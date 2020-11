526b735ea3

Defensa de Víctor Pérez: "Estamos ante una acusación constitucional con pies de barro" La Sala del Senado destinó toda la jornada de este lunes al análisis de la acusación constitucional contra el ex ministro del Interior. Desde las 16 horas se espera que los y las legisladoras entreguen sus argumentos a favor o en contra de la acción. Diario UChile Lunes 16 de noviembre 2020 14:21 hrs.

Este lunes, el Senado revisa la acusación constitucional contra el ex ministro del Interior, Víctor Pérez, instancia hasta la que se derivó luego de ser aprobada por la Cámara de Diputados el pasado 3 de noviembre, misma jornada en que Pérez renunció a su cargo como secretario de Estado. La jornada de revisión en el Hemiciclo se dividió en dos, una primera parte para las exposiciones de los acusadores y la defensa, y una segunda etapa que se realizará a partir de las 16 horas en la que los y las legisladoras podrán fundamentar y dar a conocer sus votos. En representación de la parte acusadora expusieron en la Sala del Senado las diputadas Loreto Carvajal (PPD), Carmen Hertz (PC) y el diputado Marcos Ilabaca (PS). Los parlamentarios usaron sus 90 minutos de exposición para explicar los fundamentos de los tres capítulos de la acusación, en los que se señala que Víctor Pérez dejó de ejecutar las leyes en materias relativas al orden público, vulneró el derecho de igualdad ante la ley y no ejerció el control jerárquico ante carabineros. “¿Qué hizo entonces el Ministerio del Interior durante los días del paro? ¿Se querelló? ¿Invocó la Ley de Seguridad Interior del Estado? ¿Qué hizo el Ministerio del Interior para velar por el restablecimiento del orden público para la mayoría de los ciudadanos afectados por el paro? Solo se limitó a declarar que se trataba de una manifestación pacifica, a pesar de que todo Chile observaba otra cosa muy distinta. Según el propio decir de sus representantes, el paro tenía por objeto estrangular las carreteras de Chile”, expresó la diputada Loreto Carvajal sobre el primer capítulo que refiere a la forma en que se abordó el paro de camioneros. En tanto, la diputada Carmen Hertz señaló en parte de su intervención que “ante todo hay que entender que un estado de derecho implica respeto irrestricto a los derechos humanos y trato igualitario, lo que precisamente ha quedado en entredicho con la actuación del ministro del Interior y Seguridad Pública”. “Si se analiza el relato fáctico contenido en la acusación e informado brevemente en esta formalización, resultan evidentes las diferencias arbitrarias y el trato privilegiado que llevan a concluir inequívocamente que el ministro ha quebrantando la garantía consagrada en el artículo 19 n°2 de la Constitución y ha violado los límites que impone el respetar la garantía constitucional de igualdad ante la ley, por lo que tal y como señala el artículo 52 numeral 2 literal b) de la Constitución, el ministro ha infringido la Constitución y las leyes”, añadió. Posterior a la exposición de los acusadores, el abogado Gabriel Zaliasnik, defensor de Víctor Pérez fue el encargado de argumentar las razones por las que esta acusación debería ser rechazada. Al respecto, el profesional del derecho expresó que “hoy este honorable tiene frente a si al ciudadano Víctor Pérez, no al ministro del Interior Víctor Pérez, ni al ex senador Víctor Pérez, el ciudadano Víctor Pérez Varela, y esto tiene un elemento constitucional muy importante pues despojada entonces la acusación del aspecto político queda solamente un aspecto punitivo y, por lo mismo, el estándar de convicción tiene que necesariamente ser mucho mayor”. Además, en el análisis de los capítulos acusatorios el abogado agregó que “estamos ante una acusación constitucional con pie de barro, su falla geológica es nítida, nada se puede construir a partir de estos capítulos”. “¿Hasta donde se puede equivocar una acusación constitucional? Honorable Senado formulo esta pregunta asumiendo que al igual que cualquier procedimiento que tiene propósitos punitivos o sancionatorios este debe también cumplir estándares mínimos de convicción. En este caso, ciertamente como ya he dicho, no tan estrictos como en materia penal donde se exige superar la duda razonable, pero no tan laxos como para que la sola crítica política pueda dar lugar o dar pie a una sanción cívica como es privar de derechos ciudadanos a un ex ministro del Estado”, complementó. A pesar de que la votación y fundamento de las y los senadores se dará a partir de las 16 horas por cada capítulo por separado, las especulaciones e informaciones previas indican que la acusación constitucional no sería aprobada. Los votos de Carolina Goic, Felipe Harboe, Carlos Bianchi más la ausencia del senador Alejandro Navarro por su situación de salud serían claves para que finalmente esta acusación caiga.

