Covid-19 "Es imposible que el Minsal rebaje los sueldos": Ministro Paris da por cerrada la polémica con el Colmed por Presupuesto 2021 En nuevo reporte del Ministerio de Salud las autoridades informaron 1331 casos nuevos y 44 fallecimientos en la última jornada producto del COVID-19. Diario UChile Lunes 16 de noviembre 2020 13:32 hrs.

Este lunes, el Ministerio de Salud entregó un nuevo balance de la situación país respecto de la pandemia del COVID-19. En ese sentido, las autoridades sanitarias reportaron 1.331 nuevos contagios y 44 nuevos fallecimientos informados por el DEIS, alcanzando una cifra total de 532.604 contagios desde el inicio la pandemia y llegando a un total de 14.863 fallecidos producto del virus. En relación a las cifras, Bío Bío (260) y Los Lagos (256) lideran nuevamente los nuevos contagios diarios a nivel nacional, superando a la región Metropolitana (254). Más lejos sigue La Araucanía con 104 casos esta jornada, y de cerca Ñuble con 90 y Los Ríos con 82. Las cifras de este balance refuerzan la tónica que ha primado en las últimas semanas, en donde las regiones del sur del país siguen al alza en sus casos diarios, siendo las más afectadas del país en estos momentos. Ante esto, la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, dio a conocer nuevos cambios en relación al plan Paso a Paso del Gobierno, que define las restricciones por comuna en el contexto de crisis sanitaria por coronavirus. En la oportunidad solo se dieron a conocer avances, y no retrocesos, siendo ocho las comunas que lograron dar un nuevo paso en el plan Paso a Paso. Una de ellas fue Porvenir, de la región de Magallanes, que sale de Cuarentena y pasa a Transición. Al respecto, la subsecretaria Daza señaló que “es importante destacar que en esta comuna se mantiene el toque de queda a las 20:00 horas como está establecido hasta el día de hoy”. “Quiero sí informar que las otras comunas que se mantienen en cuarentena, como son Punta Arenas y Puerto Natales, han mantenido una buena evolución en las últimas semanas con una disminución de los casos activos”, explicó Daza. Los cambios para las comunas que avanzan en el plan se materializarán el próximo jueves 19 de noviembre a las 05:00 horas. Las comunas que avanzan de Cuarentena a Transición son: Porvenir (Región de Magallanes). De Transición a Preparación: Coihueco (Región de Ñuble) y Pitrufquén (Región de La Araucanía). Avanzan de Preparación a Apertura Inicial: Estación Central, Buin, Peñaflor, Macul y Providencia (Región Metropolitana). Por su parte, el ministro de Salud, Enrique Paris, se refirió a la polémica que se generó a raíz de los dichos del secretario de Estado respecto de la ejecución del Presupuesto 2021 y una eventual baja en los sueldos de los médicos. Sus dichos habían generado polémica con el Colegio Médico, desde donde criticaron a Paris y le pidieron que se disculpara públicamente. El titular del Minsal descartó unas disculpas públicas y aseguró que no se bajarán los sueldos del personal médico. “No me puedo quedar callado cuando una persona que es dirigente nacional y que está postulando a un cargo, indica en un Twitter (sic) que se van a reducir los sueldos“, contestó refiriéndose al secretario ejecutivo del Colmed, Dr. José Miguel Bernucci. “Eso no es verdad y todo el mundo lo sabe, cualquier abogado sabe que los sueldos se fijan por ley. Por lo tanto, es imposible que el Ministerio de Salud rebaje los sueldos. Con esto quiero dar por cerrada la polémica“, agregó Paris, señalando que invitará al vicepresidente del Colmed, Dr. Patricio Meza, a una reunión para aclarar este tema.

