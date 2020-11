526b735ea3

Nacional Política Senador Rodrigo Galilea: "El retiro del 10 por ciento debiese quedar acotado a quienes realmente lo necesitan" El parlamentario señaló que si bien el proyecto del segundo retiro del 10 por ciento será aprobado en el Senado, criticó la universalidad de la propuesta y aseguró que buscará en la tramitación que se ponga énfasis en que el retiro de fondos de pensiones debiese ser posible sólo por quienes realmente lo necesiten, ya que el impacto que se generará en las pensiones será enorme, sostuvo. Diario Uchile Lunes 16 de noviembre 2020 10:51 hrs.

En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, el senador de Renovación Nacional Rodrigo Galilea se refirió al proyecto de un segundo retiro del diez por ciento de los fondos de pensiones que será visto por la Cámara Alta, señalando que si bien esta iniciativa será aprobada, criticó los impactos que tendrá en las futuras pensiones. El senador señaló que no le sorprende la alta adhesión que el proyecto tuvo en la Cámara, ya que, a su juicio, “la presión de la gente por retirar plata es muy grande”, pero que se está privilegiando el uso de este dinero plata en el presente y no para el futuro. Por la misma razón, sostuvo, es que cualquier sistema de pensiones en el mundo es obligatorio, porque sino nadie ahorraría. Por todo esto es que Galilea propone que quienes puedan retirar fondos de pensiones sean quienes realmente lo necesiten: “Por qué no le ponemos algún mínimo de contornos para que la cantidad de plata que se saque de los fondos de pensiones sea lo menos posible y que vaya destinado, exclusivamente, a las personas que lo necesitan. Yo, simplemente, he pedido que nos planteemos hacer ese ejercicio, porque, reitero, el daño que le estamos haciendo a la posibilidad de tener buenas pensiones es enorme”. En este sentido, el senador RN ejemplificó con la discusión que se está llevando a cabo en la comisión de Trabajo de la Cámara Alta sobre el destino de los seis puntos de cotización adicionales, asegurando que si el segundo retiro del diez por ciento es tan importante en cifras como el primero, este proyecto de cotización adicional tendrá un nulo impacto en las futuras pensiones. El parlamentario oficialista defendió las medidas que ha tomado el Gobierno para paliar la crisis generada por la pandemia, por ejemplo el fondo Covid propuesto por el Ejecutivo de 12 mil millones de dólares, cifra que desde su perspectiva, cautela las arcas fiscales ya que un monto mayor a ese habría generado la posibilidad de que “Chile tenga una deuda catastrófica”. Para Galilea, medidas como el Ingreso Familiar de Emergencia, el bono y préstamo a la clase media y el Fondo de Garantía para Pequeños Empresarios (Fogape) son muestras de que las políticas públicas del Gobierno sí fueron efectivas e impactaron positivamente en gran parte de la población nacional. Si bien el senador reconoció que estas medidas pueden no haber ayudado a la totalidad de las personas en situación crítica debido a la pandemia, reiteró que se deben analizar y estudiar que los mecanismos de ayuda, como el retiro del diez por ciento, sean lo más focalizados. “Por qué no nos ponemos a pensar y tratemos de ver cómo llegamos allá a esas personas, pero no hagamos algo absolutamente general, en que van a ser beneficiados tanto los que necesitan como los que no necesitan, y en más encima, vamos a estar generando un daño probablemente, imposible de resolver después para cualquier solución en la reforma de pensiones”. Rodrigo Galilea, si bien reconoció que gran parte de quienes retiraron su diez por ciento lo hizo para pagar deudas y otras obligaciones, planteó que los fondos de pensiones no debiesen ser utilizados para esto. Discusión sobre el TPP-11 y acusación contra Víctor Pérez Galilea recordó que el Acuerdo Transpacífico aún se discute en el Senado y que si bien es un tratado que ha generado muchas controversias, a su juicio las visiones críticas al acuerdo están equivocadas, y planteó que países tan disímiles políticamente como Vietnam y Canadá son parte de quienes han ya firmado el tratado. Además, sostuvo que críticas al TPP-11 como que las empresas podrán demandar a los estados parte por incumplimientos a a las normas del acuerdo, son infundadas ya que las compañias ya pueden hacer demandas ante organismos internacionales como el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI). “Esto viene de tratados internacional en que las empresas pueden demandar a los estados ante lo que se llama el CIADI, que depende del Banco Mundial al cual estamos adscritos prácticamente todos los países, y por lo tanto aquí hay muchas visiones un poco maximalistas que impiden ver bien todo el panorama”. Finalmente, el senador Rodrigo Galilea se refirió a la revisión por parte del Senado de la acusación constitucional al exministro del Interior Víctor Pérez, señalando que uno de los objetivos principales de una acusación constitucional es que la persona asuma la responsabilidad política en una determinada situación, cosa que, a su juicio, ya estaría consumada con la renuncia de Pérez a su cargo: “Él decidió renunciar al cargo, y he escuchado varias declaraciones de senadores de oposición que consideran que eso cambia en buena medida el destino de esta acusación, porque las responsabilidades políticas ya habrían sido asumidas”, concluyó. Foto principal: Agencia Uno

