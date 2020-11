526b735ea3

7b21d676e1

Salud Trabajadores de la salud anuncian extensión y radicalización del paro “Nos hemos visto forzados a llegar a estas acciones frente a la nula respuesta de las autoridades a las demandas de la Salud, sostuvo Patricia Valderas, presidenta de la Fenats Nacional. Diario Uchile Lunes 16 de noviembre 2020 17:05 hrs. Compartir

La Federación Nacional de Trabajadores de la Salud (Fenats) anunció una nueva jornada de paro, “más drástica que la anterior”, que se llevará a cabo este miércoles, jueves y viernes. “Nos hemos visto forzados a llegar a estas acciones frente a la nula respuesta de las autoridades a las demandas de la Salud. Que Enrique Paris se sienta decepcionado no es una respuesta acorde a un ministro; después de ocho meses de conversaciones y promesas incumplidas, lo mínimo que esperamos es una respuesta formal de su parte y no sus sentimientos. Somos nosotros, los trabajadores, los que estamos decepcionados, cansados y mal pagados, no manipule las cosas, por favor”, declaró Patricia Valderas, presidenta de la Fenats Nacional. Agregó que los funcionarios de la Salud no pueden seguir esperando por un poco de reconocimiento, así como tampoco la ciudadanía, que se atiende en el Sistema de Salud Público, porque el presupuesto afecta directamente la calidad de atención que recibirán; “aumentar 162 pesos per cápita el presupuesto para el 2021 es una burla y una falta de respeto, el ministro sabe que no alcanza”, aseguró Valderas. “Por otra parte, la promesa incumplida de dar un bono de reconocimiento a los funcionarios de la Salud que han puesto el hombro durante la pandemia, trabajando más allá de sus capacidades y muchas veces sin los recursos necesarios, no puede seguir dilatándose”, dijo a raíz del denominado Bono Covid, idea emanada desde el Senado. A ello se suma la imposibilidad de realizar evaluaciones debido a la crisis sanitaria y el acuerdo de pagar el Bono de Trato al Usuario en tramo 1 a todos los funcionarios; “no resulta justo que si no hay evaluación se castigue a aquellos que han trabajado más que nunca. Someter esto a la aprobación de una ley en el Congreso, es seguir dilatando las cosas y poner en tela de juicio algo en lo que todos estamos claros”, señaló.

La Federación Nacional de Trabajadores de la Salud (Fenats) anunció una nueva jornada de paro, “más drástica que la anterior”, que se llevará a cabo este miércoles, jueves y viernes. “Nos hemos visto forzados a llegar a estas acciones frente a la nula respuesta de las autoridades a las demandas de la Salud. Que Enrique Paris se sienta decepcionado no es una respuesta acorde a un ministro; después de ocho meses de conversaciones y promesas incumplidas, lo mínimo que esperamos es una respuesta formal de su parte y no sus sentimientos. Somos nosotros, los trabajadores, los que estamos decepcionados, cansados y mal pagados, no manipule las cosas, por favor”, declaró Patricia Valderas, presidenta de la Fenats Nacional. Agregó que los funcionarios de la Salud no pueden seguir esperando por un poco de reconocimiento, así como tampoco la ciudadanía, que se atiende en el Sistema de Salud Público, porque el presupuesto afecta directamente la calidad de atención que recibirán; “aumentar 162 pesos per cápita el presupuesto para el 2021 es una burla y una falta de respeto, el ministro sabe que no alcanza”, aseguró Valderas. “Por otra parte, la promesa incumplida de dar un bono de reconocimiento a los funcionarios de la Salud que han puesto el hombro durante la pandemia, trabajando más allá de sus capacidades y muchas veces sin los recursos necesarios, no puede seguir dilatándose”, dijo a raíz del denominado Bono Covid, idea emanada desde el Senado. A ello se suma la imposibilidad de realizar evaluaciones debido a la crisis sanitaria y el acuerdo de pagar el Bono de Trato al Usuario en tramo 1 a todos los funcionarios; “no resulta justo que si no hay evaluación se castigue a aquellos que han trabajado más que nunca. Someter esto a la aprobación de una ley en el Congreso, es seguir dilatando las cosas y poner en tela de juicio algo en lo que todos estamos claros”, señaló.