Pensiones Política Comisión de Constitución vota este miércoles segundo retiro en medio de un tenso ambiente con el Gobierno La instancia legislativa de la Cámara Alta escuchó a diversos actores del mundo sindical y anunció que se votará el proyecto este miércoles en orden a llevarlo cuanto antes a la discusión en la Sala. Mientras tanto, el propio Presidente anunció un recurso ante el Tribunal Constitucional Claudia Carvajal G. Martes 17 de noviembre 2020 17:15 hrs. Compartir Sebastián Piñera acusó a parlamentarios de querer escribir una “Constitución paralela”

Este martes la comisión de Constitución del Senado revisó el proyecto de reforma constitucional que permitiría un segundo retiro de fondos desde las cuentas de ahorro previsional. Los senadores escucharon las exposiciones de diversos actores del movimiento sindical: Alejandra Muñoz, de la Confetrap, Nelmis Rodríguez de la Ramal de comercio de la CUT y Juan Moreno del sindicato de Walmart. Los dirigentes manifestaron su apoyo transversal al segundo retiro, criticaron la falta de transferencias directas de parte del Estado y solicitaron a los senadores aprobar la iniciativa. Así lo manifestó el presidente del sindicato de Walmart, Juan Moreno. ¿Cuál fue la respuesta del Gobierno? El IFE 1 con montos ridículamente bajos y descendientes en el tiempo, luego el IFE 2 con un híper focalización inentendible, los créditos y el bono clase media; todos los montos y requisitos llenos de letra chica y una caja de comida que duraba 15 días para cada familia. Por ende, se hizo necesario buscar una forma de inyectar liquidez a las familias y no para comprar televisores como algunos presagiaron, sino que para pagar deudas, alimentar a los hijos o intentar un pequeño emprendimiento”. El diputado Karim Bianchi, otro de los invitados, también intervino en la sesión de esta mañana y manifestó que una pronta resolución legislativa a este proyecto es fundamental, dada la apremiante situación económica que atraviesan millares de chilenos. A la vez, criticó el centralismo del ejecutivo asegurando que el ministro Briones está esperando un segundo rebrote en Santiago para tomar acciones paliativas con cargo a fondos fiscales. En tanto el senador por Magallanes, Carlos Bianchi, anunció su voto en favor de la reforma constitucional y adelantó que impulsará una indicación tendiente a agilizar la entrega de los fondos a quienes lo soliciten. “Creo que tenemos que hacer una indicación muy importante, no con el ánimo de demorar, sino todo lo contrario, en orden a rebajar el plazo. Si se da efectivamente a 30 días, esto puede llegar pasado diciembre y creo que todos estamos contestes de que este dinero es necesario y urgente de tener lo antes posible”. En ese mismo sentido se expresó tanto el senador democratacristiano Francisco Huenchumilla y la independiente Ximena Órdenes, quienes criticaron al cómo esta crisis ha debido ser sorteada por los trabajadores con sus propios recursos. La senadora por Aysén, además, señaló que el Gobierno no ha entendido que la crisis es universal y no se puede tratar con medidas focalizadas, por lo que este nuevo retiro viene a ser la solución no solo para cada cotizante, sino para reactivar la economía local, tal como ocurrió con el primero. “Los chilenos pusieron de sus ahorros cerca de 16 mil millones de dólares y eso activó las economías y tuvo una expresión tan concreta de la que todos somos testigos, por eso vamos a apoyar este segundo retiro. Creo que tenemos que darle celeridad y eso es lo que ha hecho la comisión de Constitución porque las familias están esperando sus ahorros para antes de fin de año, por lo tanto espero que el Gobierno apoye y entienda el sentido de urgencia que esto tiene”. Desde el oficialismo el senador Rodrigo Galilea se dirigió a sus compañeros de comisión y a los invitados para llamarlos, según su exposición, a mirar el panorama nacional con una cuota de realismo. “A todos nos encantaría que frente a una situación tan dramática como este, el Estado pueda ayudar en tal magnitud que aunque hayamos perdido el trabajo, en cuarentena o en la situación en que estemos no nos pase nada o casi nada, pero eso es absolutamente imposible. Por lo tanto, el desafío de este Gobierno como todos los del mundo, ha sido ver como contribuimos de la manera más eficiente a que esta crisis tenga el menos impacto posible”, señaló el legislador por el Maule. “Se ha dicho que el Gobierno llegó tarde y que no ha hecho lo suficiente, pero hay que partir de la base que nunca a va ser suficiente, porque no hay cómo. Quiero aclarar que el IFE llegó a casi 8 millones de personas y nunca una ayuda había sido tan global en la historia de nuestro país en cualquier tipo de crisis (…) y ello habla que no hubo tal focalización pues ese número es prácticamente la mitad de los chilenos”, agregó. La votación del segundo retiro se llevaría a cabo este miércoles en la Comisión en orden a que se ponga en tabla para la discusión y votación general en la Sala según lo manifestó al finalizar la sesión el presidente de la instancia, senador Alfonso de Urresti. “Vamos a llamar para total despacho de este proyecto y poder llevarlo a la sala para votar ahí”, expresó el congresista al finalizar la sesión de este martes. Uso abusivo de un resquicio: las críticas del Ejecutivo y las respuestas de los parlamentarios Previo a que se iniciara la sesión de la Comisión de Constitución del Senado, durante el encuentro anual de la Sociedad de Fomento Fabril, el Presidente Piñera entregó tajantes declaraciones respecto del destino del proyecto de retiro de las cuentas de capitalización individual. Según el mandatario, el Congreso estaría “haciendo uso abusivo de un resquicio”, y anunció que como Ejecutivo recurrirán al Tribunal Constitucional de ser necesario y criticó duramente la actitud de los parlamentarios al seguir adelante con este tipo de pre normativas que son de iniciativa exclusiva del Presidente de la República. “Un grupo de parlamentarios, haciendo un uso abusivo de un resquicio, de una elusión constitucional, están pretendiendo escribir una Constitución paralela sin modificar la Constitución vigente, a través de artículos transitorios. Eso no es solamente es profundamente inconstitucional, sino que es un camino que conduce a la destrucción de la institucionalidad”, manifestó Sebastián Piñera ante los empresarios la mañana de este miércoles. “Como Gobierno, naturalmente vamos a intentar en el proceso legislativo corregir esta elusión, este abuso, este resquicio y, de lo contrario, vamos a recurrir al Tribunal Constitucional, porque no solamente es una opción, es una obligación”, agregó el Primer Mandatario durante su intervención. Las críticas del mandatario fueron secundadas por el presidente de la Sofofa, Hernán Larraín Matte, quien acusó la existencia de un grupo de parlamentarios que actúan con “simplismo o populismo”. “Me refiero específicamente a aquellos parlamentarios que siguen profundizando ese parlamentarismo de facto que se auto arrogaron, sin mediar reforma constitucional alguna, y que está causando, creemos, estragos en nuestro país”. Mientras en la Comisión se seguía discutiendo el proyecto de reforma constitucional, el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, desde el Congreso Nacional realizó un punto de prensa en el que se sumó a las críticas del Presidente ante lo que llamó un “parlamentarismo de facto”. El encargado de la billetera fiscal manifestó que más allá de la discusión misma de un segundo retiro, a lo que hay que poner atención es al trasfondo de este tipo de iniciativas que, según el secretario de Estado, erosionan la institucionalidad. “Esta es una forma de hacer reformas que no conversan con nuestra institucionalidad, acá lo que tenemos que defender y proteger es nuestra institucionalidad, porque la democracia, su robustez, su salud, se basa en esa limitación de poderes, en esa separación de poderes, no podemos tener un parlamentarismo de facto”. El ministro, sin embargo, evitó confirmar un recurso ante el Tribunal Constitucional y tampoco se refirió a la posible presentación de un proyecto nacido del Ejecutivo que permita conjugar un probable segundo retiro con la reforma de pensiones que se encuentra en revisión en la Cámara Alta. La advertencia de recurrir al TC de parte del Presidente no fue tomada de buena manera por los representantes en el Congreso. Matías Walker (DC) manifestó que si el Mandatario insiste con controvertir constitucionalmente el proyecto, entonces tendrá que llevar a prácticamente toda la Cámara Baja ante tal Tribunal. “El proyecto se aprobó por mucho más quórum de los dos tercios que el Gobierno requería para su aprobación, por lo tanto, Presidente Piñera, nos vemos en el Tribunal Constitucional, donde vamos a defender lo que hicimos en el Congreso para defender a la gente frente a la inacción del Gobierno que incluso le quitó a la gente el Ingreso Familiar de Emergencia”, aseguró el legislador. En ese mismo sentido se pronunció la diputada PC Camila Vallejo quien además dudó de esta advertencia del líder del Ejecutivo. “(El Presidente) ha amenazado con ir al Tribunal Constitucional pero al final no lo vemos tomando esas acciones. Amenazó con lo del 10% y no ha ido al TC, ha presentado vetos pero que después los termina retirando porque no tiene conducción ni liderazgo político”. Desde la FRVS, la diputada Alejandra Sepúlveda también elevó sus críticas a las declaraciones del Mandatario las que calificó como absolutamente equivocadas. Según la parlamentaria, Sebastián Piñera buscó más bien “caer bien entre sus amigos de la Sofofa”. “Lo que estamos haciendo a través de las dos reformas constitucionales es salvaguardar la vida cotidiana de los chilenos y chilenas en pandemia ante la inacción del gobierno en relación a políticas públicas, instrumentos que permitan tener un sustento para enfrentar esta crisis (…) Hemos pasado todas la vallas constitucionales y yo espero que solo sea nuevamente una amenaza del Presidente de la República y no se concrete, e invitarlo – como él invitó al derrotado Donald Trump – a aceptar su derrota y perder con hidalguía”, concluyó la parlamentaria de la región de O’Higgins. Finalmente, la presidenta del Senado, Adriana Muñoz, refutó enérgicamente los dichos del Presidente y aseguró que durante todo este año la relación del Congreso con el Ejecutivo ha sido dificultosa. La senadora expresó que las declaraciones realizadas la mañana de este viernes constituyen un maltrato y que es inaceptable que el Gobierno trate de intervenir en decisiones tomadas dentro del marco constitucional vigente. “Es inaceptable que el gobierno busque entrometerse en las decisiones que nosotros tomemos al alero de la Constitución, de la Ley Orgánica y del reglamento interno. Tenemos plenas facultades para actuar de acuerdo a la legalidad que nosotros tenemos, no estamos moviéndonos ni un ápice de las atribuciones constitucionales que nosotros tenemos”, aseveró la presidenta de la Cámara Alta.

