ffc45f0d73

d99f2602da

Política Jacqueline van Rysselberghe persiste con idea de escaños reservados para evangélicos en la Convención Para la timonel UDI, si la oposición "intenta cambiar las reglas del juego" respecto de escaños reservados para pueblos indígenas, también se debiesen considerar grupos de interés como las comunidades cristianas. Diario Uchile Martes 17 de noviembre 2020 15:08 hrs. Compartir

La presidenta de la UDI, Jacqueline van Rysselberghe, insistió este martes en que las iglesias evangélicas y representantes de comunidades cristianas deben tener escaños reservados para la venidera Convención Constitucional. Para la senadora oficialista, si es que la oposición está intentando “modificar las reglas del juego” agregando escaños reservados a los ya 155 constituyentes pactados, también se debiesen considerar escaños para los grupos cristianos. “Cuando tú empiezas a alterar eso y le metes la mano en la urna a través de escaños reservados y ganan personas por sus características personas y no porque la gente los eligió por mayoría, entonces se te genera una distorsión de la realidad social del país”. “Por lo tanto, si ese es el camino que, a mí en lo personal no me gusta, creo que la mejor manera de avanzar en eso, es que los grupos de interés importantes estén representados y que los valores cristianos estén inmersos en nuestra sociedad”, continuó la líder gremialista. Según Rysselberghe ,”quienes tiene una visión cristiana de la vida, no estoy hablando solemnemente de las iglesias evangélicas (…) no tienen por qué no estar representados y eso es lo que hemos planteado y han planteado los obispos hace ya algún tiempo”. La presidenta de la UDI realizó estas declaraciones acompañada por los obispos los obispos Hédito Espinoza y Alfred Cooper, y el pastor Cristián Arévalo, quienes apoyaron la iniciativa.

La presidenta de la UDI, Jacqueline van Rysselberghe, insistió este martes en que las iglesias evangélicas y representantes de comunidades cristianas deben tener escaños reservados para la venidera Convención Constitucional. Para la senadora oficialista, si es que la oposición está intentando “modificar las reglas del juego” agregando escaños reservados a los ya 155 constituyentes pactados, también se debiesen considerar escaños para los grupos cristianos. “Cuando tú empiezas a alterar eso y le metes la mano en la urna a través de escaños reservados y ganan personas por sus características personas y no porque la gente los eligió por mayoría, entonces se te genera una distorsión de la realidad social del país”. “Por lo tanto, si ese es el camino que, a mí en lo personal no me gusta, creo que la mejor manera de avanzar en eso, es que los grupos de interés importantes estén representados y que los valores cristianos estén inmersos en nuestra sociedad”, continuó la líder gremialista. Según Rysselberghe ,”quienes tiene una visión cristiana de la vida, no estoy hablando solemnemente de las iglesias evangélicas (…) no tienen por qué no estar representados y eso es lo que hemos planteado y han planteado los obispos hace ya algún tiempo”. La presidenta de la UDI realizó estas declaraciones acompañada por los obispos los obispos Hédito Espinoza y Alfred Cooper, y el pastor Cristián Arévalo, quienes apoyaron la iniciativa.