Cultura Red de Trabajadoras de las Artes lanza plataforma de fomento al trabajo La Red de Trabajadoras de las artes lanzó una bolsa de trabajo online interdisciplinaria destinada a la promoción, fomento y contratación de servicios y obras de mujeres y disidencias trabajadoras de las artes y las culturas. Diario Uchile Martes 17 de noviembre 2020 17:42 hrs.

La Red de Trabajadoras de las Artes lanzó una plataforma virtual que fomentará el empleo de todas las mujeres y disidencias que trabajan en el sector de las artes y la cultura. A través del sitio web www.trabajadorasdelasartes.com han desarrollado por primera vez una bolsa de trabajo online donde cada una podrá presentar su currículum. Esta plataforma busca potenciar el ecosistema socioeconómico, fomentar el mercado laboral del sector y promover las audiencias, tanto de las asociadas a la red, como de otras trabajadoras de la industria creativa nacional. Además facilita el acceso a bienes y servicios creativos, fomentando el trabajo justo, la asociatividad entre el sector y la valorización de los trabajos artísticos culturales, impulsado por mujeres y disidencias. La plataforma virtual conforma una bolsa de trabajo interdisciplinaria destinada a la promoción, fomento y contratación de servicios y obras de mujeres y disidencias trabajadoras de las artes. En una primera etapa se habilitará para el sector de la música, audiovisual, artes de la visualidad, gestión cultural y técnicas del espectáculo, transformándose en un catálogo de visibilización y empleabilidad multisectorial. Para generar los primeros lineamientos a un comercio justo en la cultura. Esta es una iniciativa promovida por Gestoras en red, Red internacional de trabajadoras de las artes, junto a la organización y productora cultural especializada en música, FMN CHILE Frente Música Nacional; el espacio para promover el trabajo de mujeres en el área de la música y las artes, Femfest; la plataforma para visibilizar y enlazar a mujeres músicas, MusAp; y la red multidisciplinaria de producción cultural, Nekoe, organización con foco en las artes de la visualidad. “Quiero dejar hecha la invitación a ser parte de esta comunidad, porque muchas veces se dice que no existen las músicas suficientes para una programación en un festival, no existen las audiovisuales, no existen las editoras, las sonidistas, y así con las distintas áreas. Pero sí existimos y es super importante que utilicen la plataforma, que generen sus catálogos o servicios artísticos y profesionales, para decir aquí estamos. Entonces uno de los objetivos de esta plataforma es que todas estemos visibilizadas, exponiendo nuestros trabajos”, señaló Rosa Angelini, co fundadora de la Red de Trabajadora de las Artes.

