Política Valparaíso: el corazón electoral del Frente Amplio que enfrenta duras primarias de gobernadores regionales La disputa de cara a las primarias del próximo 29 de noviembre en la Región de Valparaíso, en donde se enfrentan las candidaturas de Nathaly Campusano (CS), Rodrigo Mundaca (IND) y Juan Carlos García (PL), de una u otra forma ha ido configurando la política de alianzas al interior del bloque. Tomás González F. Martes 17 de noviembre 2020 20:30 hrs.

El próximo domingo 29 de noviembre se llevarán a cabo las primarias para la primera elección de gobernadores y gobernadoras regionales, una instancia que además de histórica, ha dejado en evidencia cómo se han ido configurando las distintas fuerzas políticas en las distintas regiones y conglomerados. En ese sentido, una de las que mejor grafica la importancia de una instancia de este tipo para una coalición, es la primaria ciudadana que llevará adelante el Frente Amplio en la que probablemente es la región con mayor presencia frenteamplista en el país: la Región de Valparaíso. Son tres los candidatos que se presentan a la instancia, que a la vez representan distintas tendencias y partidos del Frente Amplio: la candidata de Convergencia Social y actual consejera regional, Nathaly Campusano; la candidatura independiente -apoyada por Revolución Democrática- del vocero de Modatima, Rodrigo Mundaca; y la candidatura del arquitecto Juan Carlos García, representando al Partido Liberal. Los representantes frenteamplistas con cargos de representación popular de la Región se han dividido en apoyos a Campusano y Mundaca, lo que de una u otra forma ha centrado la atención en estos dos candidatos y los deja como favoritos para quedarse con la primaria. No obstante, el candidato del Partido Liberal, Juan Carlos García, no se siente en desventaja. “Ese diagnóstico se podría dar dentro de un contexto más tradicional de la política. Sin embargo, yo creo que las cosas han cambiado bastante en el último año”, señaló García a nuestro medio, agregando que, en esta ocasión, la estructura partidaria y los apoyos parlamentarios no serán determinantes, como sí lo será la ciudadanía independiente. “No se sostienen las candidaturas exclusivamente por los partidos, sino que también la ciudadanía está buscando respuestas reales a sus problemas y yo creo que en ese sentido nuestra candidatura no tiene ninguna desventaja, porque la estructura política no va a ser determinante como sí lo va a ser la participación“, sostuvo el arquitecto. No obstante, la elección del gobierno regional en Valparaíso de alguna manera está incidiendo en la política de alianzas más general al interior del Frente Amplio. La “Quinta”, un bastión para el Frente Amplio El triunfo de Jorge Sharp en Valparaíso, en las elecciones municipales de 2016, fue el primer golpe que dio el conglomerado en la Región. Si bien no fue hasta principios de 2017 que se lanzó oficialmente el Frente Amplio como tal, para esas elecciones Sharp militaba en el Movimiento Autonomista (MA) y era parte de las conversaciones con Revolución Democrática (RD) para concretar una alternativa al bipartidismo que caracterizaba el escenario político chileno. Esto se vio reflejado en las elecciones presidenciales, parlamentarias y de consejeros regionales de noviembre de 2017. En la primera vuelta presidencial, la candidata del Frente Amplio, Beatriz Sánchez, logró la segunda mayoría regional con un 25,8% de las preferencias, superando al candidato de la entonces Nueva Mayoría, Alejandro Guillier, y por debajo del actual mandatario, Sebastián Piñera. El buen resultado del FA se vio reflejado en las principales comunas de la región: en Valparaíso la candidata frenteamplista obtuvo la primera preferencia, con un 36,8% de los votos válidamente emitidos; mientras que en Viña del Mar quedó en segundo lugar, detrás de Sebastián Piñera, con un 25,4%. La tendencia se replicó en las parlamentarias y en las elecciones de consejeros regionales, lo que quedó reflejado en el arribo de cuatro parlamentarios -que actualmente son cinco- al Congreso Nacional y cuatro consejeros al Gobierno Regional. Por el Distrito Nº7 resultaron electos la diputada del partido Comunes, Camila Rojas, y los diputados de Revolución Democrática, Jorge Brito, a los que suma ahora el representante del partido Unir, Marcelo Díaz; mientras que por el Distrito Nº6 resultó electo el diputado Diego Ibáñez (CS). A ellos se suma el único integrante que tiene el Frente Amplio en la Cámara Alta, el senador Juan Ignacio Latorre (RD). Asimismo, fueron cuatro los consejeros regionales del Frente Amplio que salieron electos en las circunscripciones de Valparaíso: Valeria Melipillan, Tania Valenzuela y Nathaly Campusano (CS), y Jorge Mora (RD). RD y Modatima, un romance legislativo La historia entre Revolución Democrática y el Movimiento de Defensa del Agua, la Tierra y la Protección del Medioambiente (Modatima) se remonta a la premiación en Nüremberg en que el vocero de Modatima, Rodrigo Mundaca, fue galardonado con el Premio Internacional de Derechos Humanos por su activismo en el derecho al agua. A la llegada de Mundaca a Chile, fue contactado por el senador RD Juan Ignacio Latorre con una invitación a integrar una Mesa Regional del Agua en Valparaíso, la que buscaba levantar una iniciativa parlamentaria que logre terminar con la privatización del agua y que consagrara el acceso como un derecho. La instancia sesionó durante dos años y terminó con un proyecto de ley que luego fue rechazado en el Senado, pero las relaciones entre Mundaca y los parlamentarios RD no terminaron ahí. Al quedar en evidencia el seguimiento que hacían desde el Departamento de Inteligencia de Carabineros a distintos líderes sociales, entre ellos el vocero de Modatima, el diputado RD y entonces presidente de la Comisión de Defensa de la Cámara, Jorge Brito, se acercó a Mundaca. Así nació una relación de constantes gestos políticos de uno hacia el otro, en donde el factor común recae en la oposición de ambos a la nueva Ley de Inteligencia que se discute en el Congreso. Brito y Mundaca han sido fuertes aliados en el debate que lideró el parlamentario en la Comisión de Defensa, y por el que fue finalmente censurado. No obstante, la relación se mantiene hasta hoy, y Brito es uno de los principales aliados que tiene Mundaca en Valparaíso. La pugna entre el alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, y su ex partido, Convergencia Social, también ha jugado un rol importante en la configuración de las fuerzas de cara a esta primaria. Las relaciones con sus ex compañeros de militancia se han tensionado entre denuncias a su gestión y declaraciones mal recibidas, situación que tiene a Sharp totalmente excluido de la colectividad que alguna vez lideró. Tanto así que el alcalde descartó darle su apoyo a la que es la principal apuesta de Convergencia Social a nivel país. Y si bien el jefe comunal ha sido esquivo en sus declaraciones respecto de si pertenece o no al Frente Amplio, sus actos confirman que aún está pendiente de lo que ocurra dentro del conglomerado. Todo esto se ve claramente reflejado en su apoyo a la candidatura de Rodrigo Mundaca, situación que quedó confirmada con la presencia de Sharp en la Plaza Cívica de Valparaíso para el lanzamiento de la campaña de Mundaca, el pasado 5 de noviembre; todo esto acompañados de la presidenta de Revolución Democrática, Catalina Pérez, el diputado RD Jorge Brito y la candidata RD a la alcaldía de Viña del Mar, Macarena Ripamonti. El factor Latorre El gran ausente en aquella jornada fue el senador de Revolución Democrática, Juan Ignacio Latorre, quien decidió apoyar la candidatura de Nathaly Campusano, lo que fue interpretado de distintas maneras dentro del conglomerado. En conversación con Radio Universidad de Chile el senador RD descartó que la decisión tenga que ver con la relación que mantiene hace más de dos años con la actual consejera regional de Valparaíso. Por el contrario, sostuvo, tiene que ver con una definición política que pasa por otro de los puntos que tiene a favor la candidata de Convergencia Social: es la única candidatura derechamente feminista dentro del Frente Amplio en la Región, y también la única dentro de todo el espectro político. “Yo tengo un compromiso obviamente con ella, pero políticamente valoro el trabajo que está haciendo. Y para este cargo particularmente -y me puedo equivocar-, yo considero que Nathaly, en una región donde el voto femenino es muy importante, puede ser una candidata muy competitiva no sólo para ganar la primaria, sino que también para derrotar a la derecha en la región“, argumentó Latorre. “La candidatura de ella tiene los méritos propios para ser una candidatura competitiva, mucho más allá de que sea mi compañera. Eso es bueno explicitarlo sobre todo, insisto, porque estamos en un contexto de muchos machismos en el entorno político. Se habla de la ‘pareja del senador’ y yo creo que eso ningunea los méritos que tiene la compañera, la propia Nathaly, como dirigenta política frenteamplista”, añadió el senador RD. A la vez Latorre es enfático en que ésta es una elección primaria y que su apoyo será irrestricto para quien sea el que gane la instancia. El senador RD admitió que pretende jugar un rol en la articulación de las fuerzas de oposición de cara a una eventual segunda vuelta en el gobierno regional, ya que, para él, también hay buenos candidatos en la ex Concertación. “Sería un fracaso que tanto el FA como el resto de la oposición fuéramos derrotados por la derecha en la gobernación regional”, concluyó el único senador frenteamplista. Rodrigo Mundaca, el candidato “del pueblo trabajador y sencillo” Revolución Democrática sometió a un voto político el apoyo a la candidatura de Rodrigo Mundaca, y con un 95% de la militancia de la región de Valparaíso a favor, se definió hacer campaña por el vocero de Modatima. Pese a esto, desde el equipo de Mundaca han insistido en que su candidatura mantiene el carácter de independiente, pese a estar dentro del pacto Frente Amplio, y que así está consignado en el Servicio Electoral. En este sentido, Rodrigo Mundaca ha sido enfático en que su candidatura “excede las fronteras” y “va mucho más allá” del FA, porque lo que él dice encarnar es “al pueblo trabajador y sencillo” de la región de Valparaíso. En esa línea han sido varios los gestos con los que ha buscado desmarcarse del conglomerado. “Nosotros no somos parte del consenso elitario del Frente Amplio, de hecho, somos una candidatura que ha molestado ”, aseguró Mundaca. “Ha provocado tensión y tácticas bastante impropias de algunos conspicuos del FA, que han intentado mañosamente bajar nuestra candidatura“, agregó el vocero de Modatima a nuestro medio. A esto se sumaron las palabras que expresó en una actividad de campaña en la Olla Común La Resistencia, el viernes pasado, con las que Mundaca acusó a parlamentarios de Convergencia Social de hacer presiones indebidas para que deponga su candidatura. “A nosotros nos intentaron bajar por secretaría, estoy hablando de Boric, de Ibáñez, de Winter, estoy hablando de esos personajes que hoy día están detrás de otras candidaturas y no de la nuestra”, aseguró Mundaca en aquel encuentro. Durante la misma jornada en la Olla Común La Resistencia, Mundaca se refirió al apoyo del senador Juan Ignacio Latorre a la candidatura de Nathaly Campusano. “Latorre no nos está apoyando a nosotros porque está apoyando la candidatura de Nathaly, porque él -y nos parece respetable- está enamorado de la Nathaly, son pareja y está apoyando su candidatura”, indicó el vocero de Modatima en la reunión que quedó registrada en redes sociales. Las palabras de Mundaca, tanto las dirigidas a los parlamentarios de CS como al senador Latorre, generaron profundo rechazo en el equipo de la candidata de Convergencia Social. Tanto así, que este lunes Campusano se contactó con Mundaca para manifestarle sus reparos con la situación. https://radio.uchile.cl/wp-content/uploads/2020/11/WhatsApp-Video-2020-11-16-at-11.44.28.mp4 La candidatura feminista de Nathaly Campusano Nathaly Campusano tiene 30 años, es militante de Convergencia Social y desde 2018 ejerce como consejera regional por la circunscripción Valparaíso 2. Actualmente es la única mujer entre las candidaturas inscritas para la gobernación regional y en su entorno admiten que ese podría ser un factor clave en la definición primaria. Campusano lanzó su precandidatura el mismo día que se inició el período de campaña, el viernes 30 de octubre, desde distintos puntos de la Región, presentando un programa enfocado en la descentralización, la participación ciudadana, la transparencia y, sobre todo, en el feminismo. Junto a ella estuvieron los parlamentarios de CS Gael Yeomans y Diego Ibáñez, además de la presidenta del partido, Alondra Arellano, y el senador RD Juan Ignacio Latorre; además de una serie de dirigentes locales. La candidatura de Campusano es prioridad nacional para Convergencia Social. Es la figura más fuerte que tiene el partido y todos los esfuerzos a nivel nacional, independiente de las distintas tendencias al interior del colectivo, están puestos en Valparaíso. A su vez, el carácter feminista de su programa le ha valido el respaldo de algunos sectores de Comunes, partido que aún no ha tomado una definición respecto de su apoyo en las primarias de gobernadores en la Región, pero que de una u otra manera se ha decantado en un apoyo implícito a Campusano. Candidatos a alcalde de Comunes, como el aspirante a la alcaldía de Villa Alemana, Cristián Luna, han participado de las salidas a terreno con Campusano. Pero la principal figura de Comunes en la zona, la diputada por el Distrito N°7, Camila Rojas, no ha precisado un apoyo específico y hasta ahora ha dado señales a todos los candidatos. Pese a que participó del lanzamiento de la campaña de Mundaca, también ha enviado saludos a través de redes sociales a Campusano. El apoyo del diputado CS Diego Ibáñez es clave para la candidata feminista. El parlamentario tiene una fuerte presencia en los sectores costeros y las llamadas zonas de sacrificio, pero también en comunas como Limache, Villa Alemana y Quilpué. Es ahí donde están enfocados las salidas a terreno de Campusano, las que en general son junto a Ibáñez, y en donde ha tenido mayor presencia en estos días, dejando para el final el epicentro de la Región. La idea de Campusano es posterioramente trasladarse a las zonas más pobladas, por lo que cerraría su campaña en Valparaíso y Viña del Mar. Consultada por Radio Universidad de Chile por los dichos de su contendor, Rodrigo Mundaca, respecto de que la suya es una candidatura “del pueblo sencillo y trabajador”, mientras que la de Campusano sería “la del consenso elitario del FA”, Nathaly Campusano tomó distancia y no quiso ahondar en la polémica. “Me parece extraño que a estas alturas se instale de esa manera”, indicó la candidata de CS. “Soy hija de la educación pública, soy de padre madre trabajadora, soy la primera generación en entrar a la universidad y con mucho esfuerzo. Yo creo que la élite está en otro lado”, agregó Campusano. “Creo que aquellos que ven enemigos donde no los hay, es simplemente porque hay carencias de tener una visión y una altura de miras de con quién se debe disputar la política”, replicó. “Yo al menos considero que ninguno de mis tres colegas candidatos que están en el Frente Amplio es mi enemigo, todo lo contrario, son mis compañeros y cualquiera que sea el resultado ahí estaremos para defender el proyecto que, espero, podamos hacer en conjunto”, añadió la actual consejera regional de Valparaíso. Pero todo será incertidumbre hasta el próximo 29 de noviembre, cuando la ciudadanía de la Región de Valparaíso defina la candidata o candidato que disputará el bastión del Frente Amplio.

