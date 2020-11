4fd3e948ae

Política Adriana Muñoz: "Las palabras del Presidente son absolutamente riesgosas para la democracia" La presidenta del Senado criticó el emplazamiento que el Mandatario realizó este martes a propósito del debate en torno a un segundo retiro de fondos de las AFP. La representante del PPD afirmó que "sus palabras en nada ayudan a establecer en el parlamento espacios de conversación". Diario Uchile Miércoles 18 de noviembre 2020 12:01 hrs.

“Las palabras del Presidente sorprenden y son absolutamente riesgosas y peligrosas para la democracia en nuestro país”, afirmó la presidenta del Senado, Adriana Muñoz, a propósito de los dichos del Presidente Sebastián Piñera respecto del debate por un nuevo retiro de fondos de las AFP y las amenazas del Ejecutivo por recurrir al Tribunal Constitucional para evitar la aprobación de la iniciativa. Al respecto, la senadora por la región de Coquimbo sostuvo que “las palabras del Presidente Sebastián Piñera en nada ayudan a establecer en el Parlamento un espacio de conversación, de dialogo, para ir abordando las enormes dificultades que tiene nuestro país y también demuestra la debilidad en que se encuentra el gobierno”. En esa línea, la senadora Muñoz agregó que “lo que hace el Presidente es trasladar al Senado, a la Cámara de Diputados, la crisis profunda que está viviendo el Gobierno y su coalición después de la aprobación contundente del segundo retiro del 10 por ciento de las AFP, entonces, esa crisis de gobernabilidad en su propia coalición, que no ha podido controlar políticamente, la endosa al Congreso”. Respecto de esta situación, la Presidenta del Senado recalcó que “no es bueno que se juegue con la relación entre poderes del Estado, con la autonomía del Parlamento, porque lo que ha hecho la Cámara de Diputados y ahora la comisión de Constitución del Senado, tramitando una reforma constitucional que establece un segundo retiro de fondos, está dentro de los marcos legales y constitucionales que tenemos los parlamentarios”. La senadora Muñoz también se refirió a la amenaza que realizó el Ejecutivoj de recurrir al Tribunal Constitucional para impedir el avance del segundo retiro de fondos de las AFP, al respecto sostuvo que “todos vimos cómo actuó el Gobierno durante la primera tramitación del retiro de 10%, en ningún momento hizo alusión de recurrir al Tribunal Constitucional, entonces, no se entiende si en ese momento no hubo bases para recurrir por qué las habría hoy. Son ejercicios de control que está tratando de hacer el Presidente respecto de su propia coalición, tratando de llevarlos al orden porque ya habían anunciado más de cinco senadores que votarían a favor del retiro sin ninguna condición previa”. La Presidenta del Senado criticó además los emplazamientos que efectuó el empresariado, a través del presidente de la SOFOFA, Bernardo Larraín Matte, quien acusó un “parlamentarismo de facto” en el Congreso. Al respecto, la senadora Adriana Muñoz señaló que “se pueden hacer los mismos planteamientos sobre la base de una conversación, pero sin estas opiniones y esta hostilidad, esta tensión que se genera desde el gran empresariado, con un gobierno de derecha además y que interpelan a una institución central de la democracia como es el Congreso Nacional. Hay una forma muy rara de poder concordar una conversación a través de estos avisos y estas interpelaciones, es poco democrático notificar a un poder del Estado de esta forma, poner titulares y decir que estamos ante un parlamentarismo de facto o que se busca crear una constitución paralela, los caminos de cómo ir abordando los problemas que afectan al país no son a través de la pugna que está haciendo el empresariado y el Presidente hacia el Congreso Nacional”. Respecto de la posibilidad de llegar a un acuerdo respecto de este tema, zanjando la discusión en materia de reforma de pensiones como se esbozó durante la jornada de este martes, la Presidenta del Senado fue enfática en señalar que “son carriles separados, podemos tener una conversación con los colegas de la oposición, los colegas oficialistas, pero nosotros desde el mes de enero que presentamos una propuesta al Gobierno y entendemos que esto va por un carril absolutamente distinto, la reforma es un debate en profundidad, donde se busca sentar las bases de un nuevo sistema de pensiones sustentado en la seguridad social y no en el negocio como es actualmente, por lo tanto, acelerar ese proyecto en el contexto de este debate a mí no me parece“. Finalmente, la senadora del PPD y presidenta de la Cámara Alta, aseguró que está a la espera de conocer la propuesta alternativa que el Ejecutivo podría presentar para un retiro de fondos de las AFP acotado el cual podría ser presentado en los próximos días.

