Economía Pensiones Segundo retiro avanza en el Senado: Comisión de Constitución aprueba idea de legislar Por 3 votos a favor y 2 en contra, la moción parlamentaria avanzó a su discusión y votación en la Sala del Senado. El proyecto de ley cuenta con un solo artículo, sin embargo los senadores presentaron 27 indicaciones que serán votadas esta jornada hasta su total despacho. Claudia Carvajal G. Miércoles 18 de noviembre 2020 14:14 hrs.

La mañana de este miércoles la comisión de constitución del Senado votó el proyecto de reforma constitucional que habilita a los cotizantes para retirar nuevamente un 10 por ciento de sus fondos de ahorro previsional. La instancia conformada por los senadores Luz Ebensperger, Pedro Araya, Rodrigo Galilea, Francisco Huenchumilla y Alfonso de Urresti, que es quien preside, determinó por 3 votos contra dos que aprueba la idea de legislar ese giro de las cuentas individuales en orden a paliar la falta de recursos causada por la crisis económica producto del coronavirus. En tanto la tarde del martes el Gobierno inició conversaciones con senadores de Chile Vamos, luego que ellos mismos solicitaran a La Moneda tomar la iniciativa en esta materia y que presente un proyecto de un retiro de 10% que sea más acotado, y tributable para quienes perciben altas rentas”. En la cita estuvieron presentes el ministro de Hacienda, Ignacio Briones; de la Segpres, Cristián Monckeberg y del Trabajo, María José Zaldívar quien, consultada al respecto manifestó escuetamente que el Gobierno se encuentra trabajando. “Lo que creemos es que aquí es importante avanzar, no se puede mantener las conversaciones eternamente, pero lo más importante es que uno puede contar en lo que está cuando se ha llegado a un acuerdo, así es que solo puedo decir que estamos trabajando”. “Los dos temas tienen vinculación, pero a la vez tienen sus propias características independientes”, manifestó la secretaria de Estado consultada sobre si un eventual proyecto del Gobierno podría involucrar tanto un retiro acotado de las cuentas de ahorro previsional como mayor solidaridad en la reforma previsional impulsada por el Ejecutivo. Durante la sesión de la comisión, los senadores escucharon la exposición del presidente del Banco Central, Mario Marcel, quien explicó largamente cuáles fueron los efectos económicos del primer retiro y las consecuencias que podría traer un eventual segundo giro de las cuentas de ahorro previsional. De esta forma, Marcel señaló que el impacto de ese primer retiro alcanzó el 1,2 por ciento del PIB en 2020 y aclaró que el giro lo que hizo fue aportar en liquidez, mas no en ingreso disponible siendo su consecuencia negativa el que se disminuyó la capacidad económica futura de quienes retiraron. “Desde la perspectiva económica hay entre los factores positivos está la reducción de la deuda y la morosidad, el aumento de la demanda interna y el impacto sobre el producto. En el lado negativo están los efectos de reducción del ahorro de las pensiones futuras y del costo fiscal. Al evaluar esta medida uno podría decir que para generar un incremento del PIB de 1,2 por ciento en 2020 se redujo el ahorro previsional de los hogares en más de 6,5 por ciento del producto”. Marcel señaló que el primer retiro si bien resolvió la apremiante situación de muchas personas que tienen menores ingresos, un segundo retiro no reviste las mismas características pues quienes podrán hacerlo son personas que tienen mayores ahorros y de ellos, el 20 por ciento más rico podrá girar montos que alcanzan solo al 14 por ciento de sus ingresos y eso no se destinará a consumo, sino a inversión o ahorro, por lo tanto, no reactivará la economía local de gran manera. Otro punto que llamó la atención fue la aseveración del Presidente del Banco Central sobre que esta medida de acudir a los ahorros personales tiene menos consecuencias positivas económicamente que medidas de ayuda fiscal si se hubieren implementado. Fue justamente ese punto sobre el que se explayó el senador por Magallanes, Carlos Bianchi, al momento de realizar preguntas al Presidente del ente emisor. “Hay una reflexión que uno tiene que hacer porque lo dijo en su presentación el presidente del Banco Central, y tiene que ver con que el retiro de estos porcentajes son medidas menos efectivas que lo que puede ser una medida fiscal. Si el propio Presidente de la República tiene toda esta información, uno debiera preguntarse cómo no llevo a cabo una medida fiscal que fuera más efectiva y menos dañina que lo que ha sido obligatoriamente estos retiros”. Llegado el momento de la votación los senadores que se manifestaron en contra de esta moción fueron Luz Ebensperger (UDI) y Rodrigo Galilea (RN) quienes aludieron al carácter inconstitucional y cortoplacista de la medida. En tanto manifestaron su aprobación los senadores Pedro Araya, Francisco Huenchumilla y Alfonso de Urresti. El senador de Urresti entregó su voto al final por ser el presidente de la instancia y aprovecho la ocasión para realizar un breve análisis del estado de las cosas en materia previsional y social. “Aquí hay un debate de fondo, esta es una medida coyuntural, que aborda una situación de emergencia. La pandemia no se pudo prever y no logramos dimensionar la extensión hasta donde llegaran sus consecuencias sanitarias, pero también las económicas. Creo que el debate de fondo que nos va a convocar va ser el poder tener un sistema de seguridad social que proteja a hombres y mujeres en su vejez y también un sistema social que proteja a los ciudadanos y ciudadanas en momentos de crisis como los que estamos viviendo, sustraerse de eso sería simplemente negar una tremenda realidad de angustia para chilenos y chilenas. Voto a favor”. Los integrantes de la Comisión de Constitución del Senado se encuentran analizando las 27 indicaciones ingresadas al proyecto del segundo retiro del 10 por ciento. La sesión de la comisión hoy verá el proyecto y las indicaciones hasta total despacho y está programada hasta las 16 horas de este miércoles.

