c7ccd00e5b

bc1b62a652

Nacional Política Luis Mesina y segundo retiro de las AFP: “Estamos enfrentando el colapso del sistema” El vocero de la Coordinadora No + AFP criticó a la oposición por no abrir el debate para crear un proyecto de reforma al sistema de pensiones del Gobierno. Además, anunció que se postulará como candidato para integrar la convención constitucional. Diario Uchile Jueves 19 de noviembre 2020 12:29 hrs. Me Gusta Compartir

“Lo que el gobierno debe hacer es tratar de no generar más obstáculos al proyecto de retiro de fondos de las AFP y abrir el debate definitivo que pasa por derogar el decreto ley 3.500 que permitió la creación de la Administradoras de Fondos de Pensiones”. Así lo cree el vocero de la Coordinadora No + AFP, Luis Mesina, a propósito de la presentación de un proyecto de ley por parte del Ejecutivo que permite un retiro de fondos, pero con restricciones que no contempla la iniciativa original. En esa línea, el dirigente señaló en conversación con Radio y Diario Universidad de Chile que “estamos enfrentando el colapso del sistema. El retiro del primer 10 por ciento fue la primera gran estocada sobre este sistema que se funda sobre el ahorro individual, después de tanto tiempo de instalar este discurso de la propiedad, de que somos propietarios de nuestros ahorros, ahora eso es lo que está haciendo crisis porque la gente dice ahora que quiere tener su plata”. Asimismo, Mesina se mostró crítico respecto de cómo se ha abordado el problema de la crisis económica y el hecho de que sean las propias personas las que tengan que acudir a su rescate: “esto es una catástrofe para la gente y este gobierno se resiste a abordar el problema de fondo que es acabar con el actual sistema y dar paso a un sistema público de pensiones que es algo que demandamos de hace tanto tiempo”. El vocero de la Coordinadora No + AFP añadió que “es tal la soberbia del empresariado y del Presidente Piñera que, lejos de ofrecer posibilidades de resolver la crisis, entran en la pelea chica criticando al Congreso. Estamos enfrentando una situación crítica porque viene el derrumbe, ya hay congresistas que están planteando un tercer retiro de fondos y qué es lo que va a ocurrir, que el Estado tendrá en el futuro que desviar una serie de recursos públicos para enfrentar esta situación lo que terminará provocando una serie de desequilibrios fiscales”. Respecto de los proyectos de reforma a las pensiones que se debaten en el Senado, Mesina señaló que “lo grave de esto es que senadores de la oposición, que son parte de la comisión de Trabajo como Juan Pablo Letelier y Carolina Goic, han caído en la trampa de discutir sobre la base de una propuesta del gobierno que no toca un peso de las AFP”, y añadió que “la oposición debió ponerse firme y en este periodo de crisis abrir un debate serio y que contrastemos ideas y ver cuál es la mejor alternativa tomando en cuenta el mercado laboral chileno, donde la gente gana muy poco y hay mucho empleo informal”. Luis Mesina se refirió también a su candidatura como constituyente para redactar la nueva Constitución, señalando que son los sindicatos bancarios quienes decidieron presentar su candidatura, no obstante hizo hincapié en que él más que un representane, aspira a ser “un delegado cuyo mandato establece ciertas responsabilidades”. En este sentido, Mesina criticó las cortapisas que tienen los independientes para poder aspirar a ser candidato a la Convención Constituyente: “se repite la logica de este país que la politica está capturada por parte del monopolio de los partidos pese a que la ciudadanía quiere menos demiocracia representativa y mas democracia directa. Estamos en disputa y la legitimidad de una nueva carta fundamental requiere que sea escrita por distintos actores”, concluyó el vocero de No+AFP.

“Lo que el gobierno debe hacer es tratar de no generar más obstáculos al proyecto de retiro de fondos de las AFP y abrir el debate definitivo que pasa por derogar el decreto ley 3.500 que permitió la creación de la Administradoras de Fondos de Pensiones”. Así lo cree el vocero de la Coordinadora No + AFP, Luis Mesina, a propósito de la presentación de un proyecto de ley por parte del Ejecutivo que permite un retiro de fondos, pero con restricciones que no contempla la iniciativa original. En esa línea, el dirigente señaló en conversación con Radio y Diario Universidad de Chile que “estamos enfrentando el colapso del sistema. El retiro del primer 10 por ciento fue la primera gran estocada sobre este sistema que se funda sobre el ahorro individual, después de tanto tiempo de instalar este discurso de la propiedad, de que somos propietarios de nuestros ahorros, ahora eso es lo que está haciendo crisis porque la gente dice ahora que quiere tener su plata”. Asimismo, Mesina se mostró crítico respecto de cómo se ha abordado el problema de la crisis económica y el hecho de que sean las propias personas las que tengan que acudir a su rescate: “esto es una catástrofe para la gente y este gobierno se resiste a abordar el problema de fondo que es acabar con el actual sistema y dar paso a un sistema público de pensiones que es algo que demandamos de hace tanto tiempo”. El vocero de la Coordinadora No + AFP añadió que “es tal la soberbia del empresariado y del Presidente Piñera que, lejos de ofrecer posibilidades de resolver la crisis, entran en la pelea chica criticando al Congreso. Estamos enfrentando una situación crítica porque viene el derrumbe, ya hay congresistas que están planteando un tercer retiro de fondos y qué es lo que va a ocurrir, que el Estado tendrá en el futuro que desviar una serie de recursos públicos para enfrentar esta situación lo que terminará provocando una serie de desequilibrios fiscales”. Respecto de los proyectos de reforma a las pensiones que se debaten en el Senado, Mesina señaló que “lo grave de esto es que senadores de la oposición, que son parte de la comisión de Trabajo como Juan Pablo Letelier y Carolina Goic, han caído en la trampa de discutir sobre la base de una propuesta del gobierno que no toca un peso de las AFP”, y añadió que “la oposición debió ponerse firme y en este periodo de crisis abrir un debate serio y que contrastemos ideas y ver cuál es la mejor alternativa tomando en cuenta el mercado laboral chileno, donde la gente gana muy poco y hay mucho empleo informal”. Luis Mesina se refirió también a su candidatura como constituyente para redactar la nueva Constitución, señalando que son los sindicatos bancarios quienes decidieron presentar su candidatura, no obstante hizo hincapié en que él más que un representane, aspira a ser “un delegado cuyo mandato establece ciertas responsabilidades”. En este sentido, Mesina criticó las cortapisas que tienen los independientes para poder aspirar a ser candidato a la Convención Constituyente: “se repite la logica de este país que la politica está capturada por parte del monopolio de los partidos pese a que la ciudadanía quiere menos demiocracia representativa y mas democracia directa. Estamos en disputa y la legitimidad de una nueva carta fundamental requiere que sea escrita por distintos actores”, concluyó el vocero de No+AFP.