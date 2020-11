c7ccd00e5b

Educación Mario Aguilar por anuncio de regreso a clases el primero de marzo: "Si imponen la decisión, no les va a funcionar" El presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, celebró el hecho de que este 2020 no se regrese a clases presenciales, pues, a su juicio, es otorgarle la razón a lo que las comunidades escolares defendieron. Diario Uchile Jueves 19 de noviembre 2020 14:19 hrs.

La mañana de este jueves, el ministro de Educación, Raúl Figueroa, anunció que el año escolar correspondiente al 2021 comenzará el primero de marzo venidero. “Este año hemos podido constatar con mayor claridad que las clases presenciales son irreemplazables y aunque sabemos que el próximo año también será desafiante y nuevamente pondrá a prueba el liderazgo y el trabajo de las comunidades escolares, debemos planificar con tiempo para poder recibir a nuestros estudiantes el 1 de marzo”, explicó el secretario de Estado. En ese sentido, Figueroa apuntó también que los establecimientos deberán cumplir con los protocolos sanitarios dispuestos por el Ministerio de Salud y en caso de que necesiten ayuda, habrá asesoramientos dispuestos por el Gobierno. Al respecto, el presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, celebró el hecho de que este 2020 no se regrese a clases presenciales, pues, a su juicio, es otorgarle la razón a lo que las comunidades escolares defendieron. “Lo que ha quedado ratificado hoy es que no se puede volver a clases en el 2020, y eso es el sentido común que nosotros siempre defendimos. Yo quiero celebrar, destacar y reconocer la importancia que tuvo la unión con los apoderados, con los asistentes de educación, con los estudiantes, incluso, con los sostenedores (…) respecto de que lo primero es cuidar la salud de nuestra gente”. Sobre el regreso a clases el primero de marzo del año venidero, Aguilar sostuvo que se deberá conversar la decisión, pues no debe ser impuesta. Par aquello, el dirigente gremial exigió, una vez más, que se entable una mesa de trabajo en que participen todos los actores involucrados. “Eso ahora tenemos que conversarlo. Nosotros insistimos en que aquí se debe conformar una mesa de trabajo en que estemos todos, las comunidades escolares no van a aceptar que el ministro venga a imponer condiciones. Tenemos que tener la seguridad de que estén las condiciones para el primero de marzo para el retorno. Ese retorno debe ser seguro, debe resguardar la salud de las personas, y eso tenemos que trabajarlo ente todos”. “Es indispensable que se conforme esa mesa de trabajo”, añadió. Además Aguilar advirtió que de no ser así, el anuncio del Ministerio de Educación no funcionará, pues debe ser un acuerdo entre todos y no una imposición. “Digo desde ahora: si ustedes pretenden imponer, no les va a funcionar”, sostuvo.

