Ministro Delgado tras visitar a jóvenes baleados: “Son personas que tiene sueños por cumplir”

La tarde de este jueves, el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, visitó a los dos menores de edad que se encuentran internados en el Hospital Las Higueras de Talcahuano tras ser baleados por un carabinero. Luego de hablar por aproximadamente 20 minutos con las víctimas, el secretario de Estado destacó que se encontró con “dos jóvenes de verdad muy valiosos, me encontré con dos personas que estén llenas de sueños, que tienen historias de vida, me contaron sus vidas, su afición por el deporte, lo que ha sido también su infancia y agradezco de todo corazón que me hayan abierto esa posibilidad para una conversación que de verdad a mí me reconforta del punto de vista humano”. En esta misma línea, Delgado llamó a las autoridades de la octava región a recaudar lo antes posible la información para poder concretar una investigación prontamente. “Estos niños, estos jóvenes, no son solo estadísticas, no son solo números, son personas y el propósito de mi visita acá a Talcahuano, al Hospital La Higuera, era justamente conocer a las personas que hay detrás. Pero también poder pedirle a las autoridades locales que podamos tener lo antes posible toda la información para poder ponerla a disposición de quien está efectuando la investigación, y poder esclarecer lo antes posible lo que ha ocurrido”. El jefe de Gabinete de Sebastián Piñera también alertó sobre la necesidad de cambiar los protocolos en los recintos del Sename para casos como el sucedido este miércoles en Talcahuano. “Creo que es muy importante es poder fortalecer los equipos de estas residencias, para que quede una capacidad instalada profesional y desde ahí se puedan tener otras herramientas para abordar estas situaciones. Esto para qué, para evitar justamente que la primera llamada del protocolo sea, por ejemplo, a las policías, que haya otras instancias que puedan atender del punto de vista de la salud mental a niños, niñas, jóvenes y adolescentes, que muchas veces tienen este tipo de descompensación y que no sea la primera opción llamar a las policías, sino que existan otras alternativas”.

