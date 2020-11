Grueso error de Mañalich al decidir la ubicación del hospital Zona Norte

Pero la afirmación sobre la cercanía en transporte público a la red de Metro no tiene en cuenta que las comunas de la provincia de Chacabuco, incluyendo a Colina, no son parte del área de cobertura del sistema Red Metropolitana (ex Transantiago) y que la única opción de acercamiento en Metro para los residentes de la provincia de Santiago requiere utilizar un servicio de transporte rural a través de la Ruta 5 y luego caminar 1 km desde la Ruta 5 hasta el hospital a través de una senda peatonal que debería construirse, pues no existen calles a excepción de la concesionada autopista Acceso Nororiente, que obviamente no es una vía apta para la circulación de peatones.

La necesidad de caminar 1 km desde la Ruta 5 y utilizar buses rurales incrementaría fuertemente el esfuerzo, costo y el tiempo requerido para llegar al hospital, más todavía si se tiene en cuenta que una parte de los enfermos tendrá movilidad reducida y estarán obligados a caminar por un sector rural con sol o lluvia. ¿Habrán ido a terreno esos consejeros regionales que aprobaron la idea de construir el hospital en ese terreno en Colina?, ¿conocen cómo funciona el sistema de transporte público rural en la provincia de Chacabuco? Este columnista tiene la impresión que esas distinguidas autoridades regionales aprobaron sin percatarse de lo relatado.