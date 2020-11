b9dec04b00

Cultura Semanas Musicales de Frutillar invita a concierto gratuito y realiza encuentro de profesores y músicos de piano y guitarra La actividad liberada y con inscripción previa será dictada por los maestros Paulina Zamora y Nicolás Emilfork. Diario Uchile Viernes 20 de noviembre 2020 10:02 hrs.

Este 25 y 26 de noviembre a las 19:00 horas se realizará gratuitamente y de manera online, el Encuentro de Profesores y Músicos para piano y guitarra, actividad que será impartida por la maestra Paulina Zamora (piano) y Nicolás Emilfork (guitarra), respectivamente. El evento se enmarca en La Cuarta Clase de Perfeccionamiento Instrumental de la Corporación Cultural de Semanas Musicales de Frutillar. Parte de los temas que se abordarán en este encuentro online es la técnica de mano derecha y mano izquierda, ejercicios y estudios (repertorio) para los años iniciales, métodos publicados recomendados, entre otros. La semana que se inicia con clases de perfeccionamiento para piano y guitarra, culmina el viernes 27 con el Concierto para Piano y Guitarra a las 19:00 horas, el que será transmitido a través del canal de Youtube de la Corporación Cultural de Semanas Musicales de Frutillar. Los maestros Paulina Zamora y Nicolás Emilfork interpretarán un programa solista y dúo, donde destacan las piezas de Ferdinando Carulli y de Mario Castelnuovo-Tedesco. Paulina Zamora es intérprete en piano y académica del Departamento de Música de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile. Obtuvo el título de Master of Music en Eastman School of Music, bajo la tutela de David Burge y Rebecca Penneys y el título de Doctor of Music, estudiando con los profesores Gyorgy Sebok en Piano y Janos Starker en Música de Cámara. La maestra recibió el Premio Círculo de Críticos de Arte de Chile 2016 por su recital de la Integral de Estudios de Debussy, ha participado y ganado varios concursos internacionales de piano, destacándose su primer lugar en la Competencia Latinoamericana Carl María Von Weber. Asimismo, ha obtenido los primeros lugares en competencias internacionales de Chautauqua, New-York e Indianapolis Matinee Musicale, Indiana, siendo uno de sus mayores logros haber sido galardonada con el Performer’s Certificate en Eastman School of Music. Nicolás Emilfork ha desarrollado una destacada carrera como concertista, académico e impulsor de proyectos artísticos. Obtuvo su Doctorado en Artes Musicales bajo la guía del destacado guitarrista Adam Holzman en The University of Texas at Austin, Estados Unidos, institución donde realizó un Master of Music. Emilfork obtuvo su Licenciatura y Título en Interpretación Musical en Guitarra, ambas con distinción máxima, en la Facultad de Artes de la Universidad de Chile, en la cátedra del maestro Ernesto Quezada. En los últimos años obtuvo doce premios en concursos internacionales, incluyendo el primer premio y el premio de la audiencia en Texas International Guitar Festival and Competition. La inscripción del Encuentro para Músicos y Profesores se realiza a través del sitio Web de las Semanas Musicales de Frutillar.

