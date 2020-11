b9dec04b00

Economía Nacional Pensiones Senador Juan Pablo Letelier y propuesta de "auto préstamo" del Gobierno: "Es un saludo a la bandera" En conversación con Radio Universidad de Chile el senador socialista y presidente de la comisión de Trabajo del Senado, abordó el debate sobre un segundo retiro del 10 por ciento y la propuesta del Ejecutivo que contempla, entre otras cosas, la devolución de dichos fondos con cargo a una cotización adicional. Diario Uchile Viernes 20 de noviembre 2020 10:40 hrs.

En entrevista con la primera edición de Radioanálisis, el senador del Partido Socialista y presidente de la comsión de Trabajo, Juan Pablo Letelier se refirió a los proyectos que se discuten en el Senado sobre un segundo retiro de fondos previsionales. El primero, propuesto por parlamentarios de oposición que -vía una reforma a la Constitución- busca viabilizar este retiro, mientras que el segundo, presentado por el Gobierno, plantea una serie de restricciones, además de la exigencia de que los fondos sean reintegrados a través de una cotización adicional. Sobre este segundo punto, el legislador manifestó: “Yo creo que es una mala propuesta, es un retroceso en relación a lo que espera mucha gente, a lo que aprobó la Cámara de Diputados, pero también es una situación que quizás viabilice la posibilidad de que en diciembre las personas puedan retirar su 10 por ciento porque los senadores de derecha quienes habían manifestado su intención de apoyar el retiro, cambiaron de opinión, dijeron que no van a apoyar la reforma constitucional (…) yo espero que este proyecto nos permita llegar al objetivo que es que la gente que tiene necesidades pueda retirar su 10 por ciento de sus cuentas previsionales”. Asimismo, el senador socialista indicó que “el proyecto tiene cosas muy malas, esta idea de un auto préstamo es inaceptable (…) en esta ocasión presentan un proyecto que establece ciertas restricciones, no hay votos en el Senado para aceptarlas y por ende, va a haber voluntad de aprobar un proyecto que permite el retiro, pero sin esas restricciones y eso fue lo que se le comunicó ayer a los ministros de Hacienda y Trabajo” recalcó. Sobre lo que ocurra durante los próximos días con esta iniciativa, Juan Pablo Letelier expresó que “creo esta próxima semana cuando se vote ese proyecto lo más probable es que se le dé curso al retiro, pero se rechacen las restricciones que está proponiendo el ministro Briones como es que se devuelva en un préstamo, el exigir que no se haya perdido ningún ingreso inmediato, hay una serie de restricciones que no tienen ningún destino, es un saludo a la bandera”. Sobre la propuesta de plantear un proyecto de segundo retiro en lugar de una ayuda directa y oportuna a las familias que lo requieren, el parlamentario fue enfático en señalar que “esto es producto de la sordera del Gobierno, pero no lo reduciría exclusivamente a la falta de ayudas sociales (…) uno de los motivos de impulsar esto en la Cámara de Diputados sin duda tiene que ver con un gobierno que llega tarde, que llega poco o que no escucha, pero también hay otra dimensión y es que la crisis de legitimidad con el sistema de pensiones en nuestro país hace que la gente no tenga ninguna preocupación de usar estos recursos” argumentó. Finalmente, sobre la reforma al sistema previsional que se discute en el Senado y en la que aún no se alcanza un acuerdo entre el Ejecutivo y la oposición, el senador Juan Pablo Letelier indicó que a través de esta propuesta “es posible sentar las bases para un nuevo modelo de pensiones (…)nosotros hemos planteado dos condiciones: uno que se cree un pilar de seguridad social, un elemento de re distribución para mejorar las pensiones actuales y por otro lado, hay que terminar con el abuso de las AFPs, hay que romper la industria, hay que rearmarla”. Sobre la postura del oficialismo el legislador recalcó que “son los sectores de derecha, más que el Gobierno, los senadores que están llegando a entender que si no se sientan las bases de un modelo hoy, esto va a ocurrir impajaritablemente en 3 años más porque el proceso constituyente va a llevar a cambiar este modelo que tenemos de capitalización individual a uno mixto con solidaridad como el que existe en la mayoría de los países del mundo” remarcó.

