Nacional e indefinido: Trabajadores de la salud inician paralización este lunes

“Después de ocho meses de negociaciones, tres movilizaciones y dos jornadas de paro sin respuestas concretas a nuestras demandas, la Fenats Nacional ha decidido comenzar un paro nacional indefinido a contar del lunes 23 de noviembre. Le pedimos a la ciudadanía comprensión y apoyo, porque no estamos luchando solo por nuestro reconocimiento, sino también por el presupuesto para atender al 80% de la ciudadanía que se atiende en el sistema público”. Así, la Federación Nacional de Trabajadores de la Salud (Fenats) anunció su decisión de iniciar una paralización a partir de este lunes.

El paro involucra a más de 60 mil trabajadores en todo el país, mientras que otras asociaciones sindicales se sumarán a movilizaciones y jornadas de protesta.

“Lamentamos la mala disposición de las autoridades a buscar acuerdos en temas tan relevantes como los que hemos planteado; sin respuestas concretas no nos queda más que declararnos en guerra, hasta que se mejoren las condiciones de trabajo de nuestros trabajadores y se aumente el presupuesto per cápita para el próximo año; el ministro es médico y sabe que con lo que ofrecen no alcanza y menos para enfrentar la cantidad de enfermos de Covid-19, que de seguro habrá a partir de marzo”, declaró Patricia Valderas, presidenta de la Fenats Nacional.