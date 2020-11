Presupuesto 2021: Rectores y senadores llaman al gobierno a reasignar fondos para no afectar a educación superior, ciencias y cultura

Los rectores de la U. de Chile y de la U. de Santiago, Ennio Vivaldi y Juan Manuel Zolezzi, junto a los senadores Guido Girardi, Yasna Provoste y Carlos Montes, la vicerrectora de Asuntos Económicos y Gestión Institucional de la U. de Chile, Heidi Brener, y la presidenta de la Academia de Ciencias, Cecilia Hidalgo criticaron con dureza la disminución en el presupuesto nacional de recursos para Ciencia, Educación Superior y Cultura en un punto de prensa realizado el domingo 22 de noviembre.

En la instancia, explicaron que resulta “incomprensible” la decisión del Ejecutivo pues se trataría de un presupuesto cuantioso y que la disminución en esas áreas al ser sólo 0,27% del global, permitiría reasignar y no dañar el desarrollo de estas áreas. Por este motivo, los senadores anunciaron que si este lunes el gobierno no ingresa indicaciones para estas partidas “nos están obligando a rechazarlo”, expresó el Senador Carlos Montes. “El problema es que si no hay acuerdo se aprueba el presupuesto presentado por el gobierno, lo que es muy complejo para el futuro del país. Espero que el gobierno se abra a dialogar”, agregó.

En el punto de prensa el Rector de la U. de Chile, Ennio Vivaldi, llamó a la reposición de los fondos basales de las universidades, que en el presupuesto 2021 se reducen en 42 mil millones para las universidades del Cruch y a la autorización para el uso de los excedentes del fondo solidario.

“En cuanto a los aportes para las actividades de interés nacional que realizamos en la U. de Chile, reiterar un concepto clave: esas actividades no benefician a una institución, son la manera en que la universidad cumple con la más alta y noble de sus funciones que es estar a disposición de las y los chilenos. Estas son actividades que hacemos al más alto nivel y es un presupuesto para Chile. Finalmente, quiero hacer un llamado a los parlamentarios y al gobierno. Lo más desconcertante es la dificultad que hemos tenido para trabajar con las autoridades. Los rectores siempre hemos tenido la voluntad de conversar. No hemos logrado hacerlo con Educación ni con Hacienda, a diferencia de Salud donde sí se pudo avanzar y llegar a acuerdo en cuestiones sustantivas”, expuso el Rector Vivaldi.

La Vicerrectora de Asuntos Económicos y Gestión Institucional, Heidi Brener, explicó que ha habido incumplimientos con las universidades en relación con la utilización del fondo solidario del crédito universitario, ya que su uso fue acordado durante la tramitación del presupuesto para 2020 y hasta junio no hubo acuerdo en la mesa técnica para la utilización de estos recursos.

“Estamos en una situación en que nuestras universidades hacen grandes sacrificios, manteniendo la estabilidad de nuestros trabajadores y aún así no hemos logrado ningún tipo de apoyo, y a esto se suma la baja en los recursos basales. Un año muy complejo, sin acceso a créditos, sin posibilidad de poder usar nuestro propio patrimonio del fondo solidario, y a eso se suma una baja de 10% de los recursos basales incluyendo los de las actividades de interés nacional. Hemos trabajado en distintas propuestas para poder acceder a créditos y tampoco eso ha ocurrido”, planteó la Vicerrectora Brener.

Disminuciones a la “columna vertebral del país”

En el punto de prensa de este domingo, el Senador Guido Girardi comentó que las disminuciones de 7% en los fondos basales en educación superior y de 9% en Ciencias –alcanzando 0,34% del PIB, el más bajo de la OCDE– afectará las oportunidades de desarrollo del país y catalogó el presupuesto como “uno de los más patéticos de las últimas décadas. Siempre hemos tenido discusión con los temas del futuro porque no se incrementaban como se requiere, pero nunca habíamos visto una disminución de la columna vertebral del país”.

El Senador además hizo un llamado al Presidente Piñera a “no claudicar el futuro, particularmente en el rol de las universidades que deben generar capital humano para asumir todos estos desafíos. Voy a rechazar este presupuesto para dejar patente, al menos de manera simbólica, que no fuimos cómplices pasivos”.

Por su parte el Senador Carlos Montes reiteró que lo que se busca no es un aumento en el presupuesto global, sino que se reorienten, asegurando que “claramente hay una agresión a un conjunto de instituciones, sin lógica, razón o justificación alguna (…) el recorte de 42 mil millones en Educación la verdad es que no se entiende. Hemos propuesto alternativas para reasignar y financiar y hasta ahora no tenemos respuesta. Mañana a las 12 deben llegar las indicaciones del Ejecutivo, si no son indicaciones bien pensadas se va a rechazar”, expresó.

En la misma línea, la Senadora Yasna Provoste señaló que no se trata de un presupuesto austero, por el contrario, es cuantioso y “se están invirtiendo varios años de ahorros de nuestro país y lo que pedimos es reasignar para revertir las disminuciones (…) las rebajas en ciencia, educación superior, cultura e infancia representan el 0,27% del total del presupuesto. De eso hablamos, del 0,27%, lo que da cuenta de la intransigencia del Gobierno porque escogió el presupuesto para llevar adelante una sobre ideologización en su diseño de la sociedad”.

La Senadora además aseguró que no hay una distribución democrática de los recursos para educación. “Cuando al Pace (Programa de Acompañamiento y Acceso Efectivo) le reducen 3 mil millones de pesos afectan el corazón de la igualdad de oportunidades. Y se los colocan a los liceos bicentenarios porque, en la lógica de ellos, ahí está la competencia, el descreme y la discriminación. Esos son sus valores, ellos no creen que los talentos se distribuyen democráticamente y que estudiantes de liceos públicos con un programa de acompañamiento pueden acceder directo a la universidad”.