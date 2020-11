8078420811

7605fcc74d

Análisis Política Alberto Mayol analiza decisión de acudir al TC: “Hipoteca cualquier posibilidad de que sea la derecha la que pueda ganar la siguiente elección” La presentación del Gobierno ante el Tribunal Constitucional para que se pronuncie respecto del proyecto de ley de la oposición para lograr un segundo retiro ha sido el centro de las atenciones desde ayer en la tarde. La pregunta que más se ha repetido es ¿por qué se recurrió ante este segundo giro y no en el primero? Alberto Mayol analizó el complejo escenario político y proyectó las consecuencias de la decisión del Ejecutivo. Claudia Carvajal G. Lunes 23 de noviembre 2020 20:32 hrs. Compartir

La decisión del Ejecutivo de recurrir de constitucionalidad por el proyecto de la oposición para permitir un segundo retiro desde las cuentas individuales de ahorro previsional ha levantado una polémica que crece con el transcurso de las horas. Desde el Gobierno salieron a aclarar las razones detrás de esta presentación y aseguraron que no está controvirtiendo el retiro en sí, sino el mecanismo utilizado para llegar a ello, es decir, el problema no es el fondo sino la forma. El titular de Segpres, Cristián Monckeberg, lo explicó de esta forma en una entrevista radial a primera hora de esta mañana. “El cuestionamiento es al mecanismo que ya se está utilizando porque después va a venir un tercer (retiro) o van a venir otras medidas que ya las están planteando los parlamentarios”, dijo el secretario de Estado. Para analizar tanto el escenario como las consecuencias de la decisión anunciada por el Gobierno, nuestro medio se contactó con el sociólogo y analista político Alberto Mayol quien manifestó su inquietud por el cambio de estrategia del Gobierno en relación con este segundo retiro debido al escaso margen de acción que tiene el Ejecutivo liderado por Sebastián Piñera y la fragilidad en la que se encuentra. “Suena completamente absurdo impugnar este segundo retiro cuando es exactamente idéntico al primero. Hay entonces una modificación de la estrategia que resulta un poco inexplicable, porque el mapa político está inclinado claramente en contra del Gobierno y éste tiene una alta probabilidad hundirse más de lo que está en un escenario como este. Es una situación bien compleja desde el punto de vista de la sostenibilidad del Gobierno y le plantea una crisis de desarrollo. Se percibe que hay una búsqueda por dar alguna señal a los sectores económicos más vinculados al Gobierno que sienten que éste no ha sido suficientemente capaz de solidificar una respuesta política. Pero el problema es que el Gobierno ya no tiene capacidad de dar respuestas políticas relevantes que no sean seguir las tendencias de la opinión pública”. Consultado sobre si el Gobierno habría buscado que sea el Tribunal Constitucional (TC) el que entregue la resolución final y así eludir ellos los costos políticos, Mayol manifestó que es una jugada arriesgada dado el actual proceso de cambio constitucional. Para el sociólogo lo que realmente sucederá con esta solicitud es que se consolida la crisis en la que el Gobierno ha estado sumido desde octubre de 2019. “Recurrir al TC hoy en el marco del diseño de una nueva constitución, salvo situaciones flagrantes y en beneficio de las personas, resulta bastante difícil políticamente”. Luego de haber estudiado el requerimiento del Ejecutivo, Alberto Mayol concluyó que las razones del Gobierno para pedir el pronunciamiento son las mismas que pudo haber utilizado para el primero, sin embargo, la decisión entonces fue otra. “La tesis general (del requerimiento del Gobierno) es que este retiro consolidaría una tendencia a la configuración de una Constitución paralela, detrás de la que es explícita. Este planteamiento es cierto, pero no por el retiro del diez por ciento, sino porque en el fondo las premisas constitucionales, que son culturales y no jurídicas, que sostienen a cualquier orden social se han desvanecido y, en ese sentido, lo que sostiene la actual trama constitucional al ser diferente, configuran una especie de segunda Constitución“, sostuvo. Se enumeran tres infracciones constitucionales. La primera parece ser la mera operacionalización de la tesis de la Constitución paralela, a la que se añade el hecho de que al haber una Constitución subrepticia, no se respetan quórums. pic.twitter.com/IZqEmRAz4G — Alberto Mayol (@AlbertoMayol) November 23, 2020 “Las premisas que sostienen la trama constitucional actual, al ser diferentes, configuran una especie de constitución paralela y distinta de la primera. Ahora, razones que diferencien este segundo retiro y el primero, no hay ninguna, por lo tanto, si este retiro es inconstitucional, lo es también el primero. De eso no cabe ninguna duda”. En el escrito del Gobierno se detallan tres grupos de argumentos jurídicos a revisar por el Tribunal Constitucional, sin embargo, todos convergen en el mismo destino: el quórum de aprobación. Para Mayol, entonces, la apuesta del Gobierno es salir de este proyecto con el Congreso y no sin él, sin embargo, a ojos del ex candidato presidencial esto constituye un error pues la presión social a los parlamentarios podría llevar a quebrar completamente a la coalición de Gobierno. Quién gana y quién pierde con el requerimiento al TC Según el sociólogo las mayores consecuencias políticas que puede traer esta decisión del gobierno de Sebastián Piñera es que se hipoteca totalmente la posibilidad que su sucesor sea de derecha y, a la vez, potencia la figura de quien es hoy la política mejor evaluada: la diputada Pamela Jiles. “Las consecuencias políticas de este escenario son bien claras: el Gobierno apuesta por ocupar herramientas institucionales tratando de salvar una situación que se hace dramática desde el punto de vista de la relación con la ciudadanía. El Gobierno está devastado, sin apoyo, sin condiciones. Esta decisión hipoteca por completo cualquier posibilidad de que sea la derecha la que pueda ganar la siguiente elección. La oposición, por su parte, sin hacer mucho y más bien siguiendo orientaciones olfativas sobre lo que pasa en el medio ambiente, sencillamente logra encontrar un camino que le puede permitir con cierta probabilidad obtener un triunfo electoral en la próxima presidencial. Por lo pronto, lo que el Gobierno está haciendo es dar un tremendo espaldarazo, asumo que sin querer, a la candidatura de Pamela Jiles”. El analista ahondó en este último punto y explicó cómo la mayor afectación política de la decisión de recurrir al TC se la llevan Daniel Jadue y Joaquín Lavín y la ganancia, reiteró, va hacia la diputada Jiles. “Se está construyendo un conflicto muy poderoso, muy significativo en la historia de Chile. Ella tiene un protagonismo enorme y esta controversia en el TC es realmente un error de proporciones que construye una candidatura nueva con poco arraigo en el sistema de partidos y, por tanto, le entrega todo el poder a una persona en circunstancias que el esfuerzo del Gobierno debería ir por negociar con partidos. Se está haciendo todo lo que no debiera desde el punto de vista de la institucionalidad y, a la vez desgasta a la misma al decirle que no a la ciudadanía respecto de este proyecto”. “De pasada, pierde lo avanzado Daniel Jadue que no tiene ningún conflicto histórico que mostrar, sino que a su favor cuenta con su buen trabajo como alcalde pero eso ahora ya no tiene mucho valor. En cuanto a Lavín, él queda muy debilitado en este escenario en que el Gobierno quiere detener este proceso sin importar los costos que ello suponga”, concluyó Alberto Mayol. En tanto, este lunes ambas Cámaras del Congreso anunciaron su intención de defender el proyecto de segundo retiro ante el Tribunal Constitucional. Desde la Cámara de Diputados, el jefe de la bancada PPD, Raúl Soto señaló que los parlamentarios defenderán sus atribuciones y su rol frente a la arremetida del Ejecutivo para intentar echarlo abajo”. En ese mismo sentido se expresó el vicepresidente del Senado, Rabindranath Quinteros al asegurar que se harán parte de la causa a revisar por el TC dado que están ciertos sobre la no infracción de normas constitucionales con este segundo retiro, ya que es casi igual que el primer proyecto que no fue controvertido por el Gobierno. Además, anunció que la iniciativa de la oposición se mantiene en el primer lugar de la tabla en la sala para ser revisado este miércoles.

La decisión del Ejecutivo de recurrir de constitucionalidad por el proyecto de la oposición para permitir un segundo retiro desde las cuentas individuales de ahorro previsional ha levantado una polémica que crece con el transcurso de las horas. Desde el Gobierno salieron a aclarar las razones detrás de esta presentación y aseguraron que no está controvirtiendo el retiro en sí, sino el mecanismo utilizado para llegar a ello, es decir, el problema no es el fondo sino la forma. El titular de Segpres, Cristián Monckeberg, lo explicó de esta forma en una entrevista radial a primera hora de esta mañana. “El cuestionamiento es al mecanismo que ya se está utilizando porque después va a venir un tercer (retiro) o van a venir otras medidas que ya las están planteando los parlamentarios”, dijo el secretario de Estado. Para analizar tanto el escenario como las consecuencias de la decisión anunciada por el Gobierno, nuestro medio se contactó con el sociólogo y analista político Alberto Mayol quien manifestó su inquietud por el cambio de estrategia del Gobierno en relación con este segundo retiro debido al escaso margen de acción que tiene el Ejecutivo liderado por Sebastián Piñera y la fragilidad en la que se encuentra. “Suena completamente absurdo impugnar este segundo retiro cuando es exactamente idéntico al primero. Hay entonces una modificación de la estrategia que resulta un poco inexplicable, porque el mapa político está inclinado claramente en contra del Gobierno y éste tiene una alta probabilidad hundirse más de lo que está en un escenario como este. Es una situación bien compleja desde el punto de vista de la sostenibilidad del Gobierno y le plantea una crisis de desarrollo. Se percibe que hay una búsqueda por dar alguna señal a los sectores económicos más vinculados al Gobierno que sienten que éste no ha sido suficientemente capaz de solidificar una respuesta política. Pero el problema es que el Gobierno ya no tiene capacidad de dar respuestas políticas relevantes que no sean seguir las tendencias de la opinión pública”. Consultado sobre si el Gobierno habría buscado que sea el Tribunal Constitucional (TC) el que entregue la resolución final y así eludir ellos los costos políticos, Mayol manifestó que es una jugada arriesgada dado el actual proceso de cambio constitucional. Para el sociólogo lo que realmente sucederá con esta solicitud es que se consolida la crisis en la que el Gobierno ha estado sumido desde octubre de 2019. “Recurrir al TC hoy en el marco del diseño de una nueva constitución, salvo situaciones flagrantes y en beneficio de las personas, resulta bastante difícil políticamente”. Luego de haber estudiado el requerimiento del Ejecutivo, Alberto Mayol concluyó que las razones del Gobierno para pedir el pronunciamiento son las mismas que pudo haber utilizado para el primero, sin embargo, la decisión entonces fue otra. “La tesis general (del requerimiento del Gobierno) es que este retiro consolidaría una tendencia a la configuración de una Constitución paralela, detrás de la que es explícita. Este planteamiento es cierto, pero no por el retiro del diez por ciento, sino porque en el fondo las premisas constitucionales, que son culturales y no jurídicas, que sostienen a cualquier orden social se han desvanecido y, en ese sentido, lo que sostiene la actual trama constitucional al ser diferente, configuran una especie de segunda Constitución“, sostuvo. Se enumeran tres infracciones constitucionales. La primera parece ser la mera operacionalización de la tesis de la Constitución paralela, a la que se añade el hecho de que al haber una Constitución subrepticia, no se respetan quórums. pic.twitter.com/IZqEmRAz4G — Alberto Mayol (@AlbertoMayol) November 23, 2020 “Las premisas que sostienen la trama constitucional actual, al ser diferentes, configuran una especie de constitución paralela y distinta de la primera. Ahora, razones que diferencien este segundo retiro y el primero, no hay ninguna, por lo tanto, si este retiro es inconstitucional, lo es también el primero. De eso no cabe ninguna duda”. En el escrito del Gobierno se detallan tres grupos de argumentos jurídicos a revisar por el Tribunal Constitucional, sin embargo, todos convergen en el mismo destino: el quórum de aprobación. Para Mayol, entonces, la apuesta del Gobierno es salir de este proyecto con el Congreso y no sin él, sin embargo, a ojos del ex candidato presidencial esto constituye un error pues la presión social a los parlamentarios podría llevar a quebrar completamente a la coalición de Gobierno. Quién gana y quién pierde con el requerimiento al TC Según el sociólogo las mayores consecuencias políticas que puede traer esta decisión del gobierno de Sebastián Piñera es que se hipoteca totalmente la posibilidad que su sucesor sea de derecha y, a la vez, potencia la figura de quien es hoy la política mejor evaluada: la diputada Pamela Jiles. “Las consecuencias políticas de este escenario son bien claras: el Gobierno apuesta por ocupar herramientas institucionales tratando de salvar una situación que se hace dramática desde el punto de vista de la relación con la ciudadanía. El Gobierno está devastado, sin apoyo, sin condiciones. Esta decisión hipoteca por completo cualquier posibilidad de que sea la derecha la que pueda ganar la siguiente elección. La oposición, por su parte, sin hacer mucho y más bien siguiendo orientaciones olfativas sobre lo que pasa en el medio ambiente, sencillamente logra encontrar un camino que le puede permitir con cierta probabilidad obtener un triunfo electoral en la próxima presidencial. Por lo pronto, lo que el Gobierno está haciendo es dar un tremendo espaldarazo, asumo que sin querer, a la candidatura de Pamela Jiles”. El analista ahondó en este último punto y explicó cómo la mayor afectación política de la decisión de recurrir al TC se la llevan Daniel Jadue y Joaquín Lavín y la ganancia, reiteró, va hacia la diputada Jiles. “Se está construyendo un conflicto muy poderoso, muy significativo en la historia de Chile. Ella tiene un protagonismo enorme y esta controversia en el TC es realmente un error de proporciones que construye una candidatura nueva con poco arraigo en el sistema de partidos y, por tanto, le entrega todo el poder a una persona en circunstancias que el esfuerzo del Gobierno debería ir por negociar con partidos. Se está haciendo todo lo que no debiera desde el punto de vista de la institucionalidad y, a la vez desgasta a la misma al decirle que no a la ciudadanía respecto de este proyecto”. “De pasada, pierde lo avanzado Daniel Jadue que no tiene ningún conflicto histórico que mostrar, sino que a su favor cuenta con su buen trabajo como alcalde pero eso ahora ya no tiene mucho valor. En cuanto a Lavín, él queda muy debilitado en este escenario en que el Gobierno quiere detener este proceso sin importar los costos que ello suponga”, concluyó Alberto Mayol. En tanto, este lunes ambas Cámaras del Congreso anunciaron su intención de defender el proyecto de segundo retiro ante el Tribunal Constitucional. Desde la Cámara de Diputados, el jefe de la bancada PPD, Raúl Soto señaló que los parlamentarios defenderán sus atribuciones y su rol frente a la arremetida del Ejecutivo para intentar echarlo abajo”. En ese mismo sentido se expresó el vicepresidente del Senado, Rabindranath Quinteros al asegurar que se harán parte de la causa a revisar por el TC dado que están ciertos sobre la no infracción de normas constitucionales con este segundo retiro, ya que es casi igual que el primer proyecto que no fue controvertido por el Gobierno. Además, anunció que la iniciativa de la oposición se mantiene en el primer lugar de la tabla en la sala para ser revisado este miércoles.