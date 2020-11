18b9992c27

Carabineros Nacional Antonio Frey: "Queremos una policía que defienda valores democráticos, que vaya más allá de los valores de la propia institución" El exsubsecretario de Prevención del Delito y actual integrante de la comisión que asesora al gobierno respecto de la reforma a la institución recalcó en la necesidad de avanzar hacia una policía que "defienda valores democráticos". Diario Uchile Lunes 23 de noviembre 2020 11:43 hrs.

“Como comisión hemos pedido no meternos en ningún tipo de reforma sin tener claro cuál es el norte, cuál es el objetivo final de cambiar a Carabineros y cuáles son los principios básicos que deben articular una policía democrática”, aseguró en conversación con la primera edición de Radioanálisis, el exsubsecretario de Prevención del Delito e integrante de la Comisión Independiente para la Reforma Policial, Antonio Frey. El sociólogo abordó el debate en torno a la reforma de la institución, en un contexto donde asume un nuevo general director luego de la renuncia de Mario Rozas, quien será el encargado de sacar adelante esta primera parte del trabajo. En ese sentido, Arturo Frey señaló que “si no tengo claro cuál es el norte y cuáles son los principios que quiero defender, no puedo tener claridad respecto de cuáles son los cambios que tengo que hacer. El Gobierno nos ofreció trabajar una serie de puntos, pero nosotros hemos insistido en esta idea de poder articular una visión común del cambio que tendría que representarnos a todos”. Respecto de cuál debe ser el norte hacia donde apuntar, Frey señaló que “nosotros queremos una policía que defienda valores democráticos, que vaya más allá de los valores de la propia institución. Hoy vemos que la institución confunde sus propios valores con los valores de la sociedad, los valores que son supremos”. En esa línea, el exsubsecretario agregó que “cuando una policía no es imparcial en su trato, o bien cuando es parcial, rompe su esencia que es la de proteger los derechos de las personas”. Frey recalcó que “otro aspecto a tratar es el respeto irrestricto a los derechos humanos, algo que actualmente no está dentro de las prioridades de Carabineros y lo tercero es tener una policía adaptada a una sociedad que cambió, que no cambió ahora, sino que es un proceso que se viene fraguando durante las últimas décadas. Tenemos que articular una visión común porque yo, como representante de la oposición, no tendría nada que conversar en una mesa que no llegue a acuerdos comunes”. Antonio Frey se refirió además a la deuda histórica que se arrastra respecto de Carabineros “desde mi punto de vista, cuando uno tiene el marco legal que hay actualmente, que fue en esencia creado en dictadura, no tenemos una policía autónoma, tenemos casi un poder independiente del Estado” y agregó que “ellos tienen un armatoste que en su fondo, el régimen democrático no logró desarmar porque cualquier cambio requería un quórum muy alto y la derecha en su momento no lo permitió, una cultura institucional de este tipo costará muchísimo tiempo desarmar y, por lo tanto, hay que ir desgranando el choclo paso a paso”. En ese sentido, Frey puso énfasis en la formación, pero también en la socialización “no podemos pensar que solo la formación cambiará la mentalidad y la forma de actuar de los carabineros, sino que hay que intervenir en la socialización y para eso hay que intervenir a los jefes de patrulla que son los viejos carabineros, lo importante es tener claro que estamos frente a un armatoste muy duro y que lleva cuarenta años fraguándose”. Finalmente, el exsubsecretario recalcó que “tenemos una línea de tiempo larga, donde tenemos un fin último que es transformar completamente a la policía, cambiar su estructura institucional y legal y luego tenemos lo que el Gobierno finalmente va a hacer. No estamos hablando de modernización, lo que hablamos ahora es de cambiar carabineros, de repensar el rol que tiene en la sociedad”. Foto: Agencia Uno.

