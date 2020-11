8078420811

Cultura Derechos Humanos Los Límites de la Fuerza: autora esclarece los mitos y verdades en torno a los DD.HH. Por medio de la publicación, la abogada Catalina Fernández Carter evidenció cómo el término ha sido mal utilizado durante los días de estallido social. En esa línea, la experta señaló que para distintos sectores políticos y sociales los derechos humanos se han transformado en "un comodín" que ha desconocido el sentido real del concepto. Abril Becerra Lunes 23 de noviembre 2020 20:29 hrs.

El estallido social fue el punto de inicio de una investigación que llevó a la abogada Catalina Fernández Carter a escribir un texto dedicado a explicar el trasfondo de los derechos humanos. La idea surgió a raíz de una profunda preocupación respecto de cómo, durante la movilización, diferentes sectores comenzaron a mal utilizar el término, confundiendo muchas veces a la opinión pública. Así, bajo el título, Los Límites de la Fuerza (La Pollera Ediciones), la autora abordó los mitos y verdades en torno al término, exponiendo incluso algunos ejemplos presentes en la prensa que constataron el uso incorrecto del término por parte de parlamentarios de diversos sectores. En ese sentido, el texto buscó responder preguntas claves que durante la revuelta fueron diluyéndose, por ejemplo, quiénes pueden violar los derechos humanos y quienes no, o bien, cómo se fue consolidó el concepto que hoy está vigente. “A partir del estallido de octubre del año pasado, el lenguaje de los derechos humanos se tomó la opinión pública. Ahí empecé a ver ciertos errores de personas que no lograban entender la diferencia entre lo que es una violación a los derechos humanos y lo que es un delito”, dijo la autora. “La gente no comprendía que el concepto de derechos humanos se solía reservar para la violencia del Estado. Pero, este contexto también nos mostró cómo el concepto podía ser persuasivo. Fue como una carta comodín que siempre permitía ganar y que todos lo usaban”, añadió la abogada. En el libro, la autora también desarrolló ideas como el derecho al agua, a la educación y a la vivienda digna, evidenciando cómo estas dimensiones han sido resguardadas por diferentes pactos a lo largo de la historia. En ese sentido, la profesional reconoció que la publicación es apenas una pincelada respecto de los debates en torno a los derechos humanos, sin embargo, señaló que el objetivo del libro siempre fue difundir este conocimiento no sólo entre expertos, sino que entre la población en general. “Escribí el libro bajo una convicción muy importante: el concepto de los derechos humanos no puede ser un monopolio de los abogados. Es un concepto demasiado valioso y una herramienta muy potente para todos los ciudadanos”, sostuvo. “Confieso que una de las cosas que más incertidumbre me generaba era cómo iban a responder los abogados al ver su disciplina un poco simplificada y resumida, pero creo que vale la pena hacer este ejercicio para que personas que no han estudiado derecho puedan entender esto que es fundamental. Esto no es solamente un ejercicio teórico”, comentó la también académica de la Universidad Adolfo Ibáñez. El libro también propone una reflexión en torno al derecho a la libertad personal y al derecho a la vida. Así, respecto de este último punto, la abogada señaló que “es interesante examinar el derecho a la vida en relación al uso de la fuerza policial” durante el estallido social: “Ahí tenemos una afectación contra la vida y un caso de un joven ecuatoriano que habría sido asesinado por un militar. Él estaba participando en una manifestación, pero después los militares dijeron que él había estado robando. Eso no justifica que lo maten, entonces, por definición vemos que eso es una evidente violación al derecho a la vida”, dijo. “En el caso de la libertad también hemos tenido muchos cuestionamientos. Todas estas denuncias de los presos políticos de la revuelta, personas que llevan muchos meses en prisión preventiva. Acá no quiero ser irresponsable y hacer una declaración general, porque va a depender de las características del caso, pero es posible que haya casos donde tengamos una posible afectación, porque las personas están detenidas solamente con los antecedentes de la declaración de Carabineros y eso es súper complicado en nuestro país con todos los antecedentes que tenemos de montajes por parte de Carabineros”, declaró la profesional. El libro también incorpora una reflexión en torno a los derechos de la mujer y reconoce que hoy el debate sobre los derechos humanos es un tema que debe extenderse a otros campos. Uno de ellos, es el de las empresas y el medio ambiente: “Muchas empresas, sobre todo las transnacionales, a veces tienen mucho más poder que el Estado y tienen una fuerte influencia en la forma en que muchas personas viven. En otros países hay empresas que tienen a niños trabajando o sus trabajadores están en condiciones de cuasi esclavitud, trabajando 18 horas, 20 horas diarias sin descanso. Eso nos demuestra cómo ciertas empresas tienen un impacto muy importante en la vida de las personas”, dijo la autora. En esa línea, la experta señaló que hay distintos temas vinculados a los derechos humanos que están en desarrollo, pero que es importante socializar este debate entre la población. “El impacto que pueden tener las empresas mineras es un tema súper vigente en nuestro país y es importante que se empiece a razonar para que entendamos cuáles son los deberes de estas empresas”, concluyó la abogada. Más información sobre el libro aquí. Imagen principal: Aton.

