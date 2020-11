18b9992c27

Género "¿Y por qué tardó tanto?" Estudio revela negligente actuar de Carabineros ante denuncias por violencia contra mujeres La investigación realidad por la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres será presentada y analizada esta tarde a través de redes sociales, en un panel que contará con la participación de Alejandra Matus, Lorena Astudillo y Andrea Velasco. Andrea Bustos C. Lunes 23 de noviembre 2020 17:17 hrs.

Este lunes, la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres entregó una carta dirigida al presidente Sebastián Piñera y al ministro del Interior, Rodrigo Delgado. En el documento exigieron la refundación de Carabineros de Chile, no solo por los hechos de violación a los derechos humanos, montajes y corrupción ya conocidos, sino también por los resultados arrojados por el estudio exploratorio “Respuestas de Carabineros frente a denuncias realizadas por mujeres que sufrieron violencia”, realizado por la organización feminista. Junto con entregar la carta, la organización realizó una concentración pacífica a las afueras del palacio de La Moneda, en la que a través de diversos carteles se mostraron parte de las negativas frases que mujeres denunciaron haber escuchado por parte de funcionarios policiales al denunciar. “En este estudio exploratorio pudimos comprobar que Carabineros de Chile viola los derechos humanos de las mujeres que van a hacer denuncias cuando viven violencia, diciéndoles todo tipo de aberraciones, como qué habrán hecho ellas para que las golpearan, diciéndoles que se vayan a arreglar a la cama, que tienen cara de que les gusta que las violen y burlándose y mofándose de la violencia que nosotras vivimos”, explicó Lorena Astudillo, vocera de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres. Desde la Agrupación de Familiares de Víctimas de Femicidios, Julieta Rivera, participó en la manifestación junto a la Red Chilena, y expresó sobre este estudio y la situación que viven miles de mujeres que “ya son 45 femicidios y, lamentablemente, es un alto número de mujeres que han ido a denunciar a carabineros y se les cierran las puertas y las oportunidades de salvar sus vidas, porque les dicen ‘si denuncias tu marido te va dejar de pagar la pensión o simplemente te van a pegar en la casa’. Esas son solo algunas de todas las aberraciones que comete carabineros”. El estudio exploratorio, será presentado a todo público esta tarde a las 19 horas a través de la cuenta de Facebook de la Red Chilena, instancia en la que participará Alejandra Matus, Lorena Astudillo y Andrea Velasco. Este estudio se aplicó a través de un formulario abierto difundido por redes sociales y la página web de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres. La muestra analizada corresponde a 205 casos válidos, los que fueron recogidos entre el 11 de junio y el 30 de septiembre del año 2020. En lo que refiere a las denuncias, los casos analizados indican que un 47,8% intentó denunciar o realizó su denuncia entre el año 2019 y 2020, mientras que en un 49,8% de los casos esto ocurrió antes del 2018. En tanto, un 2,4% de las participantes no respondieron a esta pregunta o no sabían con claridad la fecha del episodio. A la vez, del total de mujeres que respondieron a la consulta, un 14% manifestó tener una percepción positiva o neutra de su experiencia denunciando o intentando denunciar a su agresor en Carabineros, mientras que un 81% de las participantes dio cuenta de que su experiencia fue negativa. Un 4,9% de las mujeres prefirió no incluir el relato de su denuncia. ¿Qué dijo Carabineros? El estudio de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres cuenta además de las percepciones, con relatos respecto a la atención entregada por carabineros. Entre los testimonios se encuentra, por ejemplo, el de una mujer de 20 años de Pedro Aguirre Cerda que relató que “la respuesta de Carabineros fue: ‘¿y por qué tardó tanto? Bueno, si quería hacer algo debió hacerlo antes… bloquéelo, así evita tener contacto con él'”. En tanto, una mujer de 29 años de La Reina indicó: “Recibí respuestas como: ‘¿para que se queja sino tiene nada fracturado?’ Finalmente dejé de denunciar (…). Me llevaron a conversar con él para que arregláramos nuestros problemas amorosos”. El estudio exploratorio cuenta también con testimonios de mujeres en regiones, donde una denunciante de 20 años de Talca expresó que “al momento de denunciar me dijeron que él estaba en estado de ebriedad, por lo cual no era culpable”. Desde La Serena una mujer de 30 años aseveró sobre su experiencia que “Carabineros me convenció de que no denunciara, ya que dijo que nadie me iba a creer porque yo estaba curada cuando me abusaron”. “Fueron varias comisarías y la verdad… pésimo proceder, tanto de carabineros y carabineras indolentes en todo momento… que igual después sacaría la denuncia, me dijeron: siempre es lo mismo con ustedes”, se dijo en otro testimonio, desde Porvenir. Junto a ello, en el estudio también se menciona que, si bien existieron algunas experiencias positivas, están son vistas como “suerte” por parte de las denunciantes, lo que evidencia “que existe una preconcepción de que el proceso de denuncia es poco efectivo y re victimizante”, explica el estudio. Junto a ello, en lo que refiere a conclusiones se menciona que “existe una grave falencia entre un servicio que orienta a denunciar, Sernameg, y otro que recibe la denuncia, Carabineros. No hay una coordinación para la atención de esa mujer que necesita contención, apoyo, reparación y por último ser protegida de su agresor”. “En los relatos queda de manifiesto esta inoperancia y muchas veces la desidia por no atender lo requerido. El sistema no funciona para acudir en ayuda de las mujeres que sufren algún tipo de agresión. Así, la denuncia se convierte en la puerta de entrada a un circuito de (des)protección re victimizante e ineficaz para las mujeres”, se agrega. 25N: las mujeres se toman la calle una vez más Este estudio no solo se ha realizado en el marco de los 30 años de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, sino también se presenta a dos días del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la violencia contra la mujer, por lo que el llamado desde la Red Chilena es – en el marco de estos resultados y de la violencia constante que viven miles de mujeres en el país – a movilizarse la tarde de este miércoles. “El 25 de noviembre a las 18.30 horas nos juntamos en la Plaza de la Dignidad a marchar. Cada 25 lo hemos hecho, las calles nos pertenecen, nos vamos a dejar que nos sigan encerrando y que nos amedrenten con esta situación de miedo, vamos a salir a las calles porque son nuestras y como cada 25 de noviembre en todo Chile, en más de 50 puntos simultáneos, las mujeres vamos a estar en la calle exigiendo nada más que aquello que nos parece justo”, expresó Lorena Astudillo sobre la convocatoria. La Red Chilena ya ha confirmado más de 56 puntos de encuentro para este miércoles, con convocatorias desde Arica a Punta Arenas, en las que el llamado es a reunirse con todas las medidas sanitarias correspondientes para exigir el fin de la violencia hacia las mujeres. Créditos infografías: Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres Créditos fotografías: Tomás González

