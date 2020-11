08c7c3f8c0

Economía Guillermo Larraín por actitud del Gobierno ante retiro de fondos: "Lo hicieron mal, llegaron tarde y condujeron mal el proceso" En conversación con Radio Universidad de Chile el economista y ex superintendente se refirió a la respuesta del Gobierno ante el segundo retiro de fondos de pensiones, así como a las implicancias que esta medida tendría a largo plazo. Diario Uchile Martes 24 de noviembre 2020 14:40 hrs.

En conversación con el programa Política en Vivo de Radio Universidad de Chile, el economista y ex superintendente de AFP, Guillermo Larraín analizó la decisión del Gobierno de recurrir al Tribunal Constitucional por parte del Gobierno, así como la respuesta por parte del Ejecutivo ante el segundo retiro de fondos. “El Gobierno se subió demasiado tarde, tal como la otra vez, que se subió demasiado tarde ofreciendo extender el IFE, pero dejó que la rueda rodara demasiado y se armó una cuestión que es muy difícil de parar. La propuesta del Gobierno tiene varias cortapisas respecto de la propuesta de los parlamentarios. Entonces, cómo le dices a un parlamentario tuyo que eche pie atrás en lo que ya dijo que iba a apoyar, y que entregaba una serie de beneficios, para entregar beneficios menores. Lo hicieron mal, llegaron tarde y condujeron mal el proceso”. El también académico analizó las implicancias del primer retiro y la justificación de un segundo, considerando que, según advierte, muchos de los ahorros retirados en la primera oportunidad aún no se han gastado. “Cuando uno mira las cifras del Banco Central, de depósitos a la vista y depósitos en cuenta corriente, en septiembre y octubre subieron 9 mil millones de dólares, 9 mil 500 millones de dólares. Eso quiere decir que, al menos hasta la fecha última conocida, la mayor parte del primer retiro está depositada en las cuentas de las personas, todavía no se gasta. Todo el mundo dice, la gente compró acá y allá, pero lo que se ha gastado es una fracción menor de la totalidad de la plata sacada. Lo que esto me hace pensar es que la fuerza motriz que está guiando esto es el ahorro por precaución. La gente tiene temor a quedarse sin pega, a que esto dure mucho más y que no haya ayudas del Gobierno”. “Al final de este proceso, van a sacar más o menos 29 mil millones de dólares de fondos de pensiones. Eso es el 10 por ciento del producto. Si tú miras la tasa de crecimiento del producto de los últimos cuatro años, ese 10 por ciento que sale equivale a cuatro años del crecimiento similar que hemos tenido en los últimos años antes de la pandemia, de los cuales toda la generación adicional de riqueza tuviera que ir a este fondo de pensiones. El esfuerzo para recuperar estos fondos, para que el Estado pueda darnos pensiones como las que teníamos antes del primer retiro -que ya eran pobres- va a ser enorme” agregó. Finalmente Guillermo Larraín tuvo palabras para referirse a la política fiscal del Estado y la focalización de recursos para ayudas estatales. “La política fiscal ha sido bien expansiva, cuando tu comparas el esfuerzo del fisco chileno con otros países latinoamericanos, el esfuerzo ha sido mucho mayor. El problema es que nuestra política social siempre ha estado focalizada en el 60 por ciento más pobre. Por eso la gente empezó a reclamar al poco andar del anuncio del IFE y se empezaron a subir los parámetros para poder darle acceso a esa ayuda a personas que estaban en el percentil 70, 80 u 90”.

