Nacional Otra vez al TC: Gobierno busca evitar anulación de la Ley de Pesca a pesar de votación de diputados Durante esta jornada, la Sala de la Cámara votó la anulación de la denominada “Ley Longueira”, con 81 votos a favor, 46 en contra y doce abstenciones. El resultado fue ampliamente celebrado por los dirigentes de la pesca artesanal, sin embargo, desde el Gobierno ya anunciaron que buscarán frenar esta decisión legislativa. Andrea Bustos C. Martes 24 de noviembre 2020 18:15 hrs. Compartir Pescadores artesanales se manifiestan ante el Congreso para exigir anulación de la Ley de Pesca

Un día importante e histórico se ha vivido esta jornada para los pescadores artesanales a nivel nacional. En caletas de diversas zonas del país se ha valorado la anulación de Ley de Pesca durante esta jornada, más conocida como “Ley Longueira”. La Sala de la Cámara votó la anulación con 81 votos a favor, 46 en contra y doce abstenciones. Según indica en su web la Cámara de Diputados, este proyecto de anulación se basa en que “en el proceso de discusión parlamentaria se vulneró el principio constitucional de probidad. De acuerdo con lo expresado, en su elaboración intervinieron parlamentarios que tenían, a esa fecha, intereses económicos en la industria pesquera, sin que lo advirtieran ni, menos aún, que se inhabilitaran en la votación. La discusión estuvo marcada por fuertes debates en que se mencionó en reiteradas ocasiones la necesidad de anular esta ley por la corrupción que la rodeaba. “A nadie en Chile le cabe duda de que esta es una ley que tiene ilegitimidad en su origen, que esta es una ley corrupta, una ley manchada por la corrupción, por las más malas prácticas que ha habido en Chile (…) La gente ha pedido a gritos que la anulemos“, expresó en su intervención el diputado PPD Ricardo Celis. Conocido el resultado, desde el gremio de los pescadores este fue ampliamente celebrado. “Estamos contentísimos de este primer paso, de que por fin la Cámara de Diputados reaccione a las inquietudes del pueblo, en este caso de la pesca artesanal, y que hayan votado a favor de la nulidad. Ahora a esperar lo que pase en el Senado, que ojalá también esté a la altura de esta votación, votación que es otro golpe respecto a lo que estaba ocurriendo en nuestro país, de leyes que solamente han servido para debilitar a nuestro pueblo, para menospreciarlo y arrinconar en este caso a la pesca artesanal bajo una ley corrupta”, señaló Hernán Cortés, presidente del Consejo Nacional por la Defensa del Patrimonio Pesquero (Condepp). Y sobre el futuro agregó: “Esperamos que en una nueva legislación tengamos un fraccionamiento justo, como se merece la pesca artesanal. Hoy tenemos un 70 por ciento a favor de la pesca industrial y un 30 de la artesanal, lo que es una injusticia tremenda que se hizo a través de esta corrupta ley”. El Gobierno otra vez al TC A pesar del amplio apoyo que tuvo la anulación, basados en argumentos en favor de la probidad de una legislación, desde el Gobierno se anunció que una vez más acudirá al Tribunal Constitucional. El subsecretario general de la Presidencia, Juan José Ossa, confirmó que harán reserva de constitucionalidad, dado que según expresó los y las diputadas no pueden anular leyes. “Pretender cuestionar esto atenta contra la ley, la estabilidad y certeza jurídica que ampara el Estado de Derecho”, señaló. A ello añadió que “se podría venir una verdadera corrida de leyes anulatorias que modificarían el Estado de Derecho, además de cuestionar lo que durante años este Parlamento ha hecho por el país”. En tanto, desde la Asociación de Industriales Pesqueros también lamentaron la decisión parlamentaria. Su presidenta Macarena Cepeda comentó que esto es un retroceso para el respeto a la institucionalidad vigente y agregó – según consignó La Tercera – que es “un nuevo paso en el ánimo del parlamento de incorporarse atribuciones en su quehacer que abren la puerta para, probablemente, hacer extensivas este tipo de iniciativas a otros sectores económicos”. La anulación de la Ley de Pesca ha tenido un gran apoyo por parte de la oposición, desde donde además de valoración por el resultado de la votación en Sala, hubo críticas para la determinación tomada por el Ejecutivo. “Este Gobierno nos tiene acostumbrados a que torpedea distintas iniciativas, ya lo hemos visto con el 10 por ciento y lo vemos con la nulidad de la Ley de Pesca. Lo que vemos es que no se ayuda y lo que se hace es estorbar. Y nuestro llamado es ese, a que si no van a ayudar no estorben y creo que es innecesario, irrisorio que quieran ir por este motivo al TC”, expresó la diputada de Comunes, Camila Rojas. De esta forma, el proyecto para la nulidad de la Ley 20.657 volverá a comisiones al ser objeto de indicaciones, lo que deberá resolverse durante los próximos días.

