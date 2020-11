a0759c6121

131663188d

Nacional Presupuesto 2021: Senado sigue sin finalizar análisis y zanjará discusión de Salud esta noche Las partidas de presupuesto pendiente serán revisadas a partir de las 20 horas y hasta total despacho, espacio de discusión en que se analizarán temas claves de presupuesto. Diario UChile Miércoles 25 de noviembre 2020 18:08 hrs. Compartir

A pesar de las extensas jornadas de revisión que ha tenido el Senado para revisar el presupuesto 2021, el tema sigue sin estar zanjado. Durante este miércoles se realizó una sesión en la que se debía dar por terminado el debate, sin embargo, esto no se logró, dado que a eso de las 16 horas la instancia parlamentaria se suspendió y se realizará una segunda tanda de análisis durante esta noche. Entre las partidas analizadas este miércoles estuvieron Educación, Economía, Ciencias y Culturas, mientras que Salud sigue sin ser revisada. En lo que refiere a la partida de Economía, uno de los temas discutidos en la Sala fue la inversión en estudios que aborden la posibilidad de creación de un Ministerio del Mar, investigaciones que a través de una indicación buscaban ser descartadas por el Ejecutivo, intención que finalmente no prosperó. “Para algunos puede ser irrelevante la importancia que posee el mar en nuestro país, ya que siempre se resalta en forma mayoritaria las riquezas mineras y silvoagropecuarias, pero no hay que olvidar que el espacio marítimo de Chile es aproximadamente 3 millones 4 mil km², es decir 4,5 veces más que el espacio terrestre. Entonces cuando se está pidiendo que se haga un estudio sobre si Chile necesita o no un Ministerio del Mar lo encuentro de justicia absoluta”, expresó el senador socialista Rabindranath Quinteros. “Hoy el mar, el borde costero con todos sus recursos son administrados desde distintos organismos y ministerios, lo que provoca descoordinaciones y retrasos en muchas acciones”, agregó. En tanto, desde la UDI la senadora Jacqueline van Rysselberghe apoyó al Ejecutivo y expresó que un ministerio no puede ser siempre la solución: “Yo soy de una región que es pesquera, donde la actividad pesquera es una actividad comercial importante y un estilo de vida de mucha gente. Efectivamente hay muchos problemas que hay que estudiar y hay que avanzar, pero pensar que cada vez que tenemos un problema vamos a crear un ministerio y que con eso vamos a resolver el tema me parece que no es la discusión”. “Aquí lo único que se hace creando un ministerio es gastar plata en funcionarios públicos y en toda una infraestructura que finalmente terminan postergando los problemas reales a una segunda o tercera línea”, explicó la legisladora. Por otra parte, al igual como ha ocurrido en diversos temas de presupuesto, en Ciencias y Cultura hubo reparos por parte de la oposición respecto de los bajos o disminuidos presupuestos ofrecidos por el Gobierno. En el debate, el senador PPD Guido Girardi manifestó la importancia de invertir en ciencias, lo que a su juicio no ha sido valorado por el Ejecutivo: “Hay que reponerle a Chile, a la sociedad, a nuestros rectores y rectoras, a nuestro mundo intelectual la dignidad, el futuro, devolverle a la sociedad chilena la posibilidad de desarrollo me parece fundamental”. Durante la primera parte de la jornada de análisis de presupuesto, el Senado revisó una parte de los ítems de educación, diálogo en que se cuestionó la poca preocupación por parte del Gobierno hacia la educación superior pública, ante lo que se hicieron solicitudes expresas de que el Ejecutivo reconsidere sus acciones y den un presupuesto adecuado. Por otra parte, en la misma materia una de las discusiones importantes de la jornada estuvo en marco a la deuda histórica con los profesores, dado que el Ejecutivo buscaba eliminar la glosa que buscaba establecer una nómina de docentes vivos que podrían recibir su dinero. Finalmente, la intención del Gobierno fue rechazada. “Tras la extensa movilización del Magisterio el año 2019, un acuerdo por escrito entre la ministra de Educación de ese entonces y el Magisterio estableció como primer punto en materia de reparación de la deuda histórica la conformación de esta mesa y los elementos que están consignados en esta indicación. Por lo tanto, hoy día en esta indicación nueva que presenta el Ejecutivo no hace otra cosa que transparentar la nula voluntad que el Gobierno tiene de avanzar decididamente en la reparación de los profesores y profesoras de Chile que son objeto de esta deuda histórica durante décadas”, señaló la senadora DC Yasna Provoste. Además, la legisladora recordó que esta deuda incluso mantiene a Chile con una causa en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Las partidas de presupuesto pendiente serán revisadas a partir de las 20 horas y hasta total despacho, espacio de discusión en que se analizarán temas claves de presupuesto, como lo es Salud, área en la que se han acusado muy pocas inversiones, lo que mantiene a funcionarios y funcionarias del área de la salud pública movilizados a nivel nacional hace ya varios días.

A pesar de las extensas jornadas de revisión que ha tenido el Senado para revisar el presupuesto 2021, el tema sigue sin estar zanjado. Durante este miércoles se realizó una sesión en la que se debía dar por terminado el debate, sin embargo, esto no se logró, dado que a eso de las 16 horas la instancia parlamentaria se suspendió y se realizará una segunda tanda de análisis durante esta noche. Entre las partidas analizadas este miércoles estuvieron Educación, Economía, Ciencias y Culturas, mientras que Salud sigue sin ser revisada. En lo que refiere a la partida de Economía, uno de los temas discutidos en la Sala fue la inversión en estudios que aborden la posibilidad de creación de un Ministerio del Mar, investigaciones que a través de una indicación buscaban ser descartadas por el Ejecutivo, intención que finalmente no prosperó. “Para algunos puede ser irrelevante la importancia que posee el mar en nuestro país, ya que siempre se resalta en forma mayoritaria las riquezas mineras y silvoagropecuarias, pero no hay que olvidar que el espacio marítimo de Chile es aproximadamente 3 millones 4 mil km², es decir 4,5 veces más que el espacio terrestre. Entonces cuando se está pidiendo que se haga un estudio sobre si Chile necesita o no un Ministerio del Mar lo encuentro de justicia absoluta”, expresó el senador socialista Rabindranath Quinteros. “Hoy el mar, el borde costero con todos sus recursos son administrados desde distintos organismos y ministerios, lo que provoca descoordinaciones y retrasos en muchas acciones”, agregó. En tanto, desde la UDI la senadora Jacqueline van Rysselberghe apoyó al Ejecutivo y expresó que un ministerio no puede ser siempre la solución: “Yo soy de una región que es pesquera, donde la actividad pesquera es una actividad comercial importante y un estilo de vida de mucha gente. Efectivamente hay muchos problemas que hay que estudiar y hay que avanzar, pero pensar que cada vez que tenemos un problema vamos a crear un ministerio y que con eso vamos a resolver el tema me parece que no es la discusión”. “Aquí lo único que se hace creando un ministerio es gastar plata en funcionarios públicos y en toda una infraestructura que finalmente terminan postergando los problemas reales a una segunda o tercera línea”, explicó la legisladora. Por otra parte, al igual como ha ocurrido en diversos temas de presupuesto, en Ciencias y Cultura hubo reparos por parte de la oposición respecto de los bajos o disminuidos presupuestos ofrecidos por el Gobierno. En el debate, el senador PPD Guido Girardi manifestó la importancia de invertir en ciencias, lo que a su juicio no ha sido valorado por el Ejecutivo: “Hay que reponerle a Chile, a la sociedad, a nuestros rectores y rectoras, a nuestro mundo intelectual la dignidad, el futuro, devolverle a la sociedad chilena la posibilidad de desarrollo me parece fundamental”. Durante la primera parte de la jornada de análisis de presupuesto, el Senado revisó una parte de los ítems de educación, diálogo en que se cuestionó la poca preocupación por parte del Gobierno hacia la educación superior pública, ante lo que se hicieron solicitudes expresas de que el Ejecutivo reconsidere sus acciones y den un presupuesto adecuado. Por otra parte, en la misma materia una de las discusiones importantes de la jornada estuvo en marco a la deuda histórica con los profesores, dado que el Ejecutivo buscaba eliminar la glosa que buscaba establecer una nómina de docentes vivos que podrían recibir su dinero. Finalmente, la intención del Gobierno fue rechazada. “Tras la extensa movilización del Magisterio el año 2019, un acuerdo por escrito entre la ministra de Educación de ese entonces y el Magisterio estableció como primer punto en materia de reparación de la deuda histórica la conformación de esta mesa y los elementos que están consignados en esta indicación. Por lo tanto, hoy día en esta indicación nueva que presenta el Ejecutivo no hace otra cosa que transparentar la nula voluntad que el Gobierno tiene de avanzar decididamente en la reparación de los profesores y profesoras de Chile que son objeto de esta deuda histórica durante décadas”, señaló la senadora DC Yasna Provoste. Además, la legisladora recordó que esta deuda incluso mantiene a Chile con una causa en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Las partidas de presupuesto pendiente serán revisadas a partir de las 20 horas y hasta total despacho, espacio de discusión en que se analizarán temas claves de presupuesto, como lo es Salud, área en la que se han acusado muy pocas inversiones, lo que mantiene a funcionarios y funcionarias del área de la salud pública movilizados a nivel nacional hace ya varios días.