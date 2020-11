4e32bc6949

Sala del Senado inicia discusión sobre el retiro del diez por ciento: será votado este jueves La iniciativa requiere 26 votos favorables para poder ser aprobada, votos que no estarían tomando en cuenta que la oposición ha logrado alinearse en torno al proyecto del Gobierno que también permite el retiro del diez por ciento de los ahorros previsionales, pero con más limitantes. Diario Uchile Miércoles 25 de noviembre 2020 22:01 hrs.

A eso de las 18:00 horas, la Sala del Senado comenzó la discusión respecto de la reforma constitucional, en segundo trámite constitucional, para establecer y regular un mecanismo de retiro de fondos previsionales, el llamado segundo retiro del diez por ciento. La iniciativa requiere 26 votos favorables para poder ser aprobada, votos que no estarían tomando en cuenta que la oposición ha logrado alinearse en torno al proyecto del Gobierno que también permite el retiro del diez por ciento de los ahorros previsionales, pero con más limitantes. Ante este proyecto del Ejecutivo, mismo que fue presentado el pasado domingo, los senadores de oposición cuestionaron la intención de La Moneda tomando en cuenta que fue una iniciativa presentada “a última hora”. Uno de ellos fue el senador Alejandro Guillier, quien sostuvo que el Presidente Sebastián Piñera busca no cargar con la imagen de un mandatario derrotado nuevamente. “De verdad me parece injusto, me parece improcedente, me parece insensible, porque además no fue sincero con el debate de fondo que había detrás de esto. No es la preocupación por las familias que van a tener que recurrir a este segundo diez por ciento. Esto es esencialmente una disputa política de poder aparecer como no derrotado y además como tratando de ordenar a su gente. Me apena que haya senadores que se prestaron para esto para darle una apariencia de gobernabilidad a un gobierno que ya no gobierna”. Por su parte, la senadora DC, Ximena Rincón, también aprovechó la ocasión para dar a conocer su voto a favor del retiro del diez por ciento emanado desde la Cámara de Diputados, argumentando que la iniciativa sí es constitucional, a diferencia de lo que piensa La Moneda. “No me gusta que los trabajadores tengan que recurrir a sus ahorros, pero menos me gusta pensar que hay familias que pueden perder sus viviendas, que pueden quedar en una situación crítica producto del no pago del estudio de sus hijos, o que simplemente no tengan como enfrentar el día de mañana el desayuno en sus casas. Yo voy a aprobar este proyecto de ley porque es una reforma constitucional -malamente puede ser inconstitucional- y porque hoy quien gobierna no quiere ejercer su rol y no plantea una alternativa distinta”. Sin embargo, desde el Gobierno insistieron que el retiro del diez por ciento proveniente desde la Cámara Baja sería inconstitucional. Fue el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, quien argumentó esta postura, indicando que la iniciativa viola tres facultades privativas del Presidente de la República: seguridad social, gasto público e impuestos. “Tres facultades que en un régimen presidencial son privativas del Ejecutivo: materias de seguridad social, gasto público e impuestos. Estas tres facultades son inundadas a través de una reforma constitucional transitoria que nos parece va en contra de la vía institucional y pone en jaque las facultades privativas del Ejecutivo en un régimen presidencial. Hemos dicho que esa forma con las cual no estamos de acuerdo de operar va creando una Constitución paralela”. Por su parte, la senadora de Evópoli, Carmen Gloria Aravena, anunció su voto en contra de la iniciativa, argumentando que sacar los ahorros previsionales es una política dañina. Además exhortó a sus colegas a trabajar juntos para sacar adelante la reforma a las pensiones. “Debimos apostar a un mayor diálogo y haber construido con un trabajo en equipo en el Congreso, la oposición y el oficialismo, una mayor coordinación y habernos involucrado los parlamentarios en mayores esfuerzos y en ver otras políticas que no fueran esta que, en mi opinión, es la más dañina de todas, pues es atentar contra el ahorro de todos los chilenos y el trabajo de años”. La iniciativa del diez por ciento será, finalmente, votada este jueves, cuando la Sala empiece su discusión a las diez de la mañana. No solo será votado el proyecto de la Cámara de Diputados, sino también puede ser votado el presentado por el Ejecutivo como contraparte a la iniciativa original, y que es el segundo punto de la tabla.

