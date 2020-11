Alfonso De Urresti: “El 10 por ciento es una derrota ideológica y conceptual de la derecha”

ac43cf8a00

9d3f657d30

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, el presidente de la comisión de Constitución, Legislación y Justicia del Senado, el socialista Alfonso De Urresti, se refirió al debate sobre el proyecto de reforma constitucional que busca permitir un segundo retiro de fondos de las AFP que será votado este jueves en la Cámara Alta. Al respecto, el legislador afirmó que pese a los cálculos que señalan que la propuesta sería rechazada, espera que los senadores de Chile Vamos que se han mostrado favorables a esta idea cumplan con su palabra “uno siempre se plantea en diversas hipotesis, pero espero que se apruebe como ocurrió con el primer retiro cuando hubo una ofensiva despiadada por parte del Ejecutivo para que se rechazara”. En esa línea, el senador sostuvo que “esto refleja la falta de convicción y la falta de una estrategia coherente del gobierno. Es una paradoja que sus propios parlamentarios estén impulsando un proyecto de retiro que, a través de una vía distinta, va al mismo destino. Esto demuestra falta de capacidad estratégica del gobierno”. El senador De Urresti agregó que “el gobierno más que estar preocupado de que el 10 por ciento llegue a la gente más necesitada, lo que tienen es una visión ideológica de no afectar a las AFP y eso es lo preocupante. Quedó claro que con este 10 por ciento no se afectan en demasía las pensiones, por lo tanto, lo que tiene que quedar en evidencia es esa defensa ideológica al negocio de las AFP”. El parlamentario fue enfático en señalar que “yo creo que el 10 por ciento es una derrota ideológica y conceptual de la derecha. El gobierno tuvo que entender y ceder en que esto no podía ser un auto préstamo, el problema es que seguimos con un gobierno que no tiene una línea, una estrategia y que no identifica la magnitud de la crisis”. Finalmente, el senador De Urresti hizo un llamado al gobierno a planificar y pensar que la situación en el país ante un segundo brote de coronavirus puede ser muy compleja “tienen que tener una estrategia para marzo o abril donde puede venir una segunda ola de crisis, con nuevas cuarentenas y eso puede ser duro. Afortunadamente hay buenas señales, el precio del cobre sube y hay claramente un nuevo colchón por lo tanto hay posibilidades de focalizar e ir en ayuda de aquellas personas que seguirán con dificultades”.

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, el presidente de la comisión de Constitución, Legislación y Justicia del Senado, el socialista Alfonso De Urresti, se refirió al debate sobre el proyecto de reforma constitucional que busca permitir un segundo retiro de fondos de las AFP que será votado este jueves en la Cámara Alta. Al respecto, el legislador afirmó que pese a los cálculos que señalan que la propuesta sería rechazada, espera que los senadores de Chile Vamos que se han mostrado favorables a esta idea cumplan con su palabra “uno siempre se plantea en diversas hipotesis, pero espero que se apruebe como ocurrió con el primer retiro cuando hubo una ofensiva despiadada por parte del Ejecutivo para que se rechazara”. En esa línea, el senador sostuvo que “esto refleja la falta de convicción y la falta de una estrategia coherente del gobierno. Es una paradoja que sus propios parlamentarios estén impulsando un proyecto de retiro que, a través de una vía distinta, va al mismo destino. Esto demuestra falta de capacidad estratégica del gobierno”. El senador De Urresti agregó que “el gobierno más que estar preocupado de que el 10 por ciento llegue a la gente más necesitada, lo que tienen es una visión ideológica de no afectar a las AFP y eso es lo preocupante. Quedó claro que con este 10 por ciento no se afectan en demasía las pensiones, por lo tanto, lo que tiene que quedar en evidencia es esa defensa ideológica al negocio de las AFP”. El parlamentario fue enfático en señalar que “yo creo que el 10 por ciento es una derrota ideológica y conceptual de la derecha. El gobierno tuvo que entender y ceder en que esto no podía ser un auto préstamo, el problema es que seguimos con un gobierno que no tiene una línea, una estrategia y que no identifica la magnitud de la crisis”. Finalmente, el senador De Urresti hizo un llamado al gobierno a planificar y pensar que la situación en el país ante un segundo brote de coronavirus puede ser muy compleja “tienen que tener una estrategia para marzo o abril donde puede venir una segunda ola de crisis, con nuevas cuarentenas y eso puede ser duro. Afortunadamente hay buenas señales, el precio del cobre sube y hay claramente un nuevo colchón por lo tanto hay posibilidades de focalizar e ir en ayuda de aquellas personas que seguirán con dificultades”.