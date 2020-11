cd91ead528

Pueblos originarios Chadwick reaparece en Caso Catrillanca y asegura que dudó de la versión de Carabineros: "No quedé tranquilo con la información recibida" Este jueves el exministro del Interior, hoy inhabilitado para ejercer cargos públicos, declaró en calidad de testigo en el juicio oral por el homicidio del comunero mapuche Camilo Catrillanca, asesinado 2018 a manos de efectivos de Carabineros. Tomás González F. Jueves 26 de noviembre 2020 18:10 hrs.

En el marco del juicio oral que se lleva a cabo en el Tribunal de Angol por el Caso Catrillanca, este jueves prestó declaración como testigo el exministro del Interior, Andrés Chadwick, en la que es su primera aparición pública luego de haber sido acusado constitucionalmente en diciembre del año pasado. Fue el 14 de noviembre de 2018 cuando, siendo Chadwick titular de Interior, un grupo de funcionarios del GOPE, pertenecientes al denominado Comando Jungla de Carabineros, ingresó a la comunidad autónoma de Temucuicui y dispararon sin provocación alguna en contra del comunero mapuche Camilo Catrillanca (24), quien terminó falleciendo horas después en el Cesfam de Ercilla, y en contra del menor de edad M.A.P.C., quien lo acompañaba mientras conducía su tractor. Por este crimen el Ministerio Público presentó cargos en contra de siete funcionarios de Carabineros y un abogado de la institución, por varios delitos, entre ellos el homicidio consumado de Catrillanca y el homicidio frustrado, además de apremios ilegítimos, en contra de M.A.P.C. A la vez, se acusa al abogado y algunos de los funcionarios de obstrucción a la investigación, falsificación de instrumento público y prevaricación. En este contexto declaró Chadwick, hoy inhabilitado para ejercer cargos públicos hasta 2014, en calidad de testigo y desde el Quinto Tribunal Oral en lo Penal de Santiago. Mantuvo la versión que ya ha manifestado a la opinión pública, se refirió a la cadena de información y a cómo se fue enterando el Gobierno de lo que realmente sucedió aquella fatídica tarde en la comunidad de Temucuicui. “Mi principal preocupación como ministro del Interior fue recabar y conocer los antecedentes de un hecho que evidentemente tiene una gravedad muy especial”, afirmó el entonces secretario de Estado sobre su reacción ante la noticia de la muerte de Catrillanca. “Me aboco a poder indagar y recibir información que sea precisa y clara acerca de los hechos“, continuó. Chadwick reiteró que una interferencia le habría impedido comprender la información que le otorgó por teléfono ese 14 de noviembre de 2018 el general (r) a cargo de la zona, Mauro Victtoriano, quien meses después aseguró ante Fiscalía haber constatado en aquella conversación que Catrillanca no estaba armado y que no existió un enfrentamiento. “Las dificultades de comunicación, de escucha, eran muy difíciles, dentro de interferencias y ruidos. Y básicamente recuerdo que, de lo que pude entender, que el estaba en el lugar de los hechos y que estaba retirándose del lugar de los hechos”, afirmó el exministro. “No pude tener una comunicación que me permitiera tener claridad acerca de lo que él me estaba o pretendía poder informarme, por las interferencias“, añadió Chadwick. Aseguró que, al darse por enterado de los hechos, pidió al entonces general director de Carabineros, Hermes Soto, un informe oficial con un relato pormenorizado. Éste le habría llegado al día siguiente, 15 de noviembre de 2018, según contó, bajo el título “resumen ejecutivo” y contenía toda la versión de Carabineros que finalmente fue comprobada como falsa: el robo de vehículos a las profesoras de Sant Rosa, el supuesto ingreso de los autores a la comunidad autónoma de Temucuicui y los falsos enfrentamientos en el lugar. “Lo que recuerdo, y que me llamó la atención, de este informe secuencial, es que alrededor de las 21 horas se habría producido una reunión en la Unidad Pailahueque con mandos superiores de la institución, ante lo cual me señaló el general director (Hermes Soto) que también había estado la presencia de los cuatro funcionarios que habían participado en estos hechos”, contó y aseguró que en todo momento tuvo dudas de la versión de Carabineros. “Obviamente me llamó la atención (…) es una reunión que es con bastante posterioridad al requerimiento que había hecho el fiscal, de la presencia de las personas que integraban esta patrulla ante la Fiscalía“, añadió el exministro. “Recuerdo con posterioridad que se señala en este informe secuencial que el general (Cristián) Franzani (el entonces director de Orden y Seguridad de Carabineros) habría visitado la Fiscalía en Collipulli y (…) se habría reunido con los cuatro funcionarios que estaban prestando declaración ante la Fiscalía”, continuó relatando Chadwick, a quien luego uno de los abogados querellantes le preguntó por qué esta situación le había llamado la atención. “Me llamó la atención por una situación que resulta, a mi juicio, que no debiera corresponder, que es que cuando ocurre un hecho de carácter delictual o que está siendo investigado por la Fiscalía, si el fiscal pide la comparecencia de determinadas personas, en este caso de los cuatro funcionarios de carabineros, no se le dé cumplimiento a la brevedad a ese requerimiento de la Fiscalía. Y que aparezcan después contactos, reuniones o cualquiera sea la naturaleza de esta, con personas que han sido requeridas por la Fiscalía para que comparezcan en su declaración con anticipación a esas reuniones“, respondió el ex secretario de Estado. En su relato Chadwick también contó que fue recién el 17 de noviembre de 2018 cuando se enteró que uno de los funcionarios del GOPE que habían participado en los hechos portaba una cámara GoPro y que la tarjeta de memoria había sido destruida. Este fue un punto central en la declaración del exministro del Interior, ya que, según su argumentación, esto desencadenó todas las acciones posteriores del Gobierno, es decir, la decisión de presentar querellas contra quienes resulten responsables. “Me señala que ha tenido la información que uno de los miembros de la patrulla sí portaba una cámara“, dijo recordando la conversación con el entonces general director de Carabineros, Hermes Soto. “Me dice que el sargento habría explicado que el contenido, la tarjeta, había sido destruida porque mantenía escenas o filmaciones de intimidad”. Chadwick afirmó que luego de eso le pidió al general director de Carabineros que interpusiera una denuncia. Terminadas las preguntas de los abogados intervinientes, y luego de tres horas de audiencia, Chadwick concluyó su declaración. Luego fue el turno de los testigos de la parte querellante y el primero fue justamente el padre de Camilo. Marcelo Catrillanca respondió las preguntas de los abogados intervinientes, relatando el contexto en que se enteró de los hechos y lo que sucedió con posterioridad. En ese sentido, contó que él se encontraba trabajando cuando supo que su hijo había sido baleado y aprovechó de hacer un llamado a que se haga justicia por su asesinato. “Yo estoy acá porque quiero representar de alguna manera a mi hijo y decir que estamos con la esperanza de que acá se pueda hacer justicia“, fueron las primeras palabras de Marcelo Catrillanca en el Tribunal de Angol. El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Angol reanudó el juicio por el homicidio de Camilo Catrillanca el pasado 27 de octubre, tras ser suspendido en marzo debido a la pandemia. La última ha sido una semana clave en el proceso, ya que han prestado declaraciones otros testigos protagónicos de los acontecimientos. Entre ellos, el ex general a cargo de la Región de La Araucanía cuando sucedieron los hechos, el general (r) Mauro Victtoriano; así como el ex director de Orden y Seguridad, Cristián Franzani; y también quien era el general director de Carabineros en aquel momento, el general Hermes Soto; quien ayer en su declaración manifestó que desde el momento del crimen los funcionarios que intervinieron en el hecho mintieron. Las declaraciones de los testigos se retomarán el próximo lunes 30 de noviembre, para luego dar paso a los alegatos de clausura.

