Nacional Con un Chile Vamos alineado tras el proyecto del Gobierno, Senado rechaza propuesta de la oposición de segundo retiro Con 23 votos a favor, 10 en contra y 8 abstenciones , la propuesta salida de la Cámara de Diputados fue rechazada y deberá ser revisada en Comisión Mixta. El resultado era previsible, toda vez que la tarde del miércoles los senadores oficialistas que habían comprometido su votación, anunciaron su decisión de abstenerse. Claudia Carvajal G. Jueves 26 de noviembre 2020 13:42 hrs.

La iniciativa impulsada por los diputados Pamela Jiles y Karim Bianchi fue rechazada esta jueves en la Cámara Alta luego de no alcanzar el quórum de 3/5 requerido para convertirse en ley. Esta mañana, pasadas las 10:30 de la mañana se retomó la sesión de Sala del Senado para revisar la reforma constitucional para un segundo retiro de los fondos previsionales. El ambiente previo no había sido para nada calmo y se avizoraba que la iniciativa surgida de la oposición no alcanzaría los 26 votos necesarios para ser aprobada. Ello, porque los cinco senadores oficialistas que habían comprometido aprobación anunciaron que se abstendrían en la votación de esta jornada, lo que efectivamente sucedió. El argumento de los parlamentarios de Chile Vamos fue de carácter práctico: que la moción parlamentaria será impugnada por el Tribunal Constitucional, y que es el proyecto del Ejecutivo el que permite que las personas efectivamente puedan retiran un nuevo diez por ciento de sus cuentas individuales. ❌ Rechazada I Por no alcanzar el quórum requerido (26 votos), la Sala del Senado rechaza reforma constitucional que permite el retiro de fondos previsionales. La iniciativa parlamentaria obtuvo 23 votos a favor, 10 en contra y 8 abstenciones. La reforma pasa a Comisión Mixta. pic.twitter.com/iDmasltKJn — SenadoChile (@Senado_Chile) November 26, 2020 Para la sesión que se desarrolla de manera mixta en el Congreso y vía remota, la presidenta de la Cámara Alta, senadora Adriana Muñoz, entregó un tiempo de 5 minutos ampliables hasta 7 a cada parlamentario que se anotó para tomar la palabra. El primero en hacer uso de tal derecho fue Ricardo Lagos Weber del Partido por la Democracia quien usó sus minutos para anunciar su voto en favor, y para criticar duramente la inacción del Gobierno en materia de soluciones sociales a las personas, la tardanza en resolver un asunto tan apremiante como la reforma de pensiones y especialmente, la decisión de recurrir al TC por el proyecto de ley de reforma constitucional. El legislador aseguró que el “Gobierno llegó tarde. En el primer retiro, el Gobierno tuvo una actitud de brazos caídos, y ahora a la hora undécima, presenta un proyecto que busca parar éste y futuros retiros”, criticó. Fue la decisión del Gobierno de recurrir al TC para impugnar la constitucionalidad del proyecto de la oposición la que ocupó largos minutos en las intervenciones de los distintos legisladores. Mientras desde la vereda de la oposición las críticas abundaron, en el oficialismo se ha respaldado la decisión del Presidente por ser ésta legítima y dentro de sus atribuciones como jefe de Estado. La senadora UDI, Jacqueline van Rysselberghe, aseguró que es necesario que la ciudadanía entienda que sí o sí será posible efectuar un nuevo giros desde las cuentas de capitalización individual y que la diferencia con el anterior es que esta vez se hará respetando la institucionalidad. “Acá existe la impresión que si esta reforma no se aprueba, no va existir un diez por ciento y eso no es efectivo. Lo dijo ayer la ministra del Trabajo y lo que va a suceder es que se va a hacer un retiro del diez por ciento a través del camino legal que corresponde”. Otro de los senadores que manifestó su voto en favor del proyecto fue el PS Juan Pablo Letelier, pese a que aseguró que está consciente de que no es lo mejor para el país seguir sacando las platas de los fondos de pensiones, pero que ello se justifica a su juicio por “la falta de respuesta del Gobierno a las ayudas sociales en medio de esta pandemia”. Además criticó el crispado ambiente político que se ha visto en estas últimas semanas y manifestó que eso puede afectar al proceso constituyente. Desde la DC la senadora Carolina Goic realizó una dura crítica al gobierno por su decisión de recurrir al TC que, según manifestó la senadora solo ha apostado a polarizar aún más la ya crítica situación sociopolítica no solo en el congreso sino en la sociedad chilena en general. “El Gobierno falla cuando hace esta jugarreta de recurrir al Tribunal Constitucional frente a la incapacidad de conducir y ordenar incluso a los propios. Y quiero decirlo con todas sus letras: recurrir al TC es renunciar a conducir, a hacer política, a los acuerdos”. A esta hora, el Senado ya analiza el proyecto de ley presentado por el Ejecutivo el jueves recién pasado y que fue modificado luego de ser revisado por las comisiones unidas de Hacienda y Trabajo. La sesión del Senado se encuentra programada hasta las 16 horas.

