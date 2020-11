cd91ead528

Pueblos originarios Diputada Nuyado y escaños reservados: "Espero que los integrantes de la comisión mixta tengan cordura y no actúen con racismo" La parlamentaria socialista de origen mapuche huilliche conversó con Radio Universidad de Chile sobre la complejidad de esta discusión, que ahora se zanjará en comisión mixta. "La oposición ha dicho claramente que van a ser 20 escaños, ya no 24, sino 20 y dentro de eso el Partido Socialista y los demás partidos de oposición no pueden transar números menores", expresó. Andrea Bustos C. Jueves 26 de noviembre 2020 21:46 hrs.

La tarde de este miércoles, la Sala del Senado terminó de revisar el proyecto que establece escaños reservados, el que finalmente se resolverá en una comisión mixta dado que no fue aprobado en el Senado por falta de quórum. Entre los temas que se deben analizar y acordar en la instancia parlamentaria, que es integrada por diputados y senadores, están la cantidad de escaños reservados que se entregarán y si estos serán parte de los 155 ya establecidos en la convención constitucional o si, por el contrario, serán supernumerarios como propuso la oposición. En conversación con Radio Universidad de Chile, la diputada mapuche huilliche Emilia Nuyado (PS) abordó la dilatación que ha tenido esta discusión que ahora está contra el tiempo, dado que según los plazos del Servel la primera semana de diciembre deben estar claros los escaños reservados. La parlamentaria señaló que si este tema no se ha resuelto a tiempo es, en primer lugar, porque los partidos políticos no lo consideraron una prioridad en el acuerdo del 15 de noviembre y, por otro lado, por la falta de disposición que existió en resolver esto rápidamente, lo que ocasionó que se postergara constantemente y se avanzara muy lento. “No se dieron todos los tiempos, se aludió a la pandemia y nos fueron dejando excluidos (…) Dentro de las no prioridades quedaron los pueblos indígenas y los escaños reservados, lo que nos tiene con pocos días para definir si vamos a tenerlos o no”, expresó Nuyado. En lo que refiere a las expectativas con la nueva instancia parlamentaria, la diputada señaló que es probable que desde la Cámara los integrantes sean los miembros de la Comisión de Constitución, al igual como ocurrió en el Senado, donde ya se decidió que los legisladores integrantes de dicha instancia serán parte de la Mixta. “Yo espero que al menos los parlamentarios que van a integrar la comisión mixta tengan la cordura y no actúen con tanto racismo y clasismo porque nos hemos encontrado con un Gobierno que no quiere la representación de los pueblos indígenas, que la ha minimizado. Nos hemos encontrado con un sector en el parlamento que tiene actitudes clasistas y racistas y que tampoco quiere a los pueblos indígenas, entonces esta situación nos ha incomodado bastante y lo único es esperar que esta comisión se constituya a la brevedad y que ojalá se puedan aprobar los escaños por parlamentarios que tengan una mirada amplia de lo que es la realidad nacional”, comentó. Respecto de con cuales sectores vincula el racismo y clasismo en el Congreso, la diputada dijo que, si bien hay algunos que lo tienen más que otros, estas son conductas lamentablemente generalizadas. “Quienes más se han opuesto ha sido obviamente el oficialismo, Chile Vamos, la UDI que de alguna manera en las palabras de su presidenta se señaló que debiese haber cupos para grupos de interés como el caso de los evangélicos, lo que en cierta manera lo que hace es caricaturizar a los pueblos indígenas. Esa es una actitud muy clasista y racista hacia los pueblos indígenas. Y en la oposición hay responsabilidad en no hacer de esto un interés principal en noviembre y luego en dejarlo hasta el final, por ser pueblos indígenas teníamos que quedar hasta el final. (…) Esa es una actitud clasista y racista que ha tenido la elite política”, aseveró la diputada, quien es presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara Baja. Junto a esto, la diputada expresó que por la forma en que se dio esta discusión no había otro camino que llegar a Comisión Mixta, especialmente porque desde el oficialismo no ha existido un real diálogo, ni siquiera con los mismos representantes de pueblos indígenas. Además, Nuyado explicó que en el debate que se generará ahora en la Mixta, donde se deben llegar a acuerdos si finalmente se quieren asegurar escaños, la oposición debe negociar, pero con cierto límite. “La oposición ha dicho claramente que van a ser 20 escaños, ya no 24, sino 20 y dentro de eso el Partido Socialista y los demás partidos de oposición no pueden transar números menores, independiente de que el Gobierno diga 10 o 15, pero si se trata de bajar más significa que gran parte de la representatividad del pueblo mapuche va a quedar fuera, y esa no es una buena señal tampoco”. En esa línea, la diputada expresó que la distribución de estos escaños en función de la presencia nacional que tiene cada pueblo, donde los mapuches quedarían con un mayor número de espacios, es una idea que “dentro de los propios pueblos no tiene objeciones”, dado que se comprende y comparte la necesidad de representar proporcionalmente a cada pueblo originario. Sobre el futuro del proceso constituyente, la diputada Emilia Nuyado aseveró que para que los pueblos indígenas sean realmente incluidos en la discusión no solo deben tener presencia en la convención, sino que debe existir por parte del resto de los convencionistas una comprensión de los derechos y exigencias de los pueblos originarios. “Lo que esperan los representantes, muchos que en sus territorios ya se han definido con nombres, tiene que ver con el reconocimiento a primeras naciones preexistentes antes del Estado chileno, posteriormente tiene que ver también con demandas históricas que están marcadas en muchos de los pueblos con el espacio territorial en que han habitado milenariamente, muchos hoy no cuentan con aquel espacio y se han generado una serie de conflictos con empresas trasnacionales mayoritariamente. Por lo tanto, esto tiene que ver con los derechos colectivos de los pueblos indígenas y eso es lo que se va a ir a plantear”, explicó. Ante eso agregó que “esto también tiene que ser de reconocimiento de parte de los demás constituyentes (…) Esperamos que haya una buena convivencia, que todos puedan apoyarse y construir – a partir de la escritura de una nueva Constitución – un espacio donde no exista la exclusión ni tampoco la discriminación hacia quienes van a ser representantes de los pueblos”.

