Javier Sierra: “Verlo todo desde la perspectiva geocéntrica o antropocéntrica es muy reduccionista”

En julio recién pasado el escritor y periodista español, Javier Sierra (49), publicó El Mensaje de Pandora, novela en la que se aventuró en una historia basada en escritos e investigaciones científicas. El objetivo detrás de esta publicación era plantear un relato esperanzador respecto de los tiempos de crisis y basado en una tesis que lo ha inspirado en más de una ocasión, vale decir, que en los antiguos mitos perseveran los secretos que permiten comprender el origen y sentido de la vida.

Así, en conversación con el programa Cuestión de Gustos, el autor señaló que durante toda su trayectoria ha intentado responder aquellas “preguntas fundamentales” de la vida, entre ellas, quienes somos, de dónde venimos y a dónde vamos. De esa manera, el escritor, reconocido con el Premio Planeta de novela 2017 por El fuego invisible, sostuvo que su última publicación no es una excepción a esta búsqueda.

“He intentado encontrar respuestas a través del El Mensaje de Pandora. Lo que trata de responder es de dónde viene la vida y de dónde vienen las enfermedades. La respuesta la encuentro tanto en los mitos como en la ciencia de vanguardia y así lo expreso en ese libro: el origen no está en la tierra, está más allá de la tierra”, dijo el autor.

“Verlo todo desde la perspectiva geocéntrica o antropocéntrica es muy reduccionista, muy pobre, y lo que hago es plantear que todo esto tiene que estar interconectado. Nada es ajeno a nada. Todos los sistemas se interconectan en la naturaleza, pero también en lo artificial que estamos creando. Cuando te pones en esa perspectiva, necesariamente tienes que hacer muchas preguntas”, comentó.

El escritor también se refirió a sus inicios en la literatura. De ese modo, señaló que su infancia, en la pequeña ciudad medieval de Teruel, España, estuvo marcada por las incertidumbres respecto de su propia historia: “Un día, a los ocho años, decidí tomar una de las mejores decisiones de mi vida: sacar el carnet de lector de la biblioteca pública de la ciudad. En esa biblioteca me encontré con el universo de los libros y me enamoré de la sensación de encontrar un libro que prometía desvelar alguno de los grandes secretos de algunas de las preguntas que tenía”, recordó Sierra.

“Muchas veces te decepcionaban, porque no te daban esa respuesta. Pero te invitaban a abrir otros libros y a seguir en esa peripecia y cuando fui un poco más consciente de mi papel, empecé a escribir mis primeros relatos y ya esos relatos trataban de responder a esa preguntas fundamentales y me di cuenta de que la literatura se inventó para responder preguntas importantes”, añadió el escritor, quien además reconoció que “el lenguaje nos hace excepcionales, pero también nos limita”.

El escritor también comentó que, dentro de sus búsquedas literarias, le ha llamado la atención cómo cambió el concepto de tiempo circular que prevalecía en las antiguas civilizaciones: “Para los antiguos, todo volvía y la modernidad cambió de manera radical eso y sustituyó el círculo por la línea recta”, dijo.

“Eso aplicado a la pandemia es muy importante. Todo lo que vemos en los medios de comunicación, en voz de los políticos, en los responsables sanitarios de las distintas naciones, tiene que ver con el concepto lineal del tiempo. Todo el mundo está pensando en el número de muertos. Ignoran que en realidad esto ha sucedido muchas veces. Soy de los que defiende que todos estos comités de expertos deberían incorporar un historiador y un sociólogo”, recalcó el autor.

Finalmente, el escritor se refirió a su alejamiento del periodismo, indicando que llegó a un momento en que la disciplina no le permitía generar un trabajo mucho más pausado y complejo respecto de las incertidumbres que lo han impulsado a transformarse en uno de los autores más vendidos, según The New York Time: “La verdad es que me interesaba contar historias que no fuera efímeras. No quería contar una noticia que luego se olvidara”, confesó.

“Durante mucho tiempo me especialicé en ese tipo de periodismo de lo misterioso, de lo desconocido, pero durante ese tiempo sentí una frustración cada vez más grande, porque cuando me enfrentaba a una gran pregunta, por muchos expertos que consultara, por muchas obras que leyera, por muchos países que visitara, esas grande preguntas no tenían respuesta”, manifestó.

Aún así, el autor dijo que le interesan aquellos libros e historias que permiten ir abriendo nuevos relatos. De ese modo, recomendó: “Desconfía de los libros únicos. Un libro es parte de un viaje infinito”.