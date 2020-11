ae96b05885

Política Senadora Yasna Provoste: "Para este gobierno las personas no cuentan" La senadora por región de Atacama analizó lo sucedido el jueves en el Senado y levantó duras críticas al proceder del Gobierno en materia de retiro de fondos desde las AFP, pero también respecto de la actitud general del Ejecutivo durante toda la crisis social y sanitaria. "Un gobierno aspira que su pueblo lo quiera cuando gobierna para el pueblo, pero si lo hace para las grandes empresas, entonces busca que ellas lo quieran", sentenció la congresista. Diario Uchile Viernes 27 de noviembre 2020 19:32 hrs.

Luego de que el Senado rechazara el proyecto de reforma constitucional promovido por los diputados Karim Bianchi y Pamela Jiles y posteriormente aprobara el mensaje presidencial que contenía la propuesta del Gobierno para un retiro de fondos de las cuentas de capitalización individual, el análisis más repetido fue que la jornada del jueves significó una derrota para la oposición y una victoria, aunque por muchos considerada pírrica, para el Gobierno. La senadora de la Democracia Cristiana, Yasna Provoste, quien votó a favor ambas iniciativas conversó este viernes con la primera edición de Radioanálisis y reflexionó sobre el estado actual de la política chilena en relación a lo sucedido con ambos proyectos revisados por la Cámara Alta. “El retiro del 10% da cuenta de la improvisación permanente del Gobierno, porque cuando se realizó el primer retiro el Gobierno estuvo muy ausente y, de hecho, como se pudo confirmar ayer en la votación del Senado, en este segundo retiro tuvo un propósito: ordenar a sus parlamentarios y eso da cuenta de que para este gobierno las personas no cuentan. Estamos frente a una crisis de gobernabilidad muy profunda pues el Gobierno no solo perdió el apoyo de la ciudadanía y sus parlamentarios, sino que también la brújula de las discusiones. El proyecto de retiro del Gobierno tiene como propósito intentar frenar una crisis de gobernabilidad interna de la coalición oficialista, más que pensar en las personas”. Consultada respecto de si el Senado también forma parte del problema al no reflejar en la discusión los problemas sociales, la senadora aseguró que no se debe generalizar porque es solo un sector en la Cámara Alta el que ha demostrado esta desconexión. “Desde marzo en adelante, la cantidad de iniciativas para que el Gobierno se movilizara en favor de las personas y la vida, es innumerable Por ejemplo lo que pasó con los escaños reservados, no fue el Senado el que le dio la espalda a las comunidades indígenas sino la derecha porque en la oposición votamos todos sin excepción en favor de tener escaños reservados”, señaló. “Lo mismo pasó respecto de la suspensión temporal del empleo que no fue otra cosa que decirle a los trabajadores que se paguen ellos mismos parte de su sueldo a través de los recursos de la Administradora de Fondos de Cesantía. Por eso uno ve este doble estándar del Gobierno, pues para proteger al sector empresarial obligó a los trabajadores a usar sus fondos de cesantía y para eso no hubo dificultades, pero cuando se propone sacar parte de los ahorros desde las AFP se recurre al Tribunal Constitucional. Ahora se repite la situación con la tributación en el proyecto de retiro del gobierno, porque si la preocupación fuera que los que tienen más paguen más, entonces partamos por lo más básico y eso es eliminar un conjunto de exenciones tributarias que hoy significan más de 3 puntos del PIB. Hay vista gorda de parte del SII para las grandes empresas, pero para el chaucheo, para imponer esta carga impositiva a las personas, ahí son leoninos. Hay que tener siempre una actitud consistente, coherente”, agregó críticamente la legisladora. Respecto del proyecto de ley del Gobierno que este jueves avanzó a su siguiente trámite constitucional en el Congreso, la senadora señaló que los cambios que las comisiones de Hacienda y Trabajo del Senado le hicieron permiten debatir respecto de la situación de crisis en que nos encontramos. “Obviamente lo que espera es que en las políticas públicas con énfasis en la superación de la pobreza, la focalización es clave, pero esta pandemia es universal, ha afectado a todas las familias. En materia de cultura por ejemplo, en estos tres años que llevo revisando presupuesto el titular siempre ha sido el mismo: debemos defendernos de las reducciones presupuestarias, porque pareciera que para quienes están gobernando la cultura es accesoria y no es parte de la reconstrucción post crisis sanitaria, social y económica como la que vivimos”. Particularmente respecto de las ayudas sociales, la senadora aseguró que es necesario avanzar en políticas universales que se apliquen en conjunto con aquellas que son focalizadas. “El grado de pobreza que tenemos, la cantidad de familias en que alguno de sus miembros han perdido el empleo, las mujeres que buscan y no encuentran un trabajo, todo eso requiere focalización. Nosotros hemos estado motivando al Ejecutivo a que tome decisiones más claras, porque lo único que ha habido son titulares vacíos con efectos comunicacionales solamente. Nosotros en el marco de la discusión del presupuesto entendemos que la inversión pública debe ser un motor muy importante en la reactivación económica, entonces eso significa que los recursos deben focalizarse en que empresas locales puedan asumir esas tareas, que sean intensivas en generación de mano de obra, unas serie de situaciones que son vitales para enfrentar la crisis que estamos viviendo. Presentamos esas indicaciones y el Gobierno las declaró inadmisibles, pero el día en que haríamos la discusión vemos en el diario a la Ministra del Trabajo diciendo que el Gobierno hará inversión pública en la generación de mano de obra, sin embargo finalmente no pasó nada y no quisieron patrocinar la indicación. Por eso uno dice que acá hay solo pirotecnia”. Consultada sobre las razones que tendría el Gobierno para mantener esa actitud, la senadora aseguró que tiene que ver con cuáles son los objetivos del Ejecutivo, cuál es el foco de su administración. “El Gobierno aspira a que las grandes empresas lo quieran o que se protejan los capitales de las grandes empresas, si no, no se entiende que desde abril haya un proyecto que garantizaba la conectividad de los estudiantes de menos recursos, y que luego se transformó en una indicación aprobada transversalmente en ambas Cámaras, y que fue vetada por el Presidente eliminando completamente la gratuidad de parte de las empresas de telecomunicaciones para aquellos estudiantes con menores recursos. Cuando el propósito de un gobierno está enfocado en su pueblo, esto jamás hubiera ocurrido”. “En mi región hemos tenido tres intendentes en tres años, uno que está formalizado, una directora de aguas que sigue en el cargo también está formalizada debido a que un proyecto minero que debió contar con un estudio de impacto ambiental, fue autorizado solo con una declaración. Entonces, un gobierno aspira que su pueblo lo quiera cuando gobierna para el pueblo, pero si lo hace para las grandes empresas, entonces busca que ellas lo quieran”, concluyó la congresista por la región de Atacama.

