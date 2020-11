9ea4b19d73

f6d9734d6f

Ciencias Coronavirus: Ministro Couve sostiene que hay aseguradas 16 millones de vacunas La autoridad destacó que las primeras dosis de la vacuna estarán focalizadas en la población más expuesta. DiarioUchile Sábado 28 de noviembre 2020 11:32 hrs. Compartir

El ministro de Ciencias, Andrés Couve, afirmó que Chile tiene asegurada 16 millones de vacunas contra el Covid-19. En entrevista con La Tercera, el secretario de Estado explicó que se espera que las primeras dosis puedan entregarse el primer trimestre del 2021. En ese sentido, dijo que desde el Gobierno están “haciendo los esfuerzos para que, luego de los permisos internacionales, se pueda autorizar por el Instituto de Salud Pública y tengamos durante el primer trimestre el comienzo de la vacunación con Pfizer”. “La fecha no la tenemos bien determinada porque depende de esas autorizaciones, y creo que es más responsable seguir cada uno de los pasos, porque lo más importante es que podamos garantizar una vacuna segura y efectiva, con una comunicación que ajuste expectativas y sea transparente y clara”, continuó. La autoridad destacó que las primeras dosis de la vacuna estarán focalizadas en la población más expuesta. “Confiamos en tener una vacuna el primer trimestre. Pero esto va a ser gradual y en distintas poblaciones. Hay algunas más expuestas al riesgo y ciertamente el personal de salud y los profesores están en ese grupo que necesita ser protegido lo antes posible. Ese es el primer grupo, de riesgo, que va a recibir prioritariamente la vacuna. El ministro de Ciencia también se refirió al tiempo de inmunidad que entregará la vacuna, asegurando que aquello aun no se sabe. “Tenemos que acostumbrarnos a la idea de que no sabemos. Cuesta, pero no sabemos, por ejemplo, si la vacuna de este año va a ser efectiva el próximo. No sabemos por cuánto tiempo la persona va a permanecer con una respuesta inmune elevada”. Couve, además se refirió a un posible rebrote en el país, asegurando, por lo que se ha visto en Europa, que Chile estará mejor preparado. “Sabemos, por lo que estamos viendo en Europa, que probablemente vamos a tener un segundo brote. ¿Cómo nos preparamos para eso? Hay un plan muy claro, Paso a Paso, y el PCR nos permite monitorear dónde están los focos, dónde surge uno y eso ya se puede ver tempranamente. Son cosas que no podíamos hacer inicialmente. Tenemos que asumir que esto nos pilló, a todo el mundo, sin la preparación necesaria”.

El ministro de Ciencias, Andrés Couve, afirmó que Chile tiene asegurada 16 millones de vacunas contra el Covid-19. En entrevista con La Tercera, el secretario de Estado explicó que se espera que las primeras dosis puedan entregarse el primer trimestre del 2021. En ese sentido, dijo que desde el Gobierno están “haciendo los esfuerzos para que, luego de los permisos internacionales, se pueda autorizar por el Instituto de Salud Pública y tengamos durante el primer trimestre el comienzo de la vacunación con Pfizer”. “La fecha no la tenemos bien determinada porque depende de esas autorizaciones, y creo que es más responsable seguir cada uno de los pasos, porque lo más importante es que podamos garantizar una vacuna segura y efectiva, con una comunicación que ajuste expectativas y sea transparente y clara”, continuó. La autoridad destacó que las primeras dosis de la vacuna estarán focalizadas en la población más expuesta. “Confiamos en tener una vacuna el primer trimestre. Pero esto va a ser gradual y en distintas poblaciones. Hay algunas más expuestas al riesgo y ciertamente el personal de salud y los profesores están en ese grupo que necesita ser protegido lo antes posible. Ese es el primer grupo, de riesgo, que va a recibir prioritariamente la vacuna. El ministro de Ciencia también se refirió al tiempo de inmunidad que entregará la vacuna, asegurando que aquello aun no se sabe. “Tenemos que acostumbrarnos a la idea de que no sabemos. Cuesta, pero no sabemos, por ejemplo, si la vacuna de este año va a ser efectiva el próximo. No sabemos por cuánto tiempo la persona va a permanecer con una respuesta inmune elevada”. Couve, además se refirió a un posible rebrote en el país, asegurando, por lo que se ha visto en Europa, que Chile estará mejor preparado. “Sabemos, por lo que estamos viendo en Europa, que probablemente vamos a tener un segundo brote. ¿Cómo nos preparamos para eso? Hay un plan muy claro, Paso a Paso, y el PCR nos permite monitorear dónde están los focos, dónde surge uno y eso ya se puede ver tempranamente. Son cosas que no podíamos hacer inicialmente. Tenemos que asumir que esto nos pilló, a todo el mundo, sin la preparación necesaria”.