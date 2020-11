9ea4b19d73

Género El método falla y el Estado es el culpable: el complejo escenario tras la entrega de anticonceptivos defectuosos La distribución de pastillas con fallas durante este 2020 ha vulnerado a cientos de mujeres en sus derechos sexuales y reproductivos, muchas de ellas incluso quedaron embarazadas al estar utilizando medicamentos que no sabían estaban defectuosos. Andrea Bustos C. Sábado 28 de noviembre 2020 14:56 hrs.

A fines de octubre el Instituto de Salud Pública informó a través de un comunicado la falla en un nuevo anticonceptivo, se trataba de Conti Marvelon 20 con un error en su esquema de administración. Ya había anunciado en semanas anteriores problemas con Anulette CD – que fue distribuida en centros de salud pública, y también con Minegest 15 y 20. Sin embargo, aunque el ISP publicó la información en su web a fines de octubre, todavía esta semana a través de redes sociales había mujeres denunciando que se acababan de enterar, esto dado que desde las instituciones públicas no han existido campañas masivas de información respecto de la falla en este método de anticoncepción. Desde Corporación Miles, su abogada Javiera Canales comentó que lo ocurrido con pastillas defectuosas “constituye una violación a los derechos humanos de las mujeres y de los cuerpos feminizados”. “En un país donde el aborto es penalizado y adicionalmente tener anticonceptivos de mala calidad perpetúa el rol social asignado a la mujer del ser madre y del ser mujer y, en ese sentido, no deja a las mujeres en capacidad de poder definir sobre su futuro o sus proyectos de vida”, expresó. En lo que refiere a la evaluación de las respuestas que ha entregado el Estado para informar sobre estas fallas, la abogada las calificó como “muy nefastas”. Sin embargo, aclaró que la poca información es “lo menos malo” de todo el problema, puesto que la principal dificultad es la consecuencia que esto ha tenido para las mujeres. “No se han tomado medidas urgentes para resarcir el daño provocado, por ejemplo, en mujeres que se han cuidado por mucho tiempo para prevenir un embarazo y actualmente se encuentran embarazadas sin su consentimiento por anticonceptivos que el mismo Estado distribuyó de forma defectuosa”, aseveró. Incluso, Canales explicó que muchas mujeres no fueron contactadas respecto de las fallas sobre su pastilla, sino que se enteraron a través de redes sociales, mientras que las que sí fueron notificadas no recibieron una anticoncepción de reemplazo, sino que solo se les informó nombres de pastillas que podían buscar de forma particular. Esto, a pesar de que se trataba en muchos casos de mujeres con situaciones de vulnerabilidad, por lo que reciben los medicamentos desde los centros de salud primaria. Junto a ello, la abogada indicó que tampoco han existido acciones por parte del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, lo que según comentó se vincula con que en la actualidad desde la autoridad no se reconoce la falta de acceso a la salud sexual y reproductiva como violencia. No es solo ingerir una pastilla defectuosa En el caso de Anulette CD, las pastillas fueron entregadas por el Estado a través de centros de salud primaria, mientras que los otros dos anticonceptivos se distribuyeron de forma particular en farmacias. Los fallos generaron problemas para miles de mujeres a nivel nacional, problemas que no se quedan en solo ingerir un medicamente fallido que puede provocar cambios hormonales y malestares físicos, sino que la situación ha generado consecuencias más allá: muchas mujeres han quedado embarazadas por fallas en su método entregado por el Estado. Desde Corporación Miles están patrocinando actualmente a 31 mujeres – de diversas edades y regiones – que resultaron embarazadas ante la falla en sus anticonceptivos, muchas de ellas sin tener ni el menor plan de maternidad a corto plazo. Por ello, desde Corporación Miles las están acompañando y tomarán las acciones administrativas y legales que sean necesarias para que el Estado, y también el laboratorio, se haga cargo de su negligencia según las necesidades de cada mujer afectada. Además, se evalúan indemnizaciones y no se descarta informar sobre esta vulneración de derechos a organismos internacionales. “No es lo mismo ser mujer en Santiago con una carrera profesional, que ser mujer en Futrono con cuatro hijos y con una enfermedad por ejemplo. Tenemos que ir viendo a caso caso, porque hay mujeres que es su cuarto o quinto hijo, entonces la deja en una situación de extrema precariedad respecto del avance de sus proyectos de vida, y eso evidentemente agudiza ciertas situaciones”, complementó Javiera Canales.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Corporación Miles (@mileschile) Según explicó la integrante de Corporación Miles, lo que se esperaría por parte de las autoridades ante esta situación es “una política sanitaria robusta, por ejemplo, encomendar a todos los servicios de unidades de alto riesgo obstétrico del país, en los distintos hospitales de Chile, una interpretación amplia de riesgo de vida en la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo”. “Nosotras creemos que estas mujeres constituyen, si se interpretara de forma amplia la causal de riesgo de vida, ser candidatas a la interrupción voluntaria del embarazo porque esta es una vulneración grave a sus proyectos de vida y no vale solamente tener vida, sino que esta vida sea de buena calidad. Creemos que esa debiera ser la medida urgente que debiese tomar el Gobierno”, afirmó. Por otra parte, la abogada comentó lo importante de discutir el derecho a salud y los derechos sexuales y reproductivos en la nueva Constitución, especialmente cuando se viven situaciones tan graves como las fallas de estas pastillas. “Hay un repensar del acceso del derecho a la salud, porque en Chile el derecho a la salud no es justiciable y eso ya es un obstáculo para cualquier exigibilidad al Estado de la garantía del derecho a la salud. Tenemos una oportunidad respecto de la nueva Constitución para poder insertarlo de esa forma, pero también para un entendimiento de que los derechos sexuales y reproductivos. y la falta de ellos, atacan principalmente a las mujeres. Si bien hay otros tipos de enfermedades o infecciones que atacan a los hombres, las mujeres son quienes se ven mucho más afectadas respecto de la vulneración y violación de estos derechos”, finalizó. ** En caso de haber sido afectada por el consumo de pastillas anticonceptivas defectuosas, ya sea Conti Marvelon 20, Anulette CD o Minegest 15 y 20, puedes pedir orientación y apoyo en Corporación Miles a través de consejeria@mileschile.cl

