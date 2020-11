Candidatos de oposición para gobierno regional de la RM emplazan al Gobierno por baja participación en los primarias

ced153b777

96c3e22d70

Para las primarias regionales realizadas este domingo 29 de noviembre, la oposición buscará encontrar un candidato o candidata para hacerle frente al representante de Chile Vamos en lo que será la primera elección de este tipo en la historia de Chile. Sin embargo, ya transcurrida buena parte de la mañana, algunos candidatos, tanto de las coaliciones del Frente Amplio como de Unidad Constituyente, se mostraron preocupados respecto de la baja participación de la comunidad en estos comicios. Álvaro Erazo, por ejemplo, candidato socialista de Unidad Constituyente, aseguró que “a mí me gustaría que fueran 500 mil personas votando, pero la realidad de los hechos es otra, por como se ha comunicado, como se ha transmitido por parte del Gobierno, yo no he escuchado ninguna vocería del Gobierno convocando a estas elecciones”. Similar postura manifestó su par del PPD, Helia Molina, quien dijo estar preocupada “porque creo que ha habido casi un boicot a estas primarias porque no hubo información. Eso es un error muy grave porque por más que no hayan primarias para gobernadores para la RM de los partidos de Gobierno, la obligación del Gobierno es informar e incentivar la participación ciudadana”. Por otro lado, Sebastián Depolo, el candidato de Revolución Democrática de la coalición del Frente Amplio, coincidió asegurando que “la derecha no quería esta elección e intentó por todos los medios posibles obstaculizarla, que no ocurriera, que no tuvieran atribuciones, que no se realizaran, básicamente porque no les interesa ceder poder”. “A mí no me sorprende, pero hay una responsabilidad histórica, es la primera vez que vamos a elegir a el máximo cargo de autoridad regional y necesitaba una campaña de información y difusión hacia la ciudadanía, mucho más grande que solo lo que hizo el Servel”, agregó.

