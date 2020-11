Claudio Orrego y Karina Oliva serán las cartas de la oposición para gobernador de la Región Metropolitana

3be7589819

El representante de la Democracia Cristina por Unidad Constituyente, Claudio Orrego, y la candidata de Comunes por el Frente Amplio, Karina Oliva, se convirtieron este domingo en las cartas de la oposición para enfrentar a la derecha en las próximas elecciones para gobernador regional de la Región Metropolitana. En el caso del pacto de Unión Constituyente, según informó el Servel, hasta el 99,76% de las mesas escrutadas, Orrego obtuvo el 513,23% de los votos (44.523 sufragios) versus el 25,23% de Molina (21.101) y el 21,54% de Erazo (18.018). Asimismo, respecto del Frente Amplio, Karina Oliva con el 39,23% de los votos (13.258), seguida de Sebastián Depolo de RD con el 32,16% (10.869) y María José Cumplido del PL con el 28,61% (9.671). Una vez conocidos estos resultados, el candidato de Unión Constituyente, Claudio Orrego, agradeció a la ciudadanía desde la sede de la Democracia Cristiana, y valoró también el trabajo realizado por sus contendores. “Durante los últimos años la ciudadanía nos ha pedido a gritos una nueva política, de calle, de escucha, de transparencia y de participación. Nuestra campaña de primarias ha sido una manera de responder a esa exigencia. Hemos sometido a la decisión ciudadana una decisión que históricamente se tomaba en cuatro paredes, como es la de decidir los candidatos. Hemos dejado todos los candidatos los pies en la calle, recorriendo las 52 comunas, hemos escuchado el clamor de la gente por más seguridad, por más empleo y también por mejor política”, señaló. Asimismo, la ganadora del Frente Amplio, Karina Oliva, también entregó un mensaje a sus votantes, adelantando parte de las política de inclusión que considerará en su gobierno si es que lograse un triunfo el próximo 11 de abril. “Queremos construir una ciudad que nunca más segregue ni invisibilice ni a las mujeres, ni a las adultas mayores, ni a las niñas ni a los niños y adolescentes, ni siquiera a las provincias de la RM que han sido tan excluidas por tantos años durante este período. Tenemos problemas de agua, de violencia, de seguridad pública, pero también tenemos desigualdades socioeconómicas profundas. Queremos que nunca más ganen las comunas del rechazo en la RM, sino que gane la voluntad popular”, manifestó. En total en estas elecciones primarias regionales, uno de los partidos que mayores resultados positivos tuvo fue la Democracia Cristiana. Con 15 candidatos llevados para esta contienda, el partido de la Unión Constituyente logró imponerse en seis regiones, entre ellas Arica y Parinacota y la Región Metropolitana. En Valparaíso, sin embargo, aunque la contienda del DC, Cristian Mella, con el independiente Aldo Valle fue bastante reñida, finalmente este último se impuso por el 51,96%, y junto con el candidato del Frente Amplio, Rodrigo Mundaca, serán las también las cartas de la oposición frente a la derecha. Al respecto, Valle dio detalles sobre los puntos en los que concentrará su campaña y que intentará resolver en el caso logre llegar al gobierno regional. “Será muy importante para nuestro gobierno regional la participación, la transparencia, expresar y representar lo más directamente que podamos a las organizaciones sociales. Las urgencias están claras, esta es una región que tiene enormes déficit de la vivienda social, Valparaíso y Viña del Mar tienen un número insoportablemente cuantioso de personas que no tienen una habitación adecuada. Tenemos comunas que no tienen acceso al agua y eso responde básicamente a un déficit en la gestión política, no solo a la escasez que produce la naturaleza”, indicó. Del lado del oficialismo, hay que recordar, el partido que se impuso fue Renovación Nacional, que ganó 5 de las siete regiones en las que competía con la Unión Demócrata Independiente. Primarias municipales No obstante, en el caso de las municipales primarias que mayor expectativa generaba, la candidata de Evópoli, Camila Merino, se impuso por más del 45 por ciento ante sus pares Pablo Zalaquett (UDI) y Maximiliano Del Real (RN). Al respecto, Marino aseguró: “Estoy convencida que Vitacura puede mejorar en seguridad, en salud, en educación, ser un ejemplo en temas de sustentabilidad, en cultura, en planificación urbana. Creo que Vitacura puede ser un ejemplo para Chile y para el mundo, y mi compromiso es trabajar fuerte para que estos sueños que construimos todos, se conviertan en realidad”.

