c8927d7d7b

1c7ab16f0f

Nacional Política Académica INAP: “Estimular la participación en momentos de crisis es una obligación” Mireya Dávila, doctora en ciencia política y académica del Instituto de Asuntos Públicos, proyectó el panorama político luego de los resultados de las elecciones primarias a gobernadores regionales, e hizo énfasis en el conflicto evidenciado entre fuerzas tradicionales y emergentes por el proceso eleccionario. Diario Uchile Lunes 30 de noviembre 2020 10:55 hrs. Me Gusta Compartir

La académica del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile Mireya Dávila se refirió en conversación con nuestra radio a los resultados de las elecciones primarias a gobernadores regionales de este domingo, sobre las que destacó el esfuerzo realizado por la gente por votar por una figura como es el gobernador, sobre la que no hay mucha información a la mano para el ciudadano común. Respecto de la eventual baja participación en el proceso, Mireya Dávila fue cauta al señalar que se debe evitar realizar comparaciones con elecciones como el reciente plebiscito u otras elecciones nacionales, más bien hay que compararlas con otras primarias. Sobre los factores que incidieron en el nivel de participación, la doctora en ciencia política relevó la poca información masiva sobre el proceso, especialmente desde el aparato estatal: “Había poca información desde el punto de vista del Estado, más allá del Gobierno. Independientemente del gobierno de turno, creo que estimular la participación en momentos de crisis de representación es una obligación. Entonces creo que falló eso”. En relación con la irrupción de nuevas fuerzas políticas, así como de rostros y candidaturas independientes en estas elecciones, Mireya Dávila destacó que la política se trata de que exista una tensión y conflicto constantes entre referentes tradicionales y emergentes, situación que genera riqueza en el sistema político. En este sentido, relevó que en las próximas elecciones para gobernadores regionales se enfrentarán justamente maquinarias políticas ya asentadas como la Democracia Cristiana que se impuso en Santiago con la candidatura de Claudio Orrego, y en Concepción con Eric Aedo, caso contrario a lo sucedido en Valparaíso, en donde las figuras independientes de Rodrigo Mundaca, dirgente de Modatima y Aldo Valle, exrector de la Universidad de Valparaíso se impusieron con candidaturas independientes. “Las maquinarias o las estructuras territoriales largas como la de la DC es la que va a competir para gobernadores con más población, que es Concepción y Santiago, entonces hay que ver eso. Hay que ver los liderazgos nuevos como el de la Quinta Región en que va a estar Mundaca y Aldo Valle. Hay que ir mirando la complejidad más allá de las generalizaciones”. Sobre la proyección que se puede hacer a partir de esta elección de cara a lo que será la votación por constituyentes, Mireya Dávila sostuvo que ha quedado demostrada la base territorial que tienen los partidos tradicionales, no obstante hizo un llamado a mejorar las reglas del juego del sistema. En este sentido, planteó su preocupación por la dilación en el trámite de los escaños reservados para pueblos originarios lo que daría cuenta de una ceguera de parte del sistema frente a las demandas de la gente, por lo que se hace aún más necesaria la participación de independientes que disputen esas parcelas de poder. “A mí me parece gravísimo que todavía en ese sentido hay una responsabilidad del Parlamento, y de algún sector especialmente, de hacer un esfuerzo. Es una especie de ceguera de no darse cuenta de qué demanda la ciudadanía. Pero ahí uno vuelve a la máxima histórica: el poder siempre se quita no se da, entonces sigo pensando que tienen que seguir insistiendo y ahí apelo al liderazgo como lo que ganó Mundaca en la Quinta Región. El mensaje es que se puede, es difícil, pero se puede”. Sobre la situación del oficialismo luego de estas primarias, la académica del INAP señaló que la derecha está viviendo un momento complejo, en el que se evidencia cierta tensión que se traduce en si se mantiene el modelo político actual o se abren a lógicas programáticas y una plataforma electoral más amplia: “Esta tensión entre las almas de Chile Vamos, y sobre cuál va a primar es una situación bien compleja, porque sigues administrando el modelo con la UDI como partido monolítico muy fuerte o te abres a los (Mario) Desbordes, a una lógica más de centro que es alejarse del ideario central que le permitió a la derecha tener cierta estructura programática, y esa tensión hoy la vemos en el Presidente y su escasa capacidad de gobernar la coalición”. Finalmente, sobre la posibilidad de que las oposiciones se unan en torno de las candidaturas de quienes sacaron más votos en estas primarias de gobernadores regionales, es un escenario que se ve poco probable, no obstante planteó la necesidad que las distintas plataformas apunten a abrir la participación de la población y tener cierta ética política que la ciudadanía está demandando.

La académica del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile Mireya Dávila se refirió en conversación con nuestra radio a los resultados de las elecciones primarias a gobernadores regionales de este domingo, sobre las que destacó el esfuerzo realizado por la gente por votar por una figura como es el gobernador, sobre la que no hay mucha información a la mano para el ciudadano común. Respecto de la eventual baja participación en el proceso, Mireya Dávila fue cauta al señalar que se debe evitar realizar comparaciones con elecciones como el reciente plebiscito u otras elecciones nacionales, más bien hay que compararlas con otras primarias. Sobre los factores que incidieron en el nivel de participación, la doctora en ciencia política relevó la poca información masiva sobre el proceso, especialmente desde el aparato estatal: “Había poca información desde el punto de vista del Estado, más allá del Gobierno. Independientemente del gobierno de turno, creo que estimular la participación en momentos de crisis de representación es una obligación. Entonces creo que falló eso”. En relación con la irrupción de nuevas fuerzas políticas, así como de rostros y candidaturas independientes en estas elecciones, Mireya Dávila destacó que la política se trata de que exista una tensión y conflicto constantes entre referentes tradicionales y emergentes, situación que genera riqueza en el sistema político. En este sentido, relevó que en las próximas elecciones para gobernadores regionales se enfrentarán justamente maquinarias políticas ya asentadas como la Democracia Cristiana que se impuso en Santiago con la candidatura de Claudio Orrego, y en Concepción con Eric Aedo, caso contrario a lo sucedido en Valparaíso, en donde las figuras independientes de Rodrigo Mundaca, dirgente de Modatima y Aldo Valle, exrector de la Universidad de Valparaíso se impusieron con candidaturas independientes. “Las maquinarias o las estructuras territoriales largas como la de la DC es la que va a competir para gobernadores con más población, que es Concepción y Santiago, entonces hay que ver eso. Hay que ver los liderazgos nuevos como el de la Quinta Región en que va a estar Mundaca y Aldo Valle. Hay que ir mirando la complejidad más allá de las generalizaciones”. Sobre la proyección que se puede hacer a partir de esta elección de cara a lo que será la votación por constituyentes, Mireya Dávila sostuvo que ha quedado demostrada la base territorial que tienen los partidos tradicionales, no obstante hizo un llamado a mejorar las reglas del juego del sistema. En este sentido, planteó su preocupación por la dilación en el trámite de los escaños reservados para pueblos originarios lo que daría cuenta de una ceguera de parte del sistema frente a las demandas de la gente, por lo que se hace aún más necesaria la participación de independientes que disputen esas parcelas de poder. “A mí me parece gravísimo que todavía en ese sentido hay una responsabilidad del Parlamento, y de algún sector especialmente, de hacer un esfuerzo. Es una especie de ceguera de no darse cuenta de qué demanda la ciudadanía. Pero ahí uno vuelve a la máxima histórica: el poder siempre se quita no se da, entonces sigo pensando que tienen que seguir insistiendo y ahí apelo al liderazgo como lo que ganó Mundaca en la Quinta Región. El mensaje es que se puede, es difícil, pero se puede”. Sobre la situación del oficialismo luego de estas primarias, la académica del INAP señaló que la derecha está viviendo un momento complejo, en el que se evidencia cierta tensión que se traduce en si se mantiene el modelo político actual o se abren a lógicas programáticas y una plataforma electoral más amplia: “Esta tensión entre las almas de Chile Vamos, y sobre cuál va a primar es una situación bien compleja, porque sigues administrando el modelo con la UDI como partido monolítico muy fuerte o te abres a los (Mario) Desbordes, a una lógica más de centro que es alejarse del ideario central que le permitió a la derecha tener cierta estructura programática, y esa tensión hoy la vemos en el Presidente y su escasa capacidad de gobernar la coalición”. Finalmente, sobre la posibilidad de que las oposiciones se unan en torno de las candidaturas de quienes sacaron más votos en estas primarias de gobernadores regionales, es un escenario que se ve poco probable, no obstante planteó la necesidad que las distintas plataformas apunten a abrir la participación de la población y tener cierta ética política que la ciudadanía está demandando.