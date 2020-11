c8927d7d7b

1c7ab16f0f

Internacional “Ganamos fácilmente”: Trump insiste en fraude electoral, sin presentar pruebas En su primera entrevista televisiva tras el triunfo de Joe Biden en las elecciones presidenciales de Estados Unidos, el actual presidente insistió en que no reconocerá su derrota ni abandonará su teoría conspirativa sobre un fraude electoral masivo. Diario UChile Lunes 30 de noviembre 2020 10:07 hrs. Compartir

El presidente estadounidense saliente, Donald Trump, afirmó este domingo que no retirará su rechazo a la victoria del presidente electo, el demócrata Joe Biden, al insistir en sus acusaciones sin pruebas sobre un supuesto «fraude» electoral pese a que los tribunales han desestimado las denuncias de su campaña. “Ganamos la elección fácilmente”, sostuvo Trump en su primera entrevista televisiva desde las elecciones del 3 de noviembre, para la cadena de televisión conservadora Fox. A su vez, el presidente estadounidense que no reconocerá su derrota ante Joe Biden ni abandonará su teoría de conspiración sobre el fraude electoral masivo. “No me harán cambiar de opinión. Mi opinión no cambiará en seis meses”, dijo Trump a la entrevistadora de Fox News, Maria Bartiromo. “Esta elección fue amañada. Esta elección fue un fraude total”, afirmó, de nuevo sin ofrecer prueba alguna al respecto. La entrevista de 45 minutos, fue en su mayor parte un monólogo de afirmaciones sin pruebas sobre el fraude electoral. Bartiromo, de su lado, prácticamente no cuestionó estas declaraciones. A pesar del ataque sin precedentes de Trump contra la validez del sistema electoral estadounidense, su equipo legal aún no ha aportado ninguna prueba que se sostenga en los tribunales. Caso tras caso ha sido rechazado por jueces de todo el país. El último rechazo vino de la Corte Suprema de Pensilvania, que el sábado desestimó una demanda presentada por partidarios de Trump que buscaban impugnar la victoria de Biden en el estado. “Estamos tratando de presentar la evidencia y los jueces no nos permiten hacerlo”, dijo Trump. “Estamos tratando. Tenemos muchas pruebas“, insistió. Haciendo caso omiso de los límites entre su oficina y los sistemas judicial y policial estadounidenses, Trump se quejó de que el Departamento de Justicia y el FBI no le estaban ayudando. “No están actuando”, dijo, cuestionando también la falta de intervención de la Corte Suprema. “Deberíamos ser escuchados por la Corte Suprema. Algo debe de poder llegar hasta allí. De lo contrario, ¿qué es la Corte Suprema?”, preguntó.

El presidente estadounidense saliente, Donald Trump, afirmó este domingo que no retirará su rechazo a la victoria del presidente electo, el demócrata Joe Biden, al insistir en sus acusaciones sin pruebas sobre un supuesto «fraude» electoral pese a que los tribunales han desestimado las denuncias de su campaña. “Ganamos la elección fácilmente”, sostuvo Trump en su primera entrevista televisiva desde las elecciones del 3 de noviembre, para la cadena de televisión conservadora Fox. A su vez, el presidente estadounidense que no reconocerá su derrota ante Joe Biden ni abandonará su teoría de conspiración sobre el fraude electoral masivo. “No me harán cambiar de opinión. Mi opinión no cambiará en seis meses”, dijo Trump a la entrevistadora de Fox News, Maria Bartiromo. “Esta elección fue amañada. Esta elección fue un fraude total”, afirmó, de nuevo sin ofrecer prueba alguna al respecto. La entrevista de 45 minutos, fue en su mayor parte un monólogo de afirmaciones sin pruebas sobre el fraude electoral. Bartiromo, de su lado, prácticamente no cuestionó estas declaraciones. A pesar del ataque sin precedentes de Trump contra la validez del sistema electoral estadounidense, su equipo legal aún no ha aportado ninguna prueba que se sostenga en los tribunales. Caso tras caso ha sido rechazado por jueces de todo el país. El último rechazo vino de la Corte Suprema de Pensilvania, que el sábado desestimó una demanda presentada por partidarios de Trump que buscaban impugnar la victoria de Biden en el estado. “Estamos tratando de presentar la evidencia y los jueces no nos permiten hacerlo”, dijo Trump. “Estamos tratando. Tenemos muchas pruebas“, insistió. Haciendo caso omiso de los límites entre su oficina y los sistemas judicial y policial estadounidenses, Trump se quejó de que el Departamento de Justicia y el FBI no le estaban ayudando. “No están actuando”, dijo, cuestionando también la falta de intervención de la Corte Suprema. “Deberíamos ser escuchados por la Corte Suprema. Algo debe de poder llegar hasta allí. De lo contrario, ¿qué es la Corte Suprema?”, preguntó.