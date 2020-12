73f59f3066

Nacional Rodrigo Mundaca: “Nosotros no somos parte del consenso elitario (…) no nos interesan acuerdos entre cuatro paredes” En conversación con Diario y Radio Universidad de Chile, el vocero de Modatima analizó su triunfo en las primarias del Frente Amplio para la gobernación de Valparaíso y aseguró que sería "inaudito" llegar a un acuerdo con Unidad Constituyente para definir un candidato único de las oposiciones que enfrente a Chile Vamos. Tomás González F. Lunes 30 de noviembre 2020 20:17 hrs. Compartir

La Región de Valparaíso fue uno de los principales focos de atención en el marco de las elecciones primarias de gobernadores regionales que se llevaron a cabo este domingo 29 de noviembre. En una región en la que la izquierda y centroizquierda han logrado capitalizar gran parte de su apoyo, los procesos que llevaban tanto el Frente Amplio como Unidad Constituyente eran claves para definir los candidatos que llevarán las oposiciones del gobierno de Sebastián Piñera para disputarle la Gobernación Regional de Valparaíso a Chile Vamos. En este escenario, dentro del pacto Unidad Constituyente se impuso el exrector de la Universidad de Valparaíso, Aldo Valle, quien obtuvo casi un 52% de las preferencias (11.401 votos), por sobre el candidato de la DC Cristián Mella. Pero la sorpresa la protagonizó la candidatura independiente del vocero del Movimiento de Defensa del Agua, la Tierra y la Protección del Medioambiente (Modatima), Rodrigo Mundaca, quien se adjudicó las primarias del Frente Amplio con poco más del 64% de las preferencias (18.147 votos), muy por encima del 29% y 6% que obtuvieron sus contendores, Nataly Campusano (CS) y Juan Carlos García (PL) respectivamente. Con esto, Mundaca obtuvo la votación más abultada a nivel nacional, erigiéndose a la vez como el candidato más votado en la Región de Valparaíso. En conversación con Diario y Radio Universidad de Chile, Rodrigo Mundaca analizó su triunfo, uno que, asegura, “responde a los anhelos del pueblo trabajador y sencillo” refiriéndose además a los desafíos que se vienen por delante, de cara a la elección de gobernadores que se llevará a cabo el próximo 11 de abril de 2021. ¿Cuál es el análisis que hacen ya con los resultados oficiales en la mano? Ha sido muy desafiante el resultado. Digo desafiante por lo que se viene, ahora hay una segunda etapa que es la campaña definitiva. Estábamos en la primaria, postulando desde el pacto Frente Amplio, teníamos cierta confianza porque hicimos una campaña muy intensa y desde donde nosotros sentimos que había un imperativo ético, un imperativo rural. Hicimos campaña desde los campamentos de la región, junto a las ollas comunes, el movimiento socioambiental, junto a los trabajadores precarizados, hicimos campaña con los pescadores y con las mujeres de zonas de sacrificio en resistencia. Nuestra campaña tuvo un sello distintivo, y ese sello distintivo fue junto al pueblo, junto al pueblo trabajador y que lucha, junto a los excluidos y los invisibilizados. Ese fue nuestro eje de campaña y va a seguir siendo ese el eje de la campaña. El resultado de ayer en términos numéricos, y lo digo sin ninguna falsa modestia y sin soberbia tampoco, nos sitúa proporcionalmente como el mayor resultado a nivel nacional, en términos de elección de gobernadores en este proceso de primarias. Proporcionalmente fuimos la candidatura que tuvo la más alta votación y eso nos tiene muy desafiados, para lo que viene, para el presente inmediato. Así que el día de hoy estamos velando las almas, básicamente recibiendo el cariño de la gente y pensando de qué manera nos vamos a reorganizar para continuar adelante. Desde un inicio han manifestado que su base de apoyo excede al Frente Amplio. ¿Cómo describirían o caracterizarían esa base de apoyo? Sin duda la campaña excedió la base social de apoyo, contó con partidos que estaban fuera del pacto, como Izquierda Libertaria. Tuvimos gestos inequívocos también del Partido Comunista, en el marco de la campaña pudimos conversar con el alcalde Daniel Jadue, quien nos habló de óptica popular, de farmacia popular y de la forma en la cual se ha enfrentado la situación de la población que no tiene acceso a la vivienda. Fue una campaña que excedió las fronteras del Frente Amplio, sin duda, y la votación de ayer así lo confirmo. Por lo tanto, creo que nuestra base social de apoyo siempre va a seguir siendo el pueblo, los trabajadores, va a seguir siendo el tejido comunitario que hoy día se recompone alrededor de las ollas comunes, de la lucha social, de la defensa de los identitarios campesinos y rurales. Ese va a ser nuestro sello y es nuestro sello distintivo desde hace muchísimo tiempo. Esta es una campaña del movimiento popular, una campaña desde Modatima, una organización que, como bien conoce la Radio Universidad de Chile, es la que instala hace más de una década la defensa, recuperación y promoción de los derechos humanos ambientales: el derecho al agua, el derecho a la tierra y el derecho a vivir en un medioambiente libre de contaminación. En la centralidad de una nueva norma jurídica están precisamente estos derechos, porque no existe ninguna posibilidad de superar la pandemia si es que no logramos abordar estas temáticas que son tremendamente esenciales para la vida. Así que yo creo que nuestra base está ahí. ¿Cómo ve la eventual consecución de un acuerdo o la realización de primarias con el candidato de Unidad Constituyente, Aldo Valle, para llevar una candidatura única de las oposiciones para la Gobernación? De nuevo, sin falsa modestia, la participación el día de ayer, en términos de la participación en el pacto Frente Amplio versus Unidad Constituyente, la participación del Frente Amplio fue mayor que la participación de Unidad Constituyente. También, sin falsa modestia, con relación a la candidatura de Valle, nuestra candidatura sacó 7 mil votos más que su candidatura. Por lo tanto, me parece que encarna de mejor manera lo que son los anhelos del pueblo trabajador y el pueblo sencillo. Nosotros no somos parte del consenso elitario, yo no soy parte del pacto elitario. Por tanto, como no somos parte del consenso elitario nos debemos a lo que digan las organizaciones comunitarias, los movimientos sociales y el pueblo trabajador. No nos interesan consensos ni acuerdos entre cuatro paredes. Yo creo que aquí hay un cronograma electoral y ese cronograma lo vamos a respetar y vamos a competir. Es como inaudito pensar que podemos llegar a un acuerdo cuando tenemos 7 mil votos de diferencia con respecto al pacto de la Unidad Constituyente, eso es como inaudito. Por tanto, nosotros vamos a competir, vamos a desafiar a quien tengamos que desafiar y vamos a enfrentar al pacto elitario; porque Aldo Valle responde al pacto elitario. O sea, Valle es representante del Partido Socialista y del PPD, nosotros somos representantes del pueblo sencillo y trabajador, por lo tanto tenemos muchísima pertinencia cuando hablamos de la recuperación de los derechos sociales y cuando hablamos de la recuperación de los bienes naturales comunes. No somos advenedizos en la lucha por el agua, por la tierra, por la protección del medioambiente y en la reactivación económica; por tanto estamos dispuestos, y lo vamos a hacer, a competir y lo haremos con buenas armas: con principios, con sueños y con anhelos, como lo hicimos siempre. Tampoco existe ninguna posibilidad de lograr un acuerdo unitario desde una hoja en blanco, sin asumir la responsabilidad que se tiene con respecto a la profundización del neoliberalismo y la profundización del despojo. Así que nosotros vamos a competir. Respecto de tus adversarios en esta primaria del Frente Amplio. ¿Qué valoras de las propuestas planteadas por las otras candidaturas? ¿Hay intención de incluir algunas de estas perspectivas en tu programa? Sin duda, soy muy respetuoso de la candidatura de la consejera regional Nataly Campusano y también de la candidatura del Juan Carlos García. Creo que la mirada feminista, de colocar en la centralidad el tema de género, me parece que es tremendamente importante. Nosotros coincidimos absolutamente en que hoy día en Chile, en el mundo y en América Latina las desigualdades de género, por ejemplo, en materia salarial, son una vergüenza. Por similar trabajo y carga horaria las mujeres hoy reciben un 30% menos de salario que los hombres, hoy día no hay reconocimiento al trabajo en casa, hoy son muchísimos los hogares dirigidos por mujeres y donde el Estado no tiene ningún reconocimiento. Hoy día nuestra lucha, la lucha por el agua, es la lucha por la vida; y no hay nada que tenga mayor impronta de género que la defensa de la vida. Por tanto, me parece extraordinariamente relevante esa visión y por cierto que va a estar incorporado. Nataly Campusano ayer tuvo un gesto muy generoso, que fue a saludar nuestro triunfo a nuestro comando y se lo agradecimos, y le señalamos claramente que esos planteamientos van a estar incorporados. Respecto a Juan Carlos García, su mirada de la ciudad, del transporte, su mirada desde la sustentabilidad y la conectividad nos parece también que es muy importante. Así que, por cierto que esas miradas las vamos a integrar de la mejor forma posible y van a tener espacio en esta segunda etapa, que va a ser una muy vigorosa, muy intensa, donde se tienen que incorporar otras temáticas. De estas temáticas centrales, ¿cuáles serían los dos o tres temas prioritarios a desarrollar en su gestión? Sin duda terminar con la precariedad en la que hoy se encuentran más de 70 mil personas que viven en campamentos, sin servicios básicos, sin acceso al agua, a la energía o el alcantarillado. Esa va a ser una prioridad, sin duda. Es una de las prioridades puesto que la región de Valparaíso es la que tiene mayor cantidad de campamentos en el país. Una segunda prioridad tiene que ver con los conflictos socioambientales en la región y particularmente los conflictos por el agua derivados de la industria extractiva de la región. No existe ninguna posibilidad de descentralizar y regionalizar de manera efectiva, manteniendo el patrón de acumulación por desposesión, ergo, el extractivismo. Creo que hay que poner un límite a la contaminación, ser partidario de no poner más industrias contaminantes en la bahía de Quintero-Puchuncaví-Ventanas; creo que eso es francamente inadmisible. Hay que exigir que la normativa ambiental se cumpla en esa materia y que la normativa referida a usurpación y robo de agua se cumpla. No es posible que la institucionalidad nos siga diciendo en la región que por falta de fiscalizadores no pueden detener el robo de agua en nuestro territorio. Creo que esas cuestiones son de la mayor centralidad. Y por cierto, también, la reactivación económica en la región. Valparaíso es la región que tiene los mayores índices de cesantía en el país, y por tanto vamos a poner un especial énfasis en la economía circular, en la diversificación productiva, en que los instrumentos de fomento productivo sean flexibles y de adjudicación directa, no concursables, de forma tal que ellos también contribuyan a la reactivación económica. Además, fiscalizar el buen uso de los recursos públicos y que no se gasten de manera inoficiosa. A la región de Valparaíso en el mes de junio le retiraron $6.400 millones por falta de ejecución presupuestaria. Hoy tenemos que ser responsables con la administración de los recursos públicos y hay que ponerlos a disposición de la población que hoy día se encuentra precarizada, sin acceso a servicios básicos y la población que hoy día en las ollas comunes resiste el despojo, pero también la falta de humanidad del Estado. ¿Por qué alguien que se identifique con la izquierda o con la oposición al actual gobierno debiese votar por Rodrigo Mundaca? Porque soy parte de un movimiento social que ha sido coherente y que ha resistido, somos parte de un movimiento que ha resistido la criminalización y la persecución. Soy parte de un movimiento que pertenece al pueblo, al pueblo sencillo y trabajador. Prueba de aquello fue la alta votación que obtuvimos el día de ayer. Somos pueblo y el pueblo tiene que confiar en su propio pueblo.

