Covid-19 Salud Dra. Verónica Iglesias: "En Chile la trazabilidad del COVID-19 aún es insuficiente" La Directora de la Escuela de Salud Pública se refirió a la posibilidad que se registre una segunda ola de contagios de coronavirus en nuestro país y alertó respecto de la necesidad de fortalecer el sistema de trazabilidad de casos nuevos. Diario Uchile Miércoles 2 de diciembre 2020 11:37 hrs.

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, la directora de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile, Dra. Verónica Iglesias, se refirió a la posibilidad de un rebrote de casos de COVID-19 en el país, que ya fue alertado por el ministro de Salud, Enrique Paris. La facultativa señaló que “pensamos que acá en Chile esa segunda ola va a ocurrir sí o sí, lo que no podemos predecir es qué tan alto va a ser, pero sí es una certeza que va a ocurrir dentro de los próximos meses”. En esa línea, la académica de nuestra casa de estudios considera que es un error confiarse ante la eventual llegada de una vacuna la que, a su juicio, no estará disponible en nuestro país por lo menos hasta mediados de 2021 “yo creo que antes de abril o mayo es poco probable que esté la vacuna y la segunda ola sí o sí ocurrirá antes, todos quisiéramos que la vacuna llegue antes, pero el llamado es a mantener todos los cuidados que hemos ido aprendiendo durante esta primera ola como el lavado de manos y el distanciamiento físico”. A juicio de la doctora Iglesias “ha habido una disminución en la percepción de riesgo, hemos ido normalizando el número de casos diarios, el número de muertes diarias, estamos en el mismo número de casos diarios que en mayo, por lo tanto, va a depender mucho del comportamiento que tengamos si disminuye o no el número de casos”. La académica además puso énfasis en la necesidad de dotar de mayores recursos a la red de trazabilidad y no caer en el error que las autoridades cometieron durante los primeros meses de la pandemia al descuidar este aspecto “es imprescindible ahora focalizar y ubicar a tiempo los casos nuevos. No es que haya disminuido la trazabilidad, al contrario, ha ido mejorando, pero vemos que aún es insuficiente en un periodo en el cual el número de casos es abordable. Si es que esto empieza a aumentar la trazabilidad va a disminuir si es que no se aumentan los recursos”. Finalmente, la doctora Verónica Iglesias agregó que “el testeo tiene que ser rápido y además hay que ir otorgando ciertas facilidades, vimos que en la primera ola hubo dificultades por el tema de la entrega de licencias a los contactos estrechos, esas cosas hay que preverlas ahora y tenerlas resueltas, de lo contrario, las personas serán reacias a entregar información de los contactos porque podrían quedar sin licencia y sin la posibilidad de trabajar. Hay que entregar todas las facilidades para que las personas puedan realizar la cuarentena en sus casas”.

