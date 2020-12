519212b4f3

Educación Magisterio llama al Gobierno a dialogar sobre regreso a clases en marzo ante incertidumbre por rebrote de COVID-19 "La gente no va a sentir seguridad si no se conforma una mesa donde estemos todos y entre todos construyamos esas condiciones, no sabemos hoy si es posible el retorno el 1 de marzo, no lo descartamos pero tampoco podemos confirmarlo", expresó el presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar. Andrea Bustos C. Miércoles 2 de diciembre 2020 17:43 hrs.

El Minsal ha comenzado a advertir durante los últimos días sobre la “segunda ola” de COVID-19, rebrote que según se ha informado podría superar los contagios del primer peak de la pandemia. El ministro de Salud, Enrique Paris, advirtió que se espera que las cifras de personas con coronavirus podrían variar entre 3 mil, en el mejor escenario, hasta 9 mil casos diarios en el peor panorama, situación que comenzaría a vivirse desde enero. Sin embargo, la proyección del Minsal ha generado algunos cuestionamientos, esto porque dicho pronóstico no se condice con las medidas que se toman en la actualidad para contener el virus. Playas llenas, filas en centros comerciales y reapertura de fronteras son parte de los hechos que se viven en la actualidad que se contradicen con la expectativa de que en un mes más las camas UCI podrían nuevamente estar ocupadas a su tope. En este contexto es que durante esta jornada el presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, llamó al Gobierno una vez más a dialogar sobre el regreso a clases, que está agendado por parte del Ministerio de Educación para el próximo 1 de marzo. Según expresó el docente, el anuncio de las autoridades referente a la “segunda ola” complica las expectativas que hay sobre el retorno a clases en 2021. “Ahora que nos anticipan el grave problema que podríamos estar enfrentando en enero y, consecuentemente, también en febrero y en marzo evidentemente esto ha causado grave preocupación en las comunidades escolares. A mi me han escrito muchos apoderados en estos días, también mis colegas profesores con quienes siempre estamos hablando y es claro más que nunca la imperiosa necesidad de conformarse la mesa de trabajo que hemos pedido insistentemente desde el mes de mayo”, expresó Mario Aguilar. A ello el dirigente de los y las profesoras añadió que sin la conformación de la mencionada instancia de diálogo es “improbable que exista un retorno a clases presenciales el 1 de marzo”. Esto porque a su juicio la gente no tendrá confianza en cómo se implemente este proceso. “La gente no va a sentir seguridad si no se conforma una mesa donde estemos todos y entre todos construyamos esas condiciones, no sabemos hoy si es posible el retorno el 1 de marzo, no lo descartamos pero tampoco podemos confirmarlo. Eso debe trabajarse en una mesa”, expresó. Mario Aguilar también llamó a las autoridades a dejar de dar señales contradictorias respecto de la situación de COVID-19 en el país, dado que la incertidumbre que se genera repercute también en las comunidades escolares. Además, expresó su oposición a que los y las docentes regresen a trabajar a los establecimientos a partir del 22 de febrero, dado que esto perjudicaría su descanso legal establecido para ese mes. En tanto, acompañando al presidente del Magisterio la profesora de Ñuñoa, Eliana Rojas, integrante del Departamento de Educación y Perfeccionamiento del Colegio de Profesores, abordó la compleja situación de incertidumbre en la que están los y las docentes. “Considero que es una tortura psicológica la que se ha implementado con estos anuncios, con estas contradicciones, con orientaciones que después se contradicen, la verdad es que los profesores y las comunidades escolares en general están bastante agobiadas por la incertidumbre, por la falta de claridad y por las amenazas contantes, eso es lo más agobiante”, expresó Rojas. “A pesar de que las escuelas y comunidades están con la disposición de hacer lo mejor que pueden, las condiciones no se dan, en infraestructura, sanitarias no se dan, así que hacemos el llamado a que no sigamos con esta amenaza a la que yo llamo tortura psicológica”, añadió. Trazabilidad y buena comunicación La información entregada por las autoridades de Salud han generado diversas críticas por parte de expertos de la misma área, esto porque en opinión de varios profesionales deberían mejorarse las campañas comunicacionales y las informaciones para que la ciudadanía tome valor respecto del riesgo que todavía existe ante el COVID-19. “Justamente para evitar ese escenario las cosas las deberíamos estar haciendo hoy día, campaña de comunicación de riesgo, el evitar continuar con estas aperturas, se abrieron las fronteras y tenemos muchas ganas de conocer los detalles de ese plan, sobre todo con lo que no tiene que ver con el hospital”, declaró sobre esta situación el secretario del Colegio Médico José Miguel Bernucci. Misma postura ha manifestado en diversos medios la presidenta del Colmed Izkia Siches, quien señaló en Radio Universo que “el mensaje debe ser super claro. No podemos ver al ministro de Salud enfatizando las medidas de prevención y otros ministros potenciando el turismo y el comercio”. Por otra parte, la directora de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile, Verónica Iglesias, comentó también las proyecciones y explicó que “ha habido una disminución en la percepción de riesgo, hemos ido normalizando el número de casos diarios, el número de muertes diarias, estamos en el mismo número de casos diarios que en mayo, por lo tanto, va a depender mucho del comportamiento que tengamos si disminuye o no el número de casos”. Bajo este panorama se espera que durante los próximos días desde el Minsal se anuncien planes para evitar la propagación del virus durante las fiestas de fin de año y también en el eclipse del próximo 14 de diciembre en La Araucanía, evento que convoca una amplia expectación en una región que se mantiene con números preocupantes por COVID-19.

