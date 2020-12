5f0553e0bd

0b7f30cb83

Nacional Sin impuestos para rentas de hasta 30 UTM: comisión de Trabajo despacha proyecto de retiro de fondos del Gobierno En la misma jornada, las y los parlamentarios establecieron un máximo de 10 días para que las AFP entreguen los fondos solicitados y rechazaron la indicación del Ejecutivo que solicitaba un reintegro obligatorio de los montos retirados. Diario Uchile Miércoles 2 de diciembre 2020 21:06 hrs. Compartir

Por 12 votos a favor, 1 en contra y 0 abstenciones, este miércoles, la comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados acordó que los impuestos por retiro de fondos previsionales serán aplicados para personas cuyas rentas sean superiores a 30 UTM, es decir, un aproximado de 1,5 millones de pesos. ⭕️AHORA | Comisión de Trabajo despacha el proyecto de #Retirodel10xciento. 👉Plazos de entrega: 10 días hábiles primer retiro y 10 días hábiles el segundo. 👉Libre de impuestos para rentas bajo $1,5 millones. 👉1 cuota para montos hasta 35 UF. 👉Sin reintegro. (Sigue) — Diputadas y Diputados de Chile (@Camara_cl) December 2, 2020 Esta fue una decisión que, según explicó el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, fue incorporada por el Ejecutivo por pedido de los parlamentarios de Chile Vamos cuadrados a votar por el proyecto. Sin embargo, para su aprobación también se requirieron de los votos de la oposición, algunos de ellos recalcando en sus argumentaciones, que no se trataba de un paco con el oficialismo, sino con las necesidades de la gente. Así, por ejemplo, la diputada frenteamplista, Gael Yeomans, se refirió a la necesidad que queda abierta después de este debate por discutir una reforma tributaria que no perjudique a la clase media. “Si no aprobamos la indicación, vamos a dejar a todos ellos (la clase media) grabados de impuestos, lo cual es sumamente injusto. Pero no quiero que eso termine allí. A mí me parece que, dado que la operación renta es en abril, tenemos un barco todavía de discusión, y espero que esa discusión exista en este país. Y lo digo porque claro que aquí falta una distribución más proporcional en materia de impuestos. Y allí hay una deuda tremenda porque se le carga la mano a la clase media”, argumentó. Sobre esto también se refirió el diputado UDI, Ramón Barros, quien además entregó detalles de cifras correspondientes a las personas que se beneficiarían con la ampliación de este margen de impuestos. “Estamos dejando cerca de un 95 por ciento de la población que va a poder retirar sin pagar ningún impuesto por esto, y además sin tener que sufrir ningún retroceso en lo que son sus beneficios sociales, ficha de restricción social, etc. Por lo tanto, me parece de justicia haber ampliado al segundo tramo, que recordemos, estos son 7 tramos, los cuales, cerca del 95 por ciento de las personas están en estos primeros dos tramos que estamos dejando exento de impuestos”, explicó. Por supuesto, en esta jornada también se votaron otras indicaciones correspondientes al proyecto del oficialismo, una de ellas relacionada con el plazo con el que contarán las empresas para la entrega de los montos solicitados. Si bien en un principio, la idea del Gobierno era que este plazo sea de 15 días, la postura de la comisión de Trabajo fue reducir esto a solo 10 días, algo con lo que el titular de Hacienda, Ignacio Briones, no estuvo de acuerdo, esto por tratarse de una postura que venía siendo defendida por las entidades financieras a cargo de realizar las transferencias. “Esto no es simplemente la voluntad de decir el plazo es tanto o tal otro, creo que es de rigor hacerse cargo de los fundamentos técnicos que hay detrás, de los fundamentos de seguridad y operativos que hay detrás, y señalar que este sigue siendo un plazo máximo. Si las AFP pueden obrar antes, lo harán, como fue en el primer retiro. Pero quisiera pedir que para la seriedad de esta discusión, se tome en cuenta las palabras de las máximas autoridades financieras de nuestro país”, manifestó. Asimismo, otra de las indicaciones del Gobierno que se quedó en el camino dice relación con que las AFP emitan un comunicado de advertencia a las personas que soliciten el retiro, algo que fue tajantemente rechazado por la oposición, sobre todo por las denuncias ocurridas durante el primer retiro en contra de las empresas por el contenido de este tipo de mensajes. Sobre esto se refirió, por ejemplo, la diputada del Frente Regionalista Verde Social, Alejandra Sepúlveda, quien aseguró estar a favor de la transparencia respecto de las AFP, pero cuando se trata de proyectos no excepcionales. “Cuando nosotros leemos en esta misma mesa que le tenor de la información que enviaban las AFP con relación a un proceso legislativo que se estaba realizando, uno dice, está bien informar, pero el tipo de información que se recibía, la forma en cómo se recibía es lo que uno está cuestionando permanentemente. Creo que lo que tiene que ver con la capacitación, información previsional estrictamente, en el tiempo, no cuando se produzca una vez, en el tiempo es absolutamente necesaria”, enfatizó. Con esta decisión, el proyecto del Gobierno fue despachado a la Sala y debería ser votado la tarde de este jueves. No obstante, antes pasará por la comisión de Hacienda en donde se revisará solo algunas indicaciones, una de ellas relacionada con la propuesta del Ejecutivo para que el reintegro de los montos retirados sea de forma obligatoria.

Por 12 votos a favor, 1 en contra y 0 abstenciones, este miércoles, la comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados acordó que los impuestos por retiro de fondos previsionales serán aplicados para personas cuyas rentas sean superiores a 30 UTM, es decir, un aproximado de 1,5 millones de pesos. ⭕️AHORA | Comisión de Trabajo despacha el proyecto de #Retirodel10xciento. 👉Plazos de entrega: 10 días hábiles primer retiro y 10 días hábiles el segundo. 👉Libre de impuestos para rentas bajo $1,5 millones. 👉1 cuota para montos hasta 35 UF. 👉Sin reintegro. (Sigue) — Diputadas y Diputados de Chile (@Camara_cl) December 2, 2020 Esta fue una decisión que, según explicó el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, fue incorporada por el Ejecutivo por pedido de los parlamentarios de Chile Vamos cuadrados a votar por el proyecto. Sin embargo, para su aprobación también se requirieron de los votos de la oposición, algunos de ellos recalcando en sus argumentaciones, que no se trataba de un paco con el oficialismo, sino con las necesidades de la gente. Así, por ejemplo, la diputada frenteamplista, Gael Yeomans, se refirió a la necesidad que queda abierta después de este debate por discutir una reforma tributaria que no perjudique a la clase media. “Si no aprobamos la indicación, vamos a dejar a todos ellos (la clase media) grabados de impuestos, lo cual es sumamente injusto. Pero no quiero que eso termine allí. A mí me parece que, dado que la operación renta es en abril, tenemos un barco todavía de discusión, y espero que esa discusión exista en este país. Y lo digo porque claro que aquí falta una distribución más proporcional en materia de impuestos. Y allí hay una deuda tremenda porque se le carga la mano a la clase media”, argumentó. Sobre esto también se refirió el diputado UDI, Ramón Barros, quien además entregó detalles de cifras correspondientes a las personas que se beneficiarían con la ampliación de este margen de impuestos. “Estamos dejando cerca de un 95 por ciento de la población que va a poder retirar sin pagar ningún impuesto por esto, y además sin tener que sufrir ningún retroceso en lo que son sus beneficios sociales, ficha de restricción social, etc. Por lo tanto, me parece de justicia haber ampliado al segundo tramo, que recordemos, estos son 7 tramos, los cuales, cerca del 95 por ciento de las personas están en estos primeros dos tramos que estamos dejando exento de impuestos”, explicó. Por supuesto, en esta jornada también se votaron otras indicaciones correspondientes al proyecto del oficialismo, una de ellas relacionada con el plazo con el que contarán las empresas para la entrega de los montos solicitados. Si bien en un principio, la idea del Gobierno era que este plazo sea de 15 días, la postura de la comisión de Trabajo fue reducir esto a solo 10 días, algo con lo que el titular de Hacienda, Ignacio Briones, no estuvo de acuerdo, esto por tratarse de una postura que venía siendo defendida por las entidades financieras a cargo de realizar las transferencias. “Esto no es simplemente la voluntad de decir el plazo es tanto o tal otro, creo que es de rigor hacerse cargo de los fundamentos técnicos que hay detrás, de los fundamentos de seguridad y operativos que hay detrás, y señalar que este sigue siendo un plazo máximo. Si las AFP pueden obrar antes, lo harán, como fue en el primer retiro. Pero quisiera pedir que para la seriedad de esta discusión, se tome en cuenta las palabras de las máximas autoridades financieras de nuestro país”, manifestó. Asimismo, otra de las indicaciones del Gobierno que se quedó en el camino dice relación con que las AFP emitan un comunicado de advertencia a las personas que soliciten el retiro, algo que fue tajantemente rechazado por la oposición, sobre todo por las denuncias ocurridas durante el primer retiro en contra de las empresas por el contenido de este tipo de mensajes. Sobre esto se refirió, por ejemplo, la diputada del Frente Regionalista Verde Social, Alejandra Sepúlveda, quien aseguró estar a favor de la transparencia respecto de las AFP, pero cuando se trata de proyectos no excepcionales. “Cuando nosotros leemos en esta misma mesa que le tenor de la información que enviaban las AFP con relación a un proceso legislativo que se estaba realizando, uno dice, está bien informar, pero el tipo de información que se recibía, la forma en cómo se recibía es lo que uno está cuestionando permanentemente. Creo que lo que tiene que ver con la capacitación, información previsional estrictamente, en el tiempo, no cuando se produzca una vez, en el tiempo es absolutamente necesaria”, enfatizó. Con esta decisión, el proyecto del Gobierno fue despachado a la Sala y debería ser votado la tarde de este jueves. No obstante, antes pasará por la comisión de Hacienda en donde se revisará solo algunas indicaciones, una de ellas relacionada con la propuesta del Ejecutivo para que el reintegro de los montos retirados sea de forma obligatoria.