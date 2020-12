46b87ac876

Política ¿Adónde va Revolución Democrática? El trasfondo de las renuncias de Natalia Castillo y Pablo Vidal Pactar con el Partido Comunista o con Unidad Constituyente, he ahí el dilema del Frente Amplio de cara a las elecciones que se avecinan y que tantas fracturas ha generado en la interna del que alguna vez fue su principal partido: Revolución Democrática. Tomás González F. Jueves 3 de diciembre 2020

Con las renuncias de los diputados Pablo Vidal y Natalia Castillo, oficializadas este jueves ante el Servicio Electoral, quedó evidenciado un quiebre que se venía gestando desde la participación del partido en el llamado ‘Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución’ -del cual Vidal fue pieza clave- y que se terminó de concretar con los escuetos resultados obtenidos en las primarias del Frente Amplio, en donde la mayor victoria de Revolución Democrática estuvo en Valparaíso, con el triunfo de un candidato independiente que solo era apoyado por el partido. En su última alocución como parlamentaria de Revolución Democrática, la diputada Natalia Castillo aseguró que fue “una decisión política, reflexionada por bastante tiempo, muy madurada“, que se argumentó en el rol en que tenido RD en lograr aunar a la oposición, lo que ha marcado distancia entre ella y sus correligionarios. “Mi trabajo ahora va a ser desde el mundo más independiente y quiero poner toda mi fuerza en poder hacer que la unidad pueda formarse finalmente, porque el proceso que estamos viviendo es muy importante, es muy trascendental, y ésa es la misión que yo voy a asumir de ahora en adelante”, explicó Castillo. La disputa en torno a los pactos se hizo evidente en las negociaciones entre los partidos para conformar las listas de cara a las primarias. La decisión del Frente Amplio de convocar un proceso paralelo al de la ex Concertación molestó a los dirigentes más moderados de Revolución Democrática, así también los acercamientos que existieron entre el conglomerado y Chile Digno (PC-FRVS) durante la campaña. “Que el Frente Amplio se siga escudando en la falta de experiencia es una excusa barata, infantil y poco creíble”, lanzó Vidal cuando el FA decidió bajarse de las negociaciones con Unidad Constituyente. Pero las declaraciones no quedaron solo en eso. Pablo Vidal y Natalia Castillo mantuvieron las conversaciones con Unidad Constituyente buscando allanar el camino para un acuerdo de cara a la elección de constituyentes, con la convicción de que los sectores más radicales del Frente Amplio harían imposible un acuerdo que involucrara la unidad de toda la oposición. También participaron de estas conversaciones dirigentes del Partido Liberal, un bloque que, al igual que Vidal, Castillo y otros militantes RD, ha sido crítico de la postura del resto del FA en las negociaciones. Mientras tanto, partidos como Comunes negociaban apoyos con el Partido Comunista de cara a las primarias frenteamplistas, una estrategia que tuvo resultados y que trajo como consecuencia el peor traspié de RD en el proceso: la derrota en la Región Metropolitana de Sebastián Depolo, uno de sus fundadores y principales figuras, a manos de la candidata de Comunes, Karina Oliva. Todo esto terminó por quebrar el partido. “Sentimos que hoy día es más importante que nunca la construcción de la unidad de la oposición, para poder enfrentar los desafíos que hoy día Chile está viviendo. Hoy día más que los logros de nuestros respectivos partidos, lo que importa es cómo nos ponemos al servicio del pueblo de Chile”, fueron las palabras de despedida del diputado Pablo Vidal este jueves desde el Congreso Nacional. “Estamos ante el peor gobierno de la historia de nuestro país y la oposición no para de tocar fondo, no para de cometer errores, a partir de decisiones tontas que a la gente no le importan y no le mejoran la vida“, sentenció respecto de las fracturas que ha evidenciado el bloque opositor al gobierno de Sebastián Piñera. Ambos legisladores abandonaron RD por diferencias con la actual conducción, liderada por la diputada Catalina Pérez. Según Vidal y Castillo, la colectividad ha abandonado sus principios para posicionarse como un foco de izquierda clásica junto a otras fuerzas del Frente Amplio. En una carta de Vidal a la militancia de RD, se lee que “pareciera ser que Revolución Democrática renunció a la osadía y convicción de liderar“. “Quisiera creer que las cosas pueden ser diferentes (…) pero son variadas y consistentes las señales de que RD ha preferido un camino donde se consolida un polo de izquierda clásico, en un camino donde creo que se privilegia una identidad de impugnación y testimonio, bailando con los compases de una música ajena a las que nos inspiró en el comienzo”, sentenció el diputado. Dentro de RD admiten que las diferencias entre las tendencias que componen el partido se habían acrecentado en el último tiempo y que la dirigencia de Catalina Pérez era uno de los temas que causaban resquemor en los derrotados de la última elección interna de Revolución Democrática. Por un lado, estaban los “terceristas” -llamados así por el nombre de la lista-, que comandados por Catalina Pérez lograron llegar a la presidencia del partido. Por otro, quienes dentro de RD llaman los “pantalones largos“, que impulsaban la candidatura de Javiera Parada. Junto con la presidencia, el “tercerismo” logró obtener mayoría en Consejo Político de RD, instancia en la que se toman todas las decisiones políticas del partido. Fue así como la influencia que alguna vez tuvieron los “pantalones largos”, como Pablo Vidal, Natalia Castillo y Miguel Crispi, se fue desvaneciendo y el partido comenzó, poco a poco, a desmarcarse de la ex Concertación. Pese a ser de tendencias contrarias al interior de RD, la diputada y presidenta del bloque, Catalina Pérez, lamentó la salida de sus excorreligionarios y aseguró que esto los invita “a reflexionar” y “realizar las autocríticas correspondientes”. “Se expresan diferencias estratégicas legítimas respecto de la política de alianzas”, admitió. Sin embargo, descartó que en el partido no haya ánimos de lograr una unidad de la oposición de cara a la Convención Constituyente, por el contrario, afirmó que el objetivo de Revolución Democrática hoy es “empujar una lista unitaria que enfrente los desafíos y la oportunidad histórica de este proceso constituyente“. Y es que en RD hay quienes tienen la convicción de que no ha sido por culpa de ellos que no se ha logrado la tan anhelada unidad opositora. Dirigentes del partido han señalado que, pese a sus esfuerzos por llegar a acuerdos con la ex Concertación, se les han cerrado las puertas. Así también lo deslizó la presidenta de Revolución Democrática cuando se refirió a la renuncia de dos de sus ocho parlamentarios. “La pregunta es: ¿Qué pasa si, por la falta de voluntad de otros actores, no podemos avanzar en esa lista unitaria? Y ése es un debate político, donde hay diferencias estratégicas legítimas, en las que hoy día nos vamos a enfrentar como partido de forma democrática, en los diversos espacios y regiones de nuestro país, que va a enfrentar también el Frente Amplio. Todavía nos quedan definiciones por tomar”, concluyó Pérez desde la sede de RD. Por su parte, el Partido Liberal mantiene la incertidumbre respecto de su permanencia en el Frente Amplio. Las salidas de Vidal y Castillo abrieron un escenario ideal para el bloque, que a través de sus representantes en el Congreso, Vlado Mirosevic y Alejandro Bernales, han manifestado constantemente sus reproches frente a las decisiones que ha tomado la coalición que comparten con RD. Ante la noticia, el presidente del PL, Luis Felipe Ramos, convocó una sesión extraordinaria del Consejo Nacional del partido para este viernes, con objetivo de definir los siguientes pasos que darán los liberales y si se mantendrán en el bloque frenteamplista o decidirán dar un paso al costado. De ser esta última la decisión del Partido Liberal, todo indica que buscarán capitalizar las conversaciones que ya habían iniciado con Unidad Constituyente.

