Nacional Comisión de Hacienda rechaza reintegro de 10% y envía proyecto para su revisión en Sala Por 3 votos a favor y 9 en contra fue descartada la indicación del Ejecutivo que buscaba la devolución de los fondos previsionales. Ahora el proyecto será revisado en la Sala de la Cámara durante esta tarde, para posteriormente regresar al Senado. Diario UChile Jueves 3 de diciembre 2020 13:56 hrs. Compartir

Durante esta mañana, la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados revisó el proyecto del Ejecutivo que permite el retiro de un segundo 10% de fondos previsionales. La instancia debía revisar los asuntos financieros del proyecto, entre los que el Gobierno intentó reponer su idea de que los fondos sean reintegrados, lo que finalmente fue rechazado por 3 votos a favor y 9 en contra. Previo a este análisis, el proyecto fue aprobado la tarde de este miércoles en la Comisión de Trabajo de la Cámara, donde se determinó el pago de impuestos a partir del millón y medio de pesos y se estableció un plazo de 10 días para pagar la primera cuota de los fondos. Ambas condiciones se mantienen luego de esta votación en la Comisión de Hacienda. Durante la discusión de esta jornada, el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, dio a conocer su malestar con el plazo de 10 días, ya que, según expresó, la institucionalidad se ve acomplejada con este período tan breve. “Nos parece que ese no es un plazo prudencial, y no lo es porque acá muchas veces se centra la atención en lo que pueden hacer o no las AFP pero se nos olvida que para que el pago llegue a las personas tiene que pasar por los bancos, y en particular por el Banco Estado que es el que distribuye la inmensa mayoría de estos retiros. Y como comprenderán diciembre siempre es un mes especial, hay distintas prestaciones sociales que se pagan en diciembre, hay un bono especial que fue aprobado en la ley de presupuesto, entonces tenemos un Banco Estado estresado más de lo normal”, expresó el secretario de Estado. A pesar de que se presumía poco apoyo, el Gobierno decidió insistir en que los fondos previsionales deben ser reintegrados, por lo que puso una indicación que se sometió a votación en la instancia parlamentaria, donde finalmente fue rechazada incluso por parlamentarios de Chile Vamos. Con un resultado de 3 votos a favor y 9 en contra la idea del Ejecutivo quedó descartada. Uno de los pocos apoyos que tuvo en la Comisión de Hacienda el Gobierno fue el del diputado UDI Guillermo Ramírez, quien cuestionó a sus pares que se opusieron al reintegro: “Los diputados de distintas bancadas sobre este proyecto de ley han dicho que este es un proyecto, una política pública que es una especie de mal necesario, que no nos gustaría estar en esta situación, algunos dicen que el Gobierno no les dejó otra opción. En mi caso particular, por las razones que ya he dado suficientes veces, voté en contra de la idea de legislar, esta indicación es justamente para reducir ese mal menor”. “Aquellos que se lamentan de tener que votar a favor este proyecto porque daña las pensiones, este es el artículo, esta es la indicación que hace que ese daño sea lo menor posible y, por lo tanto, me cuesta entender porque los parlamentarios de oposición y algunos oficialistas están votando en contra”, añadió el parlamentario. Desde los votos en contra el diputado del Partido Comunista, Daniel Núñez, presidente de la Comisión de Hacienda, valoró que la idea del Ejecutivo no haya prosperado. “La tercera tampoco fue la vencida para el contumaz ministro @ignaciobriones_ En comisión de Hacienda rechazamos el reintegro obligatorio del segundo 10%. Era un abuso insistir en un autopréstamo”, señaló el diputado a través de Twitter. Tras esta revisión el proyecto que permite el segundo retiro de fondos previsionales pasó a la Sala de la Cámara de Diputados, donde se espera sea revisado y votado durante las próximas horas luego de ser informado ante la Sala por el diputado DC José Miguel Ortiz. Posterior a eso se espera que el proyecto regrese al Senado donde podría terminar su trámite legislativo.

