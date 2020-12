Senado aprueba segundo retiro del diez por ciento y dinero podrá estar antes de navidad

46b87ac876

La noche de este jueves, el Senado aprobó el segundo retiro del diez por ciento de los fondos previsionales propuesto por el Gobierno. Por una amplia mayoría, los senadores y senadoras votaron a favor de la iniciativa, luego que durante la mañana fuera despachada por la Cámara de Diputados El senador del Partido Socialista, Carlos Montes, sostuvo que a una política como el retiro de fondos previsionales se llegó porque el Gobierno no fue capaz de ofrecer alternativas distintas para enfrentar la crisis. “No tenemos un balance ajustado, realista, sobre el efecto que han tenido los anteriores aportes del Estado, y hay necesidades que nos llegan por distintos lados. El Ejecutivo no generó alternativas y eso, en definitiva, genera esta presión y hay una necesidad de poder retirar. Esta es una política que tiene miles de debilidades y problemas, sin embargo, en la encrucijada de no tener otras alternativas, es lo que se ha hecho”. En ese sentido, el parlamentario afirmó que si el Gobierno no formula propuestas para ayudar a la población de cara a lo que viene, es muy probable que, nuevamente se esté discutiendo una medida como esta en el Congreso. Misma línea sostuvo la senadora DC Ximena Rincón, quien expresó que el proyecto aprobado nunca se debió discutir, pues es producto de un mal manejo del Ejecutivo respecto de la crisis. “Lo que estamos discutiendo hoy no debió ocurrir. El Gobierno debió haber dado respuesta a las familias de nuestro país y no que ellas debieran recurrir a sus horros, no fue así. No contento el Gobierno con aquello, después de haber dicho que era una pésima política pública, después de haber dicho que era mala iniciativa, ¿Qué es lo que hace? presenta un proyecto de ley con lo mismo. La verdad que es lamentable y penoso”. Ahora, el Proyecto solo debe ser promulgado por el Presidente de la República y, así, los fondos podrán estar disponibles para antes de las fiestas de fin de año.

