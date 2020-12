d18af38d62

Política Fuad Chahin: "Si no hay un proyecto colectivo terminaremos pavimentando el camino a la derecha" El presidente de la Democracia Cristiana enfatizó en la necesidad de crear un proyecto común al interior de las oposiciones pensando en los desafíos electorales que se vienen en 2021. Respecto del segundo retiro del fondo de pensiones, el exdiputado sostuvo que "si llegamos a tener que echar manos a los ahorros de los trabajadores, es simplemente porque el Estado no estuvo a la altura". Diario Uchile Viernes 4 de diciembre 2020 11:46 hrs.

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, el presidente de la Democracia Cristiana, Fuad Chahin, se refirió a diversos temas de la actualidad política y proyectando los desafíos en la materia para el año 2021. En esa línea, el exdiputado evaluó lo ocurrido en el Congreso Nacional con la aprobación del proyecto de segundo retiro de fondos de las AFP se configura una derrota para el gobierno “ellos siempre se opusieron tanto al primer retiro como al segundo, pero no tenían salida porque no había piso político para bloquear este proyecto. Ellos sabían que en el Tribunal Constitucional había un futuro incierto y, por lo tanto, ellos tenían que plantear una alternativa”. De todas formas, el dirigente demócrata cristiano recalcó que “esta es una derrota más importante todavía para el país, esta ayuda es muy necesaria, pero, si llegamos a tener que echar manos a los ahorros de los trabajadores, es simplemente porque el Estado no estuvo a la altura“. Respecto de la incertidumbre que existe acerca de lo que pueda pasar el próximo año, Chahin señaló que “soy bastante escéptico, sobre todo con el Presidente y el ministro de Hacienda que tenemos. Lo que deberíamos hacer es poder establecer una lógica que no sea de focalización, sino que de universalidad, la focalización puede servir en momentos de normalidad, pero no es capaz de responder en momentos de crisis”. Al respecto, Chahin agregó que “hay que preocuparse no solo de cómo nos mantenemos durante la crisis, sino que también con una potente agenda de reactivación que nos permita recuperar el empleo, pero actualmente no veo un plan por parte del gobierno, no veo que esté conversando con los distintos actores para construir ese plan”- Fuad Chahin se refirió también a los buenos resultados que cosechó la Democracia Cristiana en las últimas elecciones primarias y además a la política de alianzas que se tienen que configurar al interior de las oposiciones de cara a los próximos desafíos electorales. En esa línea, Chahin señaló que “el gran desafío es tener una propuesta de gobierno que tenga dos elementos fundamentales: una ética de cambio, que es el gran desafío actual de la política, no es ver cómo repetimos recetas del pasado sino que cómo somos capaces de descubrir caminos de futuro y también tenemos que garantizar la participación y la gobernabilidad, yo creo que el país tiene que tener un rumbo claro, pero no basta con decir quiero cambiar el modelo neoliberal, sino que hay que mostrar una alternativa y para eso podemos mirar ejemplos como Alemania, el país Vasco o Nueva Zelanda”. Asimismo, Chahin abordó la derrota que sufrieron las oposiciones en la votación sobre la censura a la mesa de la Cámara de Diputadas y Diputados y los efectos que eso puede provocar en la unidad del sector. En ese sentido, el presidente de la DC sostuvo que “me parece que no se puede actuar seriamente en político cuando se desconocen los acuerdos y en definitiva, no es capaz de entender que más allá de los personalismos, si no hay un proyecto colectivo terminaremos pavimentando el camino a la derecha y puede que no haya un solo proyecto, que existan dos, pero deben ser complementarios y generar sinergias que signifiquen una alternativa y no un subsidio a la derecha”. Finalmente, el dirigente descartó cualquier tipo de relación de su partido con la empresa Felices & Forrados, a partir de las diversas publicaciones que han surgido al respecto “a mí me parece que aquí hubo un afán de levantar una cortina de humo, en momentos que Felices & Forrados realizaron esta renuncia de eventuales triangulaciones de alguna AFP con el Presidente Sebastián Piñera, pero me parece que está suficientemente claro que no existe tal relación entre el partido que dirijo y Gino Lorenzini”, sentenció.

