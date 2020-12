67b975ed19

5fd3e0bdb4

Nacional “Fue un error que lamento”: Presidente Piñera pide disculpas por pasearse sin mascarilla en la playa A través de su cuenta de Instagram, el mandatario se refirió a las imágenes que lo mostraban tomándose fotos sin mascarilla en Cachagua. "Debí haberme puesto la mascarilla, pero por la rapidez con que ocurrieron los hechos no lo hice", se excusó. Diario UChile Domingo 6 de diciembre 2020 14:56 hrs. Compartir

“Ayer salí a caminar por la playa, lo que no hacía desde el año pasado“, así comienza el mensaje a través del cual el presidente Sebastián Piñera pidió disculpas por la polémica que causaron los registros que mostraban al mandatario sacándose fotos en la playa de Cachagua sin mascarilla. “La caminata fue bastante solitaria hasta que algunas personas me reconocieron y me pidieron sacarse una foto. Sin duda debí haberme puesto la mascarilla, pero por la rapidez con que ocurrieron los hechos no lo hice y fue error que lamento y me disculpo“, continúa el Presidente. “Sin duda los cuidados personales son muy importantes para evitar nuevos contagios y todos debemos respetarlos“, finaliza el texto publicado en las historias de la cuenta de Instagram del jefe de Estado.

“Ayer salí a caminar por la playa, lo que no hacía desde el año pasado“, así comienza el mensaje a través del cual el presidente Sebastián Piñera pidió disculpas por la polémica que causaron los registros que mostraban al mandatario sacándose fotos en la playa de Cachagua sin mascarilla. “La caminata fue bastante solitaria hasta que algunas personas me reconocieron y me pidieron sacarse una foto. Sin duda debí haberme puesto la mascarilla, pero por la rapidez con que ocurrieron los hechos no lo hice y fue error que lamento y me disculpo“, continúa el Presidente. “Sin duda los cuidados personales son muy importantes para evitar nuevos contagios y todos debemos respetarlos“, finaliza el texto publicado en las historias de la cuenta de Instagram del jefe de Estado.