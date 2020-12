Presidente Piñera se autodenuncia por paseo en la playa sin mascarilla

66b47042b4

Luego de las transversales críticas que generaron las imágenes en las que se pudo apreciar al Presidente Sebastián Piñera paseando sin mascarilla por la playa de Cachagua, y tomándose fotos con personas que se acercaron a saludarlo, este lunes se confirmó que el propio Mandatario se autodenunciará ante la Seremi de Salud por infringir las normas sanitarias que su propio gobierno ha dispuesto para enfrentar la pandemia por coronavirus. Así lo confirmó el ministro Secretario General de Gobierno, Jaime Bellolio, en conversación con radio Cooperativa, quien aseguró que el Presidente “tomó la decisión y ya tomó contacto con la autoridad de la seremi de Salud y eso va a ocurrir en las próximas horas. Él va a hacer esa autodenuncia. Esta es una falta administrativa sin perjuicio de que no estaban fiscalizando ahí mismo por parte de la Seremi, entonces él va a ingresar ese escrito de autodenuncia, que se podría llamar, frente a la autoridad administrativa”. Bellolio sostuvo que el Presidente reconoció su error “que debió haberse puesto una mascarilla y, por lo mismo, al haber reconocido aquello es que asume también esa eventual falta administrativa que tiene que revisarla la Seremi de Salud y va a proceder a hacer esa autodenuncia”. Recordemos que este domingo fue el propio jefe de Gobierno quien escribió un texto en su cuenta de Instagram, en el cual dio explicaciones sobre su actuar el día sábado, relatando que “ayer salí a caminar por la playa, lo que no hacía el año pasado. La caminata fue bastante solitaria hasta que algunas personas me reconocieron y me pidieron sacarse una foto. Sin duda debí haberme puesto la mascarilla, pero por la rapidez con que ocurrieron los hechos no lo hice y fue un errir que lamento y me disculpo”. “Sin duda los cuidados personales son muy importantes para evitar nuevos contagios y todos debemos respetarlos”, finalizó el Mandatario. Las críticas al Mandatario emanaron desde el propio gabinete, ya que fue el ministro de Salud Enrique Paris, durante el programa Tolerancia Cero, en el cual señaló que Piñera “evidentemente no cumplió la norma”, y que sería “una buena medida” una eventual autodenuncia del Presidente ante la autoridad de Salud.

