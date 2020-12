abc2b5e1f9

6f86664c5a

Covid-19 Nacional José Miguel Bernucci: “Las autoridades no están convencidas que la trazabilidad sea la respuesta” El secretario nacional del Colegio Médico enfatizó en la debilidad en la que se encuentra el sistema de trazabilidad de contagios, considerando el eventual rebrote del covid-19, y reiteró que "los muertos no se evitan en el hospital, los muertos se evitan previniendo los contagios". Diario Uchile Jueves 10 de diciembre 2020 11:52 hrs. Me Gusta Compartir

En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, el médico y secretario nacional del Colegio Médico (Colmed), José Miguel Bernucci, se refirió a la implementación de la Fase 2 en la Región Metropolitana que desde este jueves a las 5 de la mañana está en vigencia, así como a la evolución de la pandemia en Chile, en general. En este sentido, Bernucci señaló que es difícil hacer una evaluación amplia de la pandemia, toda vez que el comportamiento del fenómeno ha sido muy disímil en el territorio nacional y que se ha tendido a invisibilizarla desde el Bío-Bío al sur, y todos los focos se han puesto en Santiago, que en las últimas dos semanas ha presentado un aumento de los casos, llegando al 60 por ciento en zonas del sur-poniente de la capital. Por esta razón, el secretario nacional del Colmed calificó como lamentable el retroceso de la ciudad a Fase 2, pero era algo esperable, “principalmente porque las cosas que estábamos haciendo para evitarlo, en realidad estaban bastante débiles”, aseguró el profesional de la salud, y añadió que “nuestra trazabilidad sigue estancada, y la verdad es que no hemos podido avanzar y fortalecerla, por eso era bastante esperable este aumento de casos”. Respecto de la efectividad de las medidas implementadas en esta Fase 2, Bernucci señaló que el problema hasta ahora ha sido la comunicación de los riesgos, en que gran parte de la población ya había dejado atrás al virus, por lo que si un aspecto positivo puede sacarse de este retroceso es que “devuelve el juicio de realidad a gran parte de la población”, sostuvo. En este sentido, el secretario nacional del Colmed calificó como un error poner en el foco del debate a la posibilidad de contar con una vacuna en el corto plazo, cuando lo que se debería hacer es planificar el 2021 en las mismas condiciones que el 2020, es decir fortalecer el teletrabajo, disminuir las aglomeraciones en el transporte público, en los colegios, etc. “La verdad es que nosotros deberíamos estar planificando el 2021 como si se tratara del 2020. Ahora, si sobre eso aparece la vacuna, la verdad es que van a ser excelentes noticias, pero planificar nuestro 2021 con la aparición de una eventual vacuna, nosotros creemos que es un tremendo error, y esto principalmente porque si usted ve los reportes de prensa, no hay ningún experto ni de la Sociedad Chilena de Epidemiología, ni de la Sociedad Chilena de Infectología, que haya señalado esa noticia del primer trimestre. La verdad es que cuando uno le ha preguntado a la gente de Gobierno de dónde sacan esa noticia, se quedan sin respuesta”. Sobre las medidas de reforzamiento del sistema de salud para hacerle frente a un eventual rebrote de contagios por covid-19, particularmente los insumos materiales como camas críticas, si bien Bernucci valoró esta medida anunciada por el Gobierno, hizo énfasis en que es necesario que se capacite a personal de salud para operar este material, lo que no se logra en el corto plazo. Y a esto se le debe sumar la extraordinaria presión a la que han estado sometidos el personal de los establecimientos hospitalarios a causa de la pandemia, lo lleva al secretario nacional del Colmed a plantear que “no hay reemplazos” para estas personas, y la forma de poder cubrir la sobredemanda se ha basado en la duplicación o triplicación de los turnos de las mismos funcionarios. “Nosotros señalamos que aunque es bastante valorable este aumento de camas o de la preparación que pueda tener el sistema de salud, centrar la batalla contra el coronavirus en el hospital ya es tarde, la batalla contra el coronavirus se gana antes, se gana en la prevención, se gana en la atención primaria, se gana con las medidas de políticas públicas para evitar que la gente se contagie. Los muertos no se evitan en el hospital, los muertos se evitan previniendo los contagios, y si no realizamos las acciones necesarias para evitar los contagios la verdad es que es una pelea que partimos perdiendo”. Bernucci reiteró el problema que plantea la falta de trazabilidad, la que, a su juicio, se condice con “una falta de voluntad política”, ya que expresa que el Ministerio de Salud no ha cumplido con su rol de dirigir el resto de la red de atención de salud, particularmente la atención primaria, la cual ha quedado al mando de los alcaldes, quienes han puesto toda su energía para que esta funcione, “pero, lamentablemente, no ha habido un control o una directriz muy clara y fuerte del Ministerio de Salud”, aseguró. “Creemos que hay una parte de las autoridades que no están totalmente convencidas de que la trazabilidad sea la respuesta, y eso creemos que es lamentable. La verdad es que a nivel de la comunidad científica y académica ya no hay mucho espacio a dudas referente a que cortar la cadena de transmisión es la forma de combatir la pandemia y no hay otra forma de cortar la cadena de transmisión que no sea a través de una trazabilidad y un aislamiento adecuados”.

En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, el médico y secretario nacional del Colegio Médico (Colmed), José Miguel Bernucci, se refirió a la implementación de la Fase 2 en la Región Metropolitana que desde este jueves a las 5 de la mañana está en vigencia, así como a la evolución de la pandemia en Chile, en general. En este sentido, Bernucci señaló que es difícil hacer una evaluación amplia de la pandemia, toda vez que el comportamiento del fenómeno ha sido muy disímil en el territorio nacional y que se ha tendido a invisibilizarla desde el Bío-Bío al sur, y todos los focos se han puesto en Santiago, que en las últimas dos semanas ha presentado un aumento de los casos, llegando al 60 por ciento en zonas del sur-poniente de la capital. Por esta razón, el secretario nacional del Colmed calificó como lamentable el retroceso de la ciudad a Fase 2, pero era algo esperable, “principalmente porque las cosas que estábamos haciendo para evitarlo, en realidad estaban bastante débiles”, aseguró el profesional de la salud, y añadió que “nuestra trazabilidad sigue estancada, y la verdad es que no hemos podido avanzar y fortalecerla, por eso era bastante esperable este aumento de casos”. Respecto de la efectividad de las medidas implementadas en esta Fase 2, Bernucci señaló que el problema hasta ahora ha sido la comunicación de los riesgos, en que gran parte de la población ya había dejado atrás al virus, por lo que si un aspecto positivo puede sacarse de este retroceso es que “devuelve el juicio de realidad a gran parte de la población”, sostuvo. En este sentido, el secretario nacional del Colmed calificó como un error poner en el foco del debate a la posibilidad de contar con una vacuna en el corto plazo, cuando lo que se debería hacer es planificar el 2021 en las mismas condiciones que el 2020, es decir fortalecer el teletrabajo, disminuir las aglomeraciones en el transporte público, en los colegios, etc. “La verdad es que nosotros deberíamos estar planificando el 2021 como si se tratara del 2020. Ahora, si sobre eso aparece la vacuna, la verdad es que van a ser excelentes noticias, pero planificar nuestro 2021 con la aparición de una eventual vacuna, nosotros creemos que es un tremendo error, y esto principalmente porque si usted ve los reportes de prensa, no hay ningún experto ni de la Sociedad Chilena de Epidemiología, ni de la Sociedad Chilena de Infectología, que haya señalado esa noticia del primer trimestre. La verdad es que cuando uno le ha preguntado a la gente de Gobierno de dónde sacan esa noticia, se quedan sin respuesta”. Sobre las medidas de reforzamiento del sistema de salud para hacerle frente a un eventual rebrote de contagios por covid-19, particularmente los insumos materiales como camas críticas, si bien Bernucci valoró esta medida anunciada por el Gobierno, hizo énfasis en que es necesario que se capacite a personal de salud para operar este material, lo que no se logra en el corto plazo. Y a esto se le debe sumar la extraordinaria presión a la que han estado sometidos el personal de los establecimientos hospitalarios a causa de la pandemia, lo lleva al secretario nacional del Colmed a plantear que “no hay reemplazos” para estas personas, y la forma de poder cubrir la sobredemanda se ha basado en la duplicación o triplicación de los turnos de las mismos funcionarios. “Nosotros señalamos que aunque es bastante valorable este aumento de camas o de la preparación que pueda tener el sistema de salud, centrar la batalla contra el coronavirus en el hospital ya es tarde, la batalla contra el coronavirus se gana antes, se gana en la prevención, se gana en la atención primaria, se gana con las medidas de políticas públicas para evitar que la gente se contagie. Los muertos no se evitan en el hospital, los muertos se evitan previniendo los contagios, y si no realizamos las acciones necesarias para evitar los contagios la verdad es que es una pelea que partimos perdiendo”. Bernucci reiteró el problema que plantea la falta de trazabilidad, la que, a su juicio, se condice con “una falta de voluntad política”, ya que expresa que el Ministerio de Salud no ha cumplido con su rol de dirigir el resto de la red de atención de salud, particularmente la atención primaria, la cual ha quedado al mando de los alcaldes, quienes han puesto toda su energía para que esta funcione, “pero, lamentablemente, no ha habido un control o una directriz muy clara y fuerte del Ministerio de Salud”, aseguró. “Creemos que hay una parte de las autoridades que no están totalmente convencidas de que la trazabilidad sea la respuesta, y eso creemos que es lamentable. La verdad es que a nivel de la comunidad científica y académica ya no hay mucho espacio a dudas referente a que cortar la cadena de transmisión es la forma de combatir la pandemia y no hay otra forma de cortar la cadena de transmisión que no sea a través de una trazabilidad y un aislamiento adecuados”.