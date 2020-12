“Las cifras no cuadran”: Parlamentarios cuestionan Gratificaciones de Riesgo y ofician a Carabineros para que dé explicaciones

a713ebdc8f

de1b0deed1

Este miércoles Diario y Radio Universidad de Chile pudo constatar que sólo por concepto de “Gratificación Especial de Riesgo”, Carabineros de Chile ha desembolsado más de $12.500 millones entre enero y noviembre de este año; pero además, que este beneficio se entregó a casi 9 mil funcionarios más funcionarios que los autorizados por el Ministerio del Interior. La noticia generó reacciones en el mundo político y sobre todo en la oposición. La diputada de Convergencia Social, Gael Yeomans, calificó la situación como “impresentable”. “Estamos en un momento en que los trabajadores de la salud han pedido, usando todas las formas, el poder tener un bono de gratificación por todo lo que ha significado la pandemia para ellos; y es impresentable que tengamos casi un premio para los carabineros cuando están cuestionados por las violaciones a los derechos humanos“, señaló la parlamentaria. Cabe recordar que el Decreto N°264 del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, que aprobó el gasto por parte de la Dirección General de Carabineros para el pago de esta Gratificación Especial de Riesgo, autorizó este beneficio solo “para un total de 16.295 carabineros”. Sin embargo, según los antecedentes entregados por la propia institución, sólo en el mes de enero fueron casi 25 mil los funcionarios de Carabineros que recibieron el beneficio, es decir, 9 mil efectivos más de lo autorizado. Ante esto, el diputado PS Leonardo Soto, planteó que podríamos estar frente a un nuevo caso de abusos e irregularidades en el manejo de los recursos públicos por parte de la institución de Orden y Seguridad. “El Alto Mando de Carabineros tiene que dar una gran explicación de por qué el número total de funcionarios beneficiados que informó a través de la Ley de Transparencia es superior al que autorizan los decretos que los otorgan. Las cifras no cuadran, por tanto puede tratarse de un caso más de abusos con recursos públicos”, indicó el parlamentario socialista. El diputado Soto ya había iniciado las primeras acciones de fiscalización en torno a este tema con un oficio al Ministerio del Interior para conocer los alcances de la medida. No obstante, hasta hoy aquel oficio no ha tenido respuesta. Pese a ser consultados por nuestro medio, hasta el cierre de esta edición el Ministerio del Interior no se había referido al tema, y tampoco lo ha hecho la Dirección General de Carabineros. Sin embargo, el tema no quedará aquí, ya que algunos parlamentarios ya han emitido oficios luego de conocer las cifras que publicó Radio Universidad de Chile, como es el caso del diputado RD Jorge Brito. El parlamentario frenteamplista anunció que enviará un oficio a Carabineros para que además entregue información respecto de si se entregaron Gratificaciones Especiales de Riesgo a funcionarios de la institución que hayan estado procesados por violaciones a los derechos humanos. “Queremos que nos informen cuántos de esos $13.300 millones que van en Gratificaciones de Riesgo para funcionarios policiales pueden haber terminado en personas como Claudio Crespo, hoy día imputado por los disparos que dejaron ciego a Gustavo Gatica, o en alguno de los otros procesados por violaciones a los derechos humanos”, explicó Brito. “Tenemos que tener la certeza de que no existirán Gratificaciones de Riesgo en medio de la pandemia para el personal policial que ha participado en abusos y violaciones a los derechos humanos”, concluyó el diputado RD. Por su parte, el diputado de Unir, Marcelo Díaz, aseguró que estos antecedentes son de tal gravedad que deben ser profundamente investigados, cosa de dejar en claro que no hayan existido irregularidades dentro del proceso de pago de gratificaciones. En ese sentido, hizo un llamado a que el tema se trate con total transparencia por parte de la institución uniformada. “Evidentemente va a tener que haber una intervención de la Contraloría, porque ya Carabineros nos tiene acostumbrados y en materia de manejo de los recursos financieros dejan mucho que desear. Espero que haya la mayor investigación posible y la máxima transparencia, para esclarecer completamente estas eventuales irregularidades”, sostuvo. Foto en portada: Agencia UNO.

